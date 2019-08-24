У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников назначили на 29 августа

В Украине появилась новая памятная дата / УНИАН

В Украине появился новый праздник - День памяти защитников Украины. Об этом 24 августа во время торжественных мероприятий в центре Киева заявил президент Владимир Зеленский.

Новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, поскольку в этот день в 2014 году под Иловайском погибло наибольшее количество бойцов за все время войны на Донбассе.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29-го было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе, - ред.) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии УНИАН.

Указ президента об установлении памятного дня опубликован на сайте главы государства. В соответствии с документом, День памяти защитников Украины будет отмечаться ежегодно. Указ вступает в силу с момента его опубликования.

Напомним, в конце августа 2014 бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 - получили ранения, 300 - попали в плен, 84 - до сих пор считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч.

Читайте такжеИз Иловайского котла было еще несколько выходов - МуженкоКак сообщал Главред, Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными. В докладе ООН приводятся свидетельства, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, боевики добивали на поле боя.