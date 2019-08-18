День независимости 2019 – суббота: будет ли дополнительный выходной

День независимости Украины 2019 пройдет без военного парада. Главред выяснил, каких еще сюрпризов ждать украинцам.
Выходные в августе 2019 в Украине предполагают дополнительный выходной на День независимости Украины 2019. Однако в этом году праздник выпал на субботу.
Главред выяснил, как поступают в таком случае с рабочими и выходными днями в Украине.
День независимости Украины 2019: дата
День независимости Украины 2019 отметят, как и всегда, 24 августа. Как уже упоминалось, в 2019 году это суббота.
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День независимости Украины 2019: выходной
День независимости Украины – это государственный праздник. И если он выпадает на субботу или воскресенье, то дополнительный выходной украинцам устраивают в понедельник.
То есть 26 августа официально будет нерабочим днем в Украине.
На работу выйдут лишь те, кто работает по специальному рабочему графику: медики, правоохранители, спасатели, некоторые журналисты и т.д.
Ранее Главред выяснил, как украинцы отдыхают в 2020 году: даты выходных. Календарь праздников 2020 года предусматривает восемь официальных праздничных дней, которые будут выходными.
День независимости Украины 2019: как отпразднуем
В День Независимости Украины в Киеве пройдут сразу два марша – организованный командой президента Владимира Зеленского, и народный. Они пройдут вместо парада военной техники, который Зеленский решил отменить. Подробнее читайте в нашем материале День Независимости Украины 2019: что запланировано на 23-24 августа.