Холодный взгляд Бадоева и солнцепек: репетицию зе-марша показали на фото

В Киеве на взлетной полосе завода Антонов в среду, 21 августа, представители силовых формирований Украины провели генеральную репетицию к Маршу достоинства на День Независимости 24 августа 2019.

Отметим, в День Независимости Украины в центре Киева пройдет сразу два марша - организованный командой президента, и народный. Они пройдут вместо парада военной техники, который решил отменить новый президент Украины Владимир Зеленский.

"На взлетной полосе завода Антонов, несмотря на жару, военные и представители других силовых формирований Украины отшлифовывали мастерство строевого шага, отрабатывали сценарий событий и пели гимн - все, чтобы достойно представить свои подразделения на Майдане Независимости 24 августа", - сообщили в Министерстве обороны.

Отметим, что в Киеве сегодня было 32 градуса.

К слову, на фотографиях запечатлен серьёзный, всматривающийся куда-то вдаль, продюсер и клипмейкер Алан Бадоев. Его пригласили режиссировать это мероприятие.

Читайте такжеОтмена парада: у Зеленского рассказали, как в Киеве отметят День независимостиНапомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплатах военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысяче гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тысячи гривен", - написал министр в Facebook.