День защитника Украины – мужественные открытки и патриотичные поздравления

День захисника Вітчизни - поздравления на русском и привітання з Днем захисника українською

14 октября – праздник наших героев. С Днем защитника Украины поздравления в этот день принимают все военнослужащие страны – и нынешние, и ветераны, и парни, и девушки. Независимо от ранга и званий поздравления на День защитника Отечества – прикольные от родных и друзей, официальные от властей и командиров – получает каждый из них.

С 2014 года этот государственный праздник заменил советское 23 февраля. Он отмечается в один день с большим церковным праздником – это Покров Пресвятой Богородицы. В честь этих праздников 14 октября в Украине – выходной.

Самые крутые и смелые поздравления с Днем защитника Украины – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и открытки с Днем защитника Украины – собрал Главред в своем материале.

Привітання з Днем захисника України українською мовою

С Днем защитника Украины – поздравления: проза, стихи и смс

Поздравляю с Днем защитника Украины и пожелать от души хочу крепких сил и стальных нервов, бравой удачи и великих побед, добрых поступков и благородства души, неугасаемого счастья и взаимной любви.

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Мужчины наши славные,

Хорошие, забавные,

Вы крепкие и смелые,

Вы самые умелые.

Вас с праздником защитника

Отечества великого!

Пусть все мечты сбываются,

А беды не кусаются.

Живите только счастливо.

И будьте вы удачливы,

И встретьте, без сомнения,

Свой праздник в настроении!

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С Днем защитника Украины! От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра!

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

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Поздравляю Вас с Днем защитника Украины! Подвиги защитников – это та большая и величественная правда истории. Это образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина. Желаю Вам несокрушимой воли, надежного семейного тыла, богатырского здоровья, свершения всех Ваших желаний и пожеланий, высоких достижений в нелегком труде.

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День защитника Украины

Нынче отмечаем.

Тех, кто службе отдал жизнь,

Всех мы поздравляем.

Низкий вам поклон за смелость,

Сложную работу.

Счастья вам, друзья, большого,

К жизни лишь охоту.

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Мудрые поздравления с Днем защитника Украины своими словами:

Ты – настоящий мужчина! Я горжусь, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

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Смелей, защитник, не робей,

Достоин будь страны своей,

Будь лучшим, первым будь всегда,

Душой не старься никогда!

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Поздравляю с Днем защитника Украины и желаю красивую и любящую жену, крепкий и уютный дом, очаровательного и здорового ребенка - все то, что нужно настоящему мужчине. С 14 октября!

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Как оригинально поздравить мужа с Днем защитника Украины:

С тобой не страшно днем и ночью,

Не устоять перед тобой!

Ты самый лучший, это точно,

Защитник мой и мой герой!

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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей Родины, не теряя ни минуты. В праздничный день я желаю Вам мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

Открытки с Днем защитника Украины и картинки