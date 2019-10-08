Покрова 2019: в чем особенность праздника в Украине, когда и как праздновать

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в честь спасения православных жителей Константинополя от полчищ врагов во время осады города в 910 году.

Пресвятая Мать накрыла тогда верующих своим покровом – он зовется омофор – и тем самым спасла от погибели.

Покрова 2019: когда отмечают

Покрова Пресвятой Богородицы 2019 выпали на понедельник. Это всегда 14 октября.

В этот же день празднуется День защитника Украины 2019, благодаря чему у украинцев есть дополнительный выходной.

Праздник Покрова: в чем особенность

Некоторые историки считают, что на Константинополь напали не сарацины – местные жители испугались проходивших мимо отрядов князя Киевского Олега, прозванного Вещим. До Крещения Киевской Руси оставалось тогда еще 78 лет, так что отношения между Киевом и Константинополем были на тот момент не слишком-то дружескими.

Тем не менее, именно Покрова стали в итоге одним из главных церковных праздников Украины – а вот в византийской традиции так и не прижился: в греческий календарь Покрова как праздник не вошли.

Священники объясняют это тем, что Покрова в православии отмечаются не как дань поражения или победы мирского оружия – а как символ единства веры, которая превыше земных войн и неурядиц.

Пусть даже отряды Олега проиграли под Константинополем в 910 году. Зато этот момент стал важной вехой на пути "неисповедимого", но задуманного и благословленного Богом прихода христианства на киевские земли.

Более того, в Украине именно Покрова называют "козацьке свято", ведь Богородица покровительствует казакам. Поэтому 14 октября – это еще и день почитания украинского казачества, а также основания Украинской повстанческой армии в 1942 году.

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Молитва на Покрова Пресвятой Богородицы: в чем помогает

Икона Покрова Пресвятой Богородицы помогает преодолеть уныние и жизненные трудности. Незамужние девушки на Покрова молятся о замужестве. Считается, что Пречистая в свой праздник особенно чутко откликается на просьбы верующих.

Молитва Покрова Пресвятой Богородицы помогает:

обрести настоящую любовь;

вылечиться;

бездомным – найти жилье;

неимущим – в прибавлении достатка.

Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.