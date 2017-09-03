Боец "Донбасса" о первом штурме Иловайска: ворвались в самое сердце укрепрайона и быстро смотались

3 сентября 2017, 22:22

Из Харцызска террористам выдвинулось подкрепление в 600 человек на бронетехнике, говорит Владимир Гунько.

Владимир Гунько в Иловайске

Захваченный боевиками ДНР и российскими военными Иловайск защищали 600 хорошо вооруженных террористов с бронетехникой, в то время как бойцы сил АТО считали, что им противостоит с полсотни сепаратистов с оружием времен Второй мировой.

Об этом боец добровольческого батальона "Донбасс", гранатометчик Владимир Гунько рассказал в интервью "Главреду".

"Когда мы выезжали, я в Гугле прочитал, что Иловайск — крупная узловая станция, население примерно 25 тысяч человек. А еще известен был факт, что мы штурмуем, по армейским разведданным, 40—60 местных сепаров, вооруженных СКС (самозарядными карабинами Симонова. — Ред.)", — рассказал боец.

По его словам, 10 августа город штурмовали 200 бойцов АТО — батальон "Донбасс" и роты батальонов "Азов" и "Шахтерск".

"Из бронетехники у нас была БМП, кажется, 17-й танковой бригады, которая проехала несколько сотен метров и была подбита из-под виадука. Экипаж был контужен. Место, с которого велся огонь, мы прострелили. После того выехал вперед наш БТР-60, у которого не работал пулемет. А за ним ехали мы в бронированном волонтерами старом КрАЗе на кузове, человек десять, вооруженные автоматами АК-74 калибра 5,45 и пулеметами. Я был гранатометчиком с РПГ, но не мог использовать его, поскольку не получал команды", — вспоминает ветеран АТО.

"Мы проехали мост перед въездом в Иловайск. Сообщали в штаб, что мост заминирован — многие видели белые провода, коробки в кустах. Разведка проверила, сказали, что чисто. Мы пошли дальше. Вклинились в самый вход города в улицу Шевченко, рядом с высотками и железнодорожным узлом. До блокпоста осталось 100-150 метров. Противник сопротивлялся серьезно. Прижали нас к земле, пока наш командир, командовавший сводным подразделением, Тарас Костанчук с позывным "Бишут", не вызвал поддержку артиллерией. Наши "Грады" накрыли этот укрепленный район. И следующий час было спокойно", — добавил Гунько.

Он рассказал, что во время перерыва замкомбата по вооружению с позывным "Монгол" и три добровольца на автобусе ПАЗ отправились в штаб сектора в тыл за пополнением боекомплекта. А когда возвращались, попали в засаду террористов под виадуком, где ранее была подбита БМП. Автобус был расстрелян. Трое ребят погибли, один — ранен.

"Они попросили поддержку, ребята поехали, но террористов уже не застали. Но они подтвердили, что мост заминирован. А также сказали, что из Харцызска террористам выдвинулось подкрепление в 600 человек на бронетехнике, поэтому нам надо быстро сматываться", — рассказывает гранатометчик.

После этого батальон "Донбасс", который должен был пешком и с легким стрелковым оружием брать город, вернули в тыл.

"Это считается первым штурмом Иловайска. Когда мы вернулись в штаб сектора в Многополье, там уже были подразделения "Шахтерска" и "Азова", которые отошли, оказывается, раньше, и нас не прикрывали. Ушли, потому что у них были потери. Как раз тогда погиб муж Татьяны Чорновол (Николай Березовой, командир взвода в батальоне "Азов". — Ред.)  Нам никто о том уходе не сообщил. Но мы же были уверены, что нас прикрывают справа, ворвались стремительно почти в самое сердце их укрепрайона в Иловайске", — рассказал Владимир Гунько.

Напомним, ранее доброволец рассказал о боях за Иловайск: "Мы не понимали, почему сидели на месте и не наступали"

Больше читайте на "Главреде": "Боец "Донбасса" Владимир Гунько: 29 августа россиянам приказали расстреливать нас, когда будем выходить из Иловайска".

1638

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Азов батальон штурм Иловайск Шахтерск Многополье Гунько
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
22:53
Убитые в Африке российские журналисты успели снять базы «Вагнера»
22:44
"Даже если Путина кто‑то заменит": британский историк объяснил, почему Россия плохо закончит
22:25
Славия - Динамо Киев - 1:1. Видео голов
22:17
"Сюсюканье с Россией не принесет хорошего". Президент Грузии заявил о возрастающем аппетите РФ
22:09
Google упал по всему миру
22:05
Процедура импичмента Трампа будет доведена до конца мнение
21:42
Ротару показала «молодые» фото с дня рождения
21:33
Под Одессой авто въехало в толпу протестующих
20:52
В Ялте возмущены праздничным логотипом города «не в тех цветах»
20:43
ЧП в небе над Прибалтикой: истребитель НАТО случайно выпустил боевую ракету
20:17
На выезде из Украины в ЕС с Меладзе произошел конфуз
20:10
«Славия» — «Динамо»: видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов Видео
20:09
В небе под Днепром образовалось гигантское кислотное облако Видео
19:52
В Каменском вице-мэр умер после падения с велосипеда
19:49
Жених Регины Тодоренко собрался с концертом в «ДНР»
19:20
Партнер Манафорта рассказал о сотрудничестве с Порошенко во время президентской кампании
19:12
Дело Зайцевой: суд дал полиции месяц на поиски пропавшего ключевого свидетеля
18:52
Избиения как хобби: напавшие на школьницу в Одессе девочки попались на новом преступлении Видео
18:45
У берегов Крыма обнаружили древнеримский корабль
18:26
«Травма тяжелая»: стали известны подробности избиения звезды фильма «Такси» в Москве
18:10
Умер участник группы "Кино"
17:50
Одесская Барби показала пышный бюст, опубликовано фото
17:15
"Киев был столицей России": Украина запретила ввозить из РФ странный учебник по английскому
16:50
"Он очень мучился": в России умер создатель героев "Простоквашино"
16:16
Из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег - Reuters
15:58
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
15:35
Запрет ж/д сообщения с РФ: в Раде испугались окончательного краха украинской экономики
15:20
"Ждем усиления жары": где и когда в Украине будет жарче всего Видео
15:07
Нападение на Грузию - репетиция тотального зла мнение
15:02
Украинец завоевал золото на ЧЕ по легкой атлетике
14:56
"Шахтер - не украинская команда". Хацкевич и Палкин устроили заочную перепалку о еврорейтингах
14:53
Скандал на Киевщине: детский тренер жестоко избил женщину за замечание, опубликовано фото
14:53
Принято решение повысить тарифы на электроэнергию в Украине
14:35
"Дочка Порошенко спалила папку": Дубинский рассказал о заграничном отдыхе президента Фото Видео
14:24
Коммунальный «сюрприз»: киевляне получат платежки по новому тарифу
14:24
У Порошенко потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией
14:22
"Давайте отменим интернет в Москву". Соцсети об инициативе Омеляна по разрыву ж/д-сообщения с РФ Фото
14:14
В Сети снова "похоронили" Аллу Пугачеву
14:10
Что будет с Абхазией и Осетией после конца путинского режима мнение
14:00
Ани Лорак "рванула" на отдых без неверного мужа: опубликовано фото
13:46
«Жалкий закос под Путина»: в Сети затроллили фото полуголого Ляшко
13:35
"Слава Украине" - в устав. Полторак рассказал, как изменят военные приветствия в ВСУ
13:22
"Квартиры на стороне": СМИ выяснили, чем так выбесил Петросян свою жену Степаненко
13:10
Сможет ли Украина добиться репараций за Крым и Донбасс мнение
12:51
«Каждая сиська размером больше головы»: Волочкова решила предаться ностальгии Видео
12:50
На линии разграничения Московский патриархат вербует прихожан в ряды боевиков «ДНР» — Тымчук
12:28
Дело об убийстве Вороненкова решили доверить суду присяжных Видео
12:26
Поматросил и бросил. Экс-футболист российских клубов угодил в секс-скандал
12:24
«Организм не выдержал»: скончался известный театральный режиссер Игорь Славинский
12:01
Украина пошла по скорбному пути Пакистана мнение
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять