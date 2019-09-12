День защитника Украины 2019 и Покрова: дата, выходной и что запомнить

12 сентября 2019, 00:33

Какого числа отмечает День защитника Украина в 2019 году, будет ли выходной в этот день и что за праздник Покрова Пресвятой Богородицы – выяснил Главред.

День защитника Украины 2019 и Покрова: дата, выходной и что запомнить
День защитника Украины 2019 и Покрова: дата, выходной и что запомнить / facebook.com/volodymyrgroysman

День защитника Украина перенесла с 23 февраля, когда аналогичный праздник отмечает Россия, на октябрь. Объединив торжество с таким великим церковным праздником, как Покрова Пресвятой Богородицы – покровительницы украинского казачества.

День защитника Украины 2019: когда

У праздника четко зафиксированная дата. Поздравления с Днем защитника Украины парни и девушки, служившие в рядах украинской армии, всегда получают 14 октября.

Как уже упоминалось, в этот же день отмечается и праздник Покрова 2019.

Так что День защитника Украины 2019 и Покрова Пресвятой Богородицы 2019 выпали на понедельник.

Напомним, в Украине появился новый праздник – День памяти защитников Украины. Новая памятная дата будет отмечаться именно 29 августа, и у Зеленского объяснили, почему День памяти защитников назначили на эту дату.

День защитника Украины: выходной

Выходные в октябре 2019 в Украине пополнятся еще дополнительным днем. Ведь 14 октября – праздник в Украине и выходной. Наша страна дает возможность официально отдохнуть в этот день всем своим гражданам, независимо от их "военных достижений".

В октябре 2019 в Украине планируются длинные выходные – за счет выходного в понедельник. То есть официально украинцы отдыхают с 12 по 14 октября 2019 включительно.

В целом, в октябре 2019 Украина предоставляет работникам девять выходных, а остальные 22 дня будут рабочими.

14 октября – праздник в Украине 2019

Ну, и о Покровах Пресвятой Богородицы.

В один день с Днем защитника Украины отмечается день чествования украинского казачества и основания в 1942 году Украинской повстанческой армии. И, конечно же, Покров Пресвятой Богородицы.

Читайте такжеСвадьба на Покров: насколько удачными выходят такие бракиПокровительницей казачества Богородица стала считаться после того, как в 910 году Матерь Божья простерла свой омофор – головную накидку, то есть покров, и давший название празднику – над осажденными христианами Константинополя. Тем самым она спасла их от врагов.

В этот день молятся Богородице, пекут блины и окуривают плодовыми веточками дома.

А еще со старых времен пришла к нам традиция играть свадьбы на Покров: такие союзы считаются благословленными самими небесами.

Покрова 2020 будут отмечаться в среду.

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