"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле

Кровавая бойня за город унесла немало жизней украинских военных / Соцсети

Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными.

Среди прочей информации, представленной в отчете, говорится о свидетельствах убийства троих украинских военнослужащих, которые попали в плен к сепаратистам (так называют террористов "ДНР" и российских наемников в докладе ООН - ред.) 29 августа 2014 года. Еще, четверо украинских военных погибли в плену, так как боевики не стали оказывать им медпомощь.

В докладе также приводятся свидетельства, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, боевики добивали на поле боя единичными выстрелами.

Боевики, как правило, делили украинских военнопленных на две группы - военнослужащие и добровольцы. К добровольцам у боевиков отношение было более жестоким - особенно, если пленный был из Донецкой, Луганской или Харьковской области.

Большая часть опрошенных правозащитниками военнослужащих ВСУ и добровольцев, освобожденных из плена, заявили, что под Иловайском против них воевали кадровые военные РФ, поскольку у них был характерный акцент, военная форма и содержание разговоров, говорится в докладе.

Отдельно в отчете сказано о пяти гражданских, которых убили "вооруженные отряды" во время расстрела украинских военных, которые выходили из Иловайска.

Читайте такжеПод Днепром на скотомогильнике нашли мешки с вещами погибших в Иловайском котле украинских бойцовСогласно свидетельствам очевидцев, 29 августа около Иловайска к раненому украинскому военному, который прятался в посадке, подъехала машина с четырьмя гражданскими и пометкой "дети".

Водитель пообщался с украинским военнослужащим и хотел сесть в авто, однако в этот момент по машине открыл огонь бронетранспортер боевиков, который стоял неподалеку. В автомобиле погибли четыре человека, включая ребенка.

Напомним, ранее доброволец рассказал о боях за Иловайск: "Мы не понимали, почему сидели на месте и не наступали"