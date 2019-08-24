Украинцы отмечают День Независимости: в Киеве начался Марш Достоинства - онлайн трансляция

Сегодня, 24 августа, в субботу, в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия.

10:05 Владимир Зеленский окончил свою речь. Началось награждение. У президента слезы на глазах.

9: 50 Слово предоставили президенту Владимиру Зеленскому.

9:45 На Майдане продолжает звучать гимн Украины — в самых разных вариациях и исполняемый разными хорами и исполнителями. На фортепиано его начал исполнять композитор Мирослав Скорик. Фрагмент гимна спела и Тина Кароль - она его ела на крыше.

9:40 Подняли государственный флаг. Парад начался. Сейчас все поют гимн.

9:31 Начался Марш Достоинства! Слово дали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он рядом с Еленой стоит на Грушевского - именно там, по его словам, находится место, где украинцы жертвовали жизнью во имя будущего. "Будущее говорит им "спасибо". Вечная память погибшим". Минута молчания. На большом экране транслируются кадры с разрушенными городами Донбасса.

09:18 Владимир Зеленский и его супруга Елена вместе спустились вниз, к Грушевского. Вслед за ним никого уже не пускают - ни прессу, ни журналистов.

09:15 На улицу Грушевского подъехал Владимир Зеленский с супругой Еленой.

09:00 На выходе из метро Крещатик все перекрыто. В метро дежурит полиция, на – улице рамки и металлоискатели.

08:40 В Киевском метрополитене сообщили, что сегодня станция метро Майдан независимости будет закрыта на вход и выход на время проведения праздничных мероприятий. Станция метро Крещатик при этом работает в обычном режиме.

Программа на 24 августа

Украинцев в 28-ю годовщину независимости ждет парад в новом формате – Марш достоинства, марш ветеранов АТО – Марш защитников, флешмоб и концерт. Все эти мероприятия пройдут на Майдане Незалежности.

Марш достоинства

09:30 - минута полчания. Ее объявят у памятного знака на аллее Героев Небесной Сотни. После этого президент Владимир Зеленский, родные погибших участников Революции Достоинства и дети возложат цветы.

Сразу после этого на Майдане Независимости будет исполнен Гимн Украины и поднят Национальный флаг.

09:50 Зеленский выступит с обращением и наградит выдающихся украинцев.

10:00 начнется парад под названием Марш Достоинства. Отметим, в Марше Достоинства примут участие военнослужащие ВСУ, более 200 зарубежных военных, дипломаты, а также медики, педагоги, спортсмены и другие выдающиеся люди Украины.

Марш защитников

8:00-9:00: сбор участников марша в парке имени Тараса Шевченко. Будет формироваться колона на проезжей части возле корпуса КНУ,

9:00: начало движение колоны,

9:30: остановка возле ЦУМа, чтобы выровнять строй на Крещатике,

9:50: продолжение движения в сторону Майдана Независимости,

10:20: участники марша начнут занимать территорию главной площади страны для проведения праздничных мероприятий,

10:50: исполнения гимна Украины, групповое фото и скандирование патриотических лозунгов,

12:00: конец официальной части мероприятия. Часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене памяти", где пройдет молебень по погибшим.

Флешмоб

После завершения официальной части торжеств на Майдане Незалежности пройдет музыкально-танцевальный флешмоб.

Также состоится концерт при участии оркестров и известных исполнителей, среди которых украинские звезды оперы Андрей Романенко, Евгений Орлов, Оксана Крамарева и Анжелина Швачка, композитор Мирослав Скорик, Тина Кароль, группа ONUKA.

День независимости: что еще

Забег в вышиванках пройдет с 09:00 до 13:00 по маршруту от Русановской до Днепровской набережной.

Выставка цветов на Певческом поле. В этом году цветочные композиции посвящены спортсменам, прославившим Украину.

Социальный фестиваль Карта мрії на Крещатике, а также этнический фестиваль Етнійчний віночок и акция Україна єдина от киевского автомобильного клуба.

Концерт Классик пикник. Украинская поэма участников ансамбля Киевская камерата. Начало в 19:00 у Национального музея истории Украины.

Выставка ретро-автомобилей на аллее Славы.

Безопасность во время праздничных мероприятий

Безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины будут обеспечивать 13 тысяч правоохранителей.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич сообщил, что ситуационные центры по всей Украине будут переведены на усиленный режим работы.

Движение транспорта: ограничения

24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24 августа с 07:00 до 13:00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот возле Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины");

24-25 августа – на ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения художественного фестиваля.

Движение транспорта временно ограничат для подготовки и проведения празднования:

24 августа с 10:00 до 12:00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до Бессарабской площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска к ул. Крещатик.

Стоит отметить, что в эти дни будет запрещено парковать автомобили в местах подготовки и проведения мероприятий.

Напомним, ранее в Киеве на взлетной полосе завода Антонов представители силовых формирований Украины провели генеральную репетицию к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

"На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа", - сообщили в Министерстве обороны.