В Минюсте пояснили, как проверят на люстрацию главу АП Богдана

Минюст проверит законность назначения главы АП / УНИАН

В Министерстве юстиции после резонанса в связи с назначением на должность главы Администрации президента Андрея Богдана заявили о строгом контроле над выполнением закона "Об очищении власти".

"Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента. Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен освободить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр", - написал в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

По словам чиновника, в случае невыполнения закона "Об очищении власти" последует обращение в суд. Он добавил, что в случае с назначением Богдана такой исход возможен.

Петухов подчеркнул, что Минюст всегда запрашивает информацию о новых назначениях в АП. Он добавил, что это ведомство следует закону, и в этих решениях отсутствует политическая составляющая.

Напомним, Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.