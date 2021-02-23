С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами

День ангела Валентины - картинки и поздравления для Вали / 1zoom.ru

23 февраля поздравления с особым праздником принимают все Валентины. У Валентины сегодня именины по церковному календарю, так как это день памяти святой мученицы Валентины.

Поздравления с Днем ангела Валентина также получает на именины Валентины 8 января, 29 июля и 10 ноября. К слову, у мужчины по имени Валентин в православии день ангела отмечается чаще: 24 апреля, 7 мая, 1 и 20 июня, 19 июля, 12 августа, 4 и 11 октября, 9 ноября и 2 декабря.

Читайте также23 февраля – какие поздравления дарят сегодняДнем ангела Валентины считается день ее крещения, после которого у нее появляется Ангел Хранитель. А вот именины Валентины – это день памяти, когда почитается одна из святых с именем Валентина.

Что подарить Валентине на именины

Для Валюши в подарок можно смело купить украшение с жемчугом, сердоликом или гранатом – это камни-обереги для женщин по имени Валя, они приносят им удачу.

Также можно подарить что-то в форме голубя или стерляди (это ее тотемные животные): брелок, кулон, картину, салфетки с вышивкой и пр.

И, конечно, отличным подарком станут добрые поздравления с днем ангела для Валентины. Чудесные поздравления с Днем ангела Валентины своими словами в прозе, прикольные стихи, короктие смс и красивые открытки для Валентины – подобрал Главред на праздник 23 февраля.

День ангела Валентины – поздравления в прозе, стихи и смс

Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта!

***

Пусть счастье приходит в Ваш дом,

Пусть сбудутся все желания!

С днем ангела Вас, Валентина!

И удачи во всех начинаниях!

***

С днем ангела, Валюша! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!

***

У тебя сегодня праздник, Валентина,

И поздравить я тебя спешу.

Я желаю мудрой быть и сильной,

SMS-кой я тебя прошу:

Просто, будь счастливой и успешной,

Ведь сильна ты именем своим!

Только годы пусть идут неспешно,

Никогда не поддавайся им!

***

Наша милая Валентина, в день твоих именин желаем тебе всего того, что ты сама хочешь получить. Пусть все случится именно так, как тебе хотелось бы, пусть твои родные и близкие всегда приносят тебе радость, пусть все твои начинания удаются на все сто, пусть не будет в жизни темных полос.

***

У Валентины – именины!

Желаем горестей не знать!

Счастливой быть и быть любимой

И никогда не унывать!

***

В День ангела, Валентина, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

День ангела, Валя, настал!

Так пусть же тебе повезет,

Удачу Господь чтоб послал,

Да жизнь без особых забот.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела, Валентина, и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

Везенья хочу пожелать,

Веселья и силы всегда,

Не стоит грустить и страдать,

Валюша, тебе никогда!

День ангела Валентины – картинки и открытки для Валентины

День ангела Валентины – картинки и открытки для Валентины / Fresh-Cards.ru

Привітання з Днем ангела Валентини в картинках / Золоті слова

День ангела Валентины – картинки и открытки для Валентины / Fresh-Cards.ru

Привітання з Днем ангела Валентини в картинках / Доброта

День ангела Валентины – картинки и открытки для Валентины / Fresh-Cards.ru

Привітання з Днем ангела Валентини в картинках / Доброта

День ангела Валентины – картинки и открытки для Валентины / Fresh-Cards.ru