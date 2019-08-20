Премии вместо парада: Полторак подписал приказ о выплатах военным

Украинские военные получат премии ко Дню независимости

Ко Дню независимости украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, он подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысяче гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тысячи гривен", - написал министр в Facebook.

Читайте такжеАстролог рассказал, нужны ли Украине парады в День независимостиНапомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором сказано об отмене традиционного военного парада на Майдане независимости.

Ранее Зеленский предложил в 2019 году отмечать День независимости Украины в новом формате — без военного парада. Президент считает, что деньги, которые обычно тратятся на парад, лучше направить на выплату премий военным.