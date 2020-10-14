Покрова Пресвятой Богородицы – поздравления и картинки с праздником

С праздником Покрова - открытки и поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова отмечается 14 октября. Поздравления с праздником Пресвятой Богородицы дарят в этот день все православные христиане.

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Об истории и традициях дня читайте в материале Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров.

А о том, как правильно отпраздновать Покрова Пресвятой Богородицы – приметы подскажут, что нельзя делать на Покров и что нужно, чтобы привлечь любовь и деньги – читайте в нашем материале Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть.

Покрова Пресвятої Богородиці - привітання українською мовою

Поздравления с праздником Покров Пресвятой Богородицы – в прозе, стихах и смс

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой, долгой, благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлет тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.

***

С Покровом Пресвятой Богородицы

Поздравить от сердца спешу.

Для вас, для себя и для родины

Добра у небес попрошу.

***

Сердечно поздравляю вас с этим великим праздником. И пусть на всех нас снизойдет Божья благодать, а души наполнятся любовью, искренностью и всепрощением, пусть наши сердца соединяет непотухающий свет веры и во всем нам помогает высокое покровительство Божьей Матери.

***

Пресвятая Богоматерь

Стелет Покрова свои,

В этот праздник вам желаю

Веры, искренней любви.

Под ее святой защитой

Пусть счастливо вам живется,

Пусть от радости большой

Сердце в упоении бьется.

***

Величественный праздник – Покров Пресвятой Богородицы вызывает добрый трепет в душе каждого из нас. Сегодня мы ставим свечи в церкви для того, чтобы наши близкие были укрыты от любых мирских бед. Я хочу пожелать в этот праздник много света и доброго отношения к людям. Чтобы Богородица не забыла ваш дом и хранила вашу семью. Чтобы вас не коснулось зло, и счастье освещало ваш путь.

***

Богородицы Покров —

Величайший праздник,

Принесет он Вам любовь,

Много благ прекрасных.

Пусть святая благодать

С неба разольется,

Причин не будет унывать

И легко живется!

***

Поздравляю Вас с этим великим праздником, с Покровом! Пусть Божий покров всегда будет с Вами! Пусть Его рука покрывает Вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю Вам Божьих благословений и многих лет счастливой жизни в любви!

***

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

***

Поздравляю с праздником, Покровом Пресвятой Богородицы. Желаю вам всегда помнить, что нужно хранить в себе частицы добра, чтобы заслужить царство небесное. Пусть все помнят, что нам нужно быть добрее к другим. С праздником!

***

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

***

Покров Богородицы — праздник святой!

Заступнице я помолюсь всей душой,

Для близких прошу я защиты от зла,

Чтоб жизнь их спокойной и ясной была.

***

Пусть в светлый праздник дня

Покрова оберегает Божья мать

От бед пустых, от сквернослова,

Пусть будет Божья благодать.

С праздником Покрова – открытки и картинки

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы – видео