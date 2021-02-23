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23 февраля – какие поздравления дарят сегодня

23 февраля 2021, 00:59

На 23 февраля выпало немало праздников, с которыми не грех поздравить своими словами, в стихах, смс и в картинках.

23 февраля - открытки и поздравления на праздник
23 февраля - открытки и поздравления на праздник / 1zoom.ru

23 февраля – праздник спорный. Впрочем, поводов для поздравлений сегодня на самом деле очень много.

23 февраля поздравления и открытки чаще всего дарят по случаю праздника День защитника Отечества в России. Поздравления с 23 февраля в прозе, прикольные и короткие рассылают сегодня и в Беларуси, и в Таджикистане, и в Киргизии. А вот в Украине этот праздник декоммунизирован – и с 2014 года День защитника Украины отмечается 14 октября. А с 23 февраля поздравления дарят разве что дедушкам и бабушкам на востоке страны, где местами еще есть ностальгия по советскому прошлому.

Главред в свою очередь решил напомнить своим читателям про другие достойные поводы подарить поздравление на 23 февраля.

Православные 23 февраля отмечают серьезный праздник – праздник иконы Божьей матери Огневидная. Примечательно, что икона Божьей матери Огневидная как раз защищает от войн и кровопролития. Перед образом также молятся о защите от болезней. Перед этой иконой Богородицу просят о помощи своими словами, так как специальной молитвы у этой иконы нет.

Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля GIF открытки картинки
Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля GIF открытки картинки
  • Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля
  • Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля
  • Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля
  • Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля
  • Поздравления на День Иконы Божьей Матери Огневидная 23 февраля

Также сегодня отмечается международный праздник День сражения подушками. В некоторых странах в этот день устраиваются настоящие "баталии" с подушками – до последнего оставшегося стоять на ногах.

  • С Днем сражения подушками
  • С Днем сражения подушками
  • С Днем сражения подушками

Также мир отмечает мирный праздник Всемирный день взаимопонимания и мира и чествует прогресс, установив День дизельного двигателя.

Япония отмечает День рождения императора, а в США сегодня много забавных праздников, вроде Дня бананового хлеба и Дня игры в теннис.

Кроме того, сегодня дарят поздравления с Днем ангела обладателям таких имен, как Анна, Валентина и Галина, Геннадий, Антон и Аркадий, Василий, Семен, Петр, Григорий и Иван, Карп и Герман. Только лучшие поздравления с Днем ангела – картинки, открытки, пожелания в прозе своими словами и в стихах – в нашем материале Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках.

Отдельно для Валентины мы подобрали чудесные поздравления с Днем ангела Валентины своими словами в прозе, прикольные стихи, короктие смс и красивые открытки для Валентины – в материале С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами.

праздник 23 февраля открытки
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