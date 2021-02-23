С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами

Чудесные поздравления с Днем ангела Валентины своими словами в прозе, прикольные стихи, короктие смс и красивые открытки для Валентины – подобрал Главред.
23 февраля поздравления с особым праздником принимают все Валентины. У Валентины сегодня именины по церковному календарю, так как это день памяти святой мученицы Валентины.
Поздравления с Днем ангела Валентина также получает на именины Валентины 8 января, 29 июля и 10 ноября. К слову, у мужчины по имени Валентин в православии день ангела отмечается чаще: 24 апреля, 7 мая, 1 и 20 июня, 19 июля, 12 августа, 4 и 11 октября, 9 ноября и 2 декабря.
Читайте также23 февраля – какие поздравления дарят сегодняДнем ангела Валентины считается день ее крещения, после которого у нее появляется Ангел Хранитель. А вот именины Валентины – это день памяти, когда почитается одна из святых с именем Валентина.
Что подарить Валентине на именины
Для Валюши в подарок можно смело купить украшение с жемчугом, сердоликом или гранатом – это камни-обереги для женщин по имени Валя, они приносят им удачу.
Также можно подарить что-то в форме голубя или стерляди (это ее тотемные животные): брелок, кулон, картину, салфетки с вышивкой и пр.
И, конечно, отличным подарком станут добрые поздравления с днем ангела для Валентины. Чудесные поздравления с Днем ангела Валентины своими словами в прозе, прикольные стихи, короктие смс и красивые открытки для Валентины – подобрал Главред на праздник 23 февраля.
День ангела Валентины – поздравления в прозе, стихи и смс
Валечка, я желаю тебе исполнения всех мечтаний, крепкого здоровья и безграничного счастья! Пускай в твоем сердце всегда царят любовь и доброта!
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Пусть счастье приходит в Ваш дом,
Пусть сбудутся все желания!
С днем ангела Вас, Валентина!
И удачи во всех начинаниях!
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С днем ангела, Валюша! Желаю тебе море положительных эмоций, отличного настроения и красочных моментов! Пускай твоя улыбка украшает этот мир!
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У тебя сегодня праздник, Валентина,
И поздравить я тебя спешу.
Я желаю мудрой быть и сильной,
SMS-кой я тебя прошу:
Просто, будь счастливой и успешной,
Ведь сильна ты именем своим!
Только годы пусть идут неспешно,
Никогда не поддавайся им!
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Наша милая Валентина, в день твоих именин желаем тебе всего того, что ты сама хочешь получить. Пусть все случится именно так, как тебе хотелось бы, пусть твои родные и близкие всегда приносят тебе радость, пусть все твои начинания удаются на все сто, пусть не будет в жизни темных полос.
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У Валентины – именины!
Желаем горестей не знать!
Счастливой быть и быть любимой
И никогда не унывать!
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В День ангела, Валентина, хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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День ангела, Валя, настал!
Так пусть же тебе повезет,
Удачу Господь чтоб послал,
Да жизнь без особых забот.
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Поздравляю тебя с Днем ангела, Валентина, и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!
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Везенья хочу пожелать,
Веселья и силы всегда,
Не стоит грустить и страдать,
Валюша, тебе никогда!