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Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров

8 октября 2020, 06:16

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году, что нельзя делать на Покров и что можно, главные приметы и традиции – в материале Главреда.

Покров Пресвятой Богородицы 2020 - дата, приметы, молитва. Покров Пресвятой Богородицы. Икона
Покров Пресвятой Богородицы 2020 - дата, приметы, молитва / Подробности

Покров Пресвятой Богородицы – один из главных праздников в православии.

А Покрова в Украине – это еще и праздник казаков и защитников страны. Поэтому празднуется этот день на государственном уровне – масштабно и массово.

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году, что нельзя делать на Покров и что можно, главные приметы и традиции, выяснил Главред.

  1. Покров Пресвятой Богородицы – какого числа дата в 2020 году
  2. Покрова – выходной в 2020 году
  3. Традиции и приметы на Покров
  4. Молитва на Покров

Покров Пресвятой Богородицы – какого числа дата в 2020 году

Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году отметят в среду. Дата у праздника фиксированная – это всегда 14 октября. Детальнее о церковных праздниках месяца читайте в нашем материале Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020.

Также 14 октября – праздник День защитника Украины. В этот день отмечают и День украинского казачества.

Покрова – выходной в 2020 году

На Покрова 14 октября установлен официальный выходной в Украине. Накануне, 13-го числа, работников государственных учреждений ждет еще и укороченный рабочий день: они работают на 1 час меньше.

Так что следующая рабочая неделя в Украине будет облегченной.

Традиции и приметы на Покров

В народе праздник прозвали Вторая Пречистая. В этот праздник заканчивались сельскохозяйственные работы – и начинался сезон свадеб.

По поверью, кто из девушек первой поставит Богородице свечку в храме в этот день – та быстрее всех и замуж выйдет.

А незамужние девушки на Покров символично покрывали голову платком – чтобы заручиться помощью Богородицы в поисках суженого.

Также "покров" символизирует первый снег: зачастую именно в этот день снег укрывал землю в первый раз. Есть даже поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Погода на Покров показывает, какой будет зима в этом году:

  • Каков Покров – такова и зима.
  • Листья еще на деревьях остались – к суровым морозам зимой, облетели – к снежной и мягкой.
  • Снег на Покров не выпал – до декабря снега не жди.
  • Снег на Покров – и Дмитриев день (8 ноября) снежным тоже будет.
  • Ветер с востока или запада – к суровой зиме, с юга – к мягкой, с севера – к снежной.

Главная традиция на Покров – сходить в церковь и помолиться Пресвятой Богородице.

В церковном понимании Покров – это покровительство Пресвятой Девы Марии, ее заступничество за всех христиан перед Господом.

История праздника Покрова связана как раз с примером такой помощи от Богородицы. Однажды во время вражеской осады Константинополя святому Андрею было видение о том, как Пресвятая Мать Божья простерла свой платок (по-гречески – омофор, а по нашему – покров) над осажденным городом. И после этого враги отступили.

На Покров, 14 октября, нет поста – если праздник не выпадает на постные дни (среду или пятницу). Но даже по средам и пятницам в честь столь великого праздника разрешается послабление в пище: можно есть рыбу.

Молитва на Покров

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

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