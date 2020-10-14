День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления

Крутые и смелые поздравления с Днем защитника Украины – проза своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки – в материале Главреда.
14 октября – праздник наших героев. С Днем защитника Украины поздравления в этот день принимают все военнослужащие страны – и нынешние, и ветераны, и парни, и девушки. Независимо от ранга и званий поздравления на День защитника Отечества – прикольные от родных и друзей, официальные от властей и командиров – получает каждый из них.
С 2014 года этот государственный праздник заменил советское 23 февраля. Он отмечается в один день с большим церковным праздником – это Покров Пресвятой Богородицы. В честь этих праздников 14 октября в Украине – выходной.
Самые крутые и смелые поздравления с Днем защитника Украины – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и открытки с Днем защитника Украины – собрал Главред в своем материале.
Привітання з Днем захисника України українською мовою
С Днем защитника Украины – поздравления: проза, стихи и смс
Поздравляю с Днем защитника Украины и пожелать от души хочу крепких сил и стальных нервов, бравой удачи и великих побед, добрых поступков и благородства души, неугасаемого счастья и взаимной любви.
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Мужчины наши славные,
Хорошие, забавные,
Вы крепкие и смелые,
Вы самые умелые.
Вас с праздником защитника
Отечества великого!
Пусть все мечты сбываются,
А беды не кусаются.
Живите только счастливо.
И будьте вы удачливы,
И встретьте, без сомнения,
Свой праздник в настроении!
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С Днем защитника Украины! От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.
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Поздравляю Вас с Днем защитника Украины! Подвиги защитников – это та большая и величественная правда истории. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина. Желаю Вам несокрушимой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех Ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком труде.
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День защитника Украины
Нынче отмечаем.
Тех, кто службе отдал жизнь,
Всех мы поздравляем.
Низкий вам поклон за смелость,
Сложную работу.
Счастья вам, друзья, большого,
К жизни лишь охоту.
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Мудрые поздравления с Днем защитника Украины своими словами:
Ты – настоящий мужчина! Я горжусь, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.
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Смелей, защитник, не робей,
Достоин будь страны своей,
Будь лучшим, первым будь всегда,
Душой не старься никогда!
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Поздравляю с Днем защитника Украины и желаю красивую и любящую жену, крепкий и уютный дом, очаровательного и здорового ребенка - все то, что нужно настоящему мужчине. С 14 октября!
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Как оригинально поздравить мужа с Днем защитника Украины:
С тобой не страшно днем и ночью,
Не устоять перед тобой!
Ты самый лучший, это точно,
Защитник мой и мой герой!
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день я желаю Вам мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.