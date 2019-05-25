Петиция за отставку Богдана набрала более 25 тысяч голосов

25 мая 2019, 15:30

Петицию направят на рассмотрение президенту Украины.

Андрей Богдан
Андрей Богдан / Фото: УНИАН

На сайте президента Украины петиция за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана набрала более 25 тысяч голосов, что является основанием для ее рассмотрения.

Как пишет автор петиции Александр Василевский, Богдана необходимо отправить в отставку из-за нарушения закона "Об очищении власти" (люстрации).

Голосование за петицию продлится еще 91 день. Только после этого ее смогут направить на рассмотрение президенту.

/ petition.president.gov.ua

Читайте такжеВ АП прокомментировали петицию за отставку ЗеленскогоНапомним, ранее заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский готов освободить Богдана от занимаемой должности, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции.

Ранее в Министерстве юстиции пояснили, как проверят на люстрацию главу АП Богдана.

Как известно, Богдан 21 мая был назначен глава администрации президента. Ранее он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины.

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