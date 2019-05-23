Главу АП Богдана уволят: названо условие

Андрей Богдан может лишиться должности / УНИАН

Владимир Зеленский готов освободить Андрея Богдана от занимаемой должности главы Администрации президента, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции, заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка журналистам.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и он противоречит Конституции, когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента в органы государственной власти, это означает, что закон не соответствует Конституции", - отметил Рябошапка.

По его словам, президент не может применять закон, который не соответствует принципу верховенства права, чтобы не нарушать права человека.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана, как человека, который должен проходить мероприятия по очистке власти", - заверил Рябошапка.

Отметим, на сайте президента 23 мая появилось сразу несколько петиций с требованием уволить главу АП Андрея Богдана.

Ранее в Министерстве юстиции пояснили, как проверят на люстрацию главу АП Богдана.

Напомним, 21 мая был назначен глава администрации президента. Владимир Зеленский назначил на эту дожность своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.