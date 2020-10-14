Покрова Пресвятой Богородицы – поздравления и картинки с праздником

Поздравления на Покрова Пресвятой Богородицы – открытки, пожелания на Покров своими словами в прозе, христианские стихи и короткие смс – в материале Главреда.
Праздник Покрова отмечается 14 октября. Поздравления с праздником Пресвятой Богородицы дарят в этот день все православные христиане.
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Об истории и традициях дня читайте в материале Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров.
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Покрова Пресвятої Богородиці - привітання українською мовою
Поздравления с праздником Покров Пресвятой Богородицы – в прозе, стихах и смс
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой, долгой, благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлет тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.
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С Покровом Пресвятой Богородицы
Поздравить от сердца спешу.
Для вас, для себя и для родины
Добра у небес попрошу.
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Сердечно поздравляю вас с этим великим праздником. И пусть на всех нас снизойдет Божья благодать, а души наполнятся любовью, искренностью и всепрощением, пусть наши сердца соединяет непотухающий свет веры и во всем нам помогает высокое покровительство Божьей Матери.
***
Пресвятая Богоматерь
Стелет Покрова свои,
В этот праздник вам желаю
Веры, искренней любви.
Под ее святой защитой
Пусть счастливо вам живется,
Пусть от радости большой
Сердце в упоении бьется.
***
Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь.
***
Богородицы Покров —
Величайший праздник,
Принесет он Вам любовь,
Много благ прекрасных.
Пусть святая благодать
С неба разольется,
Причин не будет унывать
И легко живется!
***
Поздравляю Вас с этим великим праздником, с Покровом! Пусть Божий покров всегда будет с Вами! Пусть Его рука покрывает Вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю Вам Божьих благословений и многих лет счастливой жизни в любви!
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Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
***
Поздравляю с праздником, Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю вам всегда помнить, что нужно хранить в себе частицы добра, чтобы заслужить царство небесное. Пусть все помнят, что нам нужно быть добрее к другим. С праздником!
***
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
Покров Богородицы — праздник святой!
Заступнице я помолюсь всей душой,
Для близких прошу я защиты от зла,
Чтоб жизнь их спокойной и ясной была.
***
Пусть в светлый праздник дня
Покрова оберегает Божья мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.