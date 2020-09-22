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Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020

22 сентября 2020, 19:21

Православный церковный календарь в октябре 2020 включает несколько постов и важные церковные праздники, главный из которых – Покров Пресвятой Богородицы.

Православный календарь на октябрь 2020 - Покрова 2020
Православный календарь на октябрь 2020 - Покрова 2020

В православии что ни день – какой-то праздник: либо день памяти, либо обретение мощей, либо празднование иконы. Есть и большие праздники, в которые работать – грех. Чтоб не запутаться, какой сегодня церковный праздник – стоит держать под рукой церковный православный календарь на октябрь 2020.

Сразу скажем, что главный праздник месяца – Покров Пресвятой Богородицы 2020. Это настолько значимый праздник, что в этот день даже положен дополнительный официальный выходной в Украине.

Многодневных постов в октябре нет. А вот однодневных постов хватает: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 октября.

Какой церковный праздник 1 октября 2020 года (четверг)

  • Седмица 17-я по Пятидесятнице.
  • День памяти преподобного Евмения.
  • Преподобной Евфросинии Суздальской.
  • Преподобного Илариона Оптинского.
  • Молченской, Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.

Какой церковный праздник 2 октября 2020 года (пятница)

  • Седмица 17-я по Пятидесятнице.
  • Благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
  • Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
  • Преподобного Алексия Зосимовского.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 3 октября 2020 года (суббота)

  • Седмица 17-я по Пятидесятнице. Суббота по Воздвижении.
  • Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
  • Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

Какой церковный праздник 4 октября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
  • Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
  • Обретение мощей святого Димитрия Ростовского.
  • Апостола от 70-ти Кодрата.

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Какой церковный праздник 5 октября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 18-я по Пятидесятнице.
  • Пророка Ионы.
  • Священномученика Фоки Синопского.
  • Собор Тульских Святых.
  • Празднование иконы Божией Матери Услышательница.

Какой церковный праздник 6 октября 2020 года (вторник)

  • Седмица 18-я по Пятидесятнице.
  • Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
  • Прославление святого Иннокентия, митрополита Московского.
  • Словенской, Иверской Гавайской, Мироточивой - икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 7 октября 2020 года (среда)

  • Седмица 18-я по Пятидесятнице.
  • Первомученицы равноапостальной Феклы.
  • Мирожской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 8 октября 2020 года (четверг)

  • Седмица 18-я по Пятидесятнице.
  • Преставление предобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
  • Преподобной Евфросинии Александрийской.

Какой церковный праздник 9 октября 2020 года (пятница)

  • Седмица 18-я по Пятидесятнице.
  • Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
  • Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 10 октября 2020 года (суббота)

  • Седмица 18-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Савватия Соловецкого.
  • Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
  • Священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

Какой церковный праздник 11 октября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 18-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Харитона Исповедника.
  • Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Какой церковный праздник 12 октября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 19-я по Пятидесятнице.
  • Преподобного Кириака отшельника.

Какой церковный праздник 13 октября 2020 года (вторник)

  • Седмица 19-я по Пятидесятнице.
  • Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
  • Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
  • Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.

Какой церковный праздник 14 октября 2020 года (среда)

  • Седмица 19-я по Пятидесятнице.
  • Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
  • Преподобного Романа Сладкопевца, диакона.
  • Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
  • Апостола от 70-ти Анании.
  • Празднование икон Божией Матери Касперовская, Мятинская, Покров Пресвятой Богородицы, Гербовецкая, Бравецкая, Люблинская, Псково-Покровская.
  • Постный день.

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Какой церковный праздник 15 октября 2020 года (четверг)

  • Седмица 19-я по Пятидесятнице.
  • Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
  • Блаженного Андрея, юродивого.
  • Праведного воина Феодора Ушакова.

Какой церковный праздник 16 октября 2020 года (пятница)

  • Седмица 19-я по Пятидесятнице.
  • Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
  • Трубчевской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 17 октября 2020 года (суббота)

  • Седмица 19-я по Пятидесятнице.
  • Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
  • Священномученика Иерофея Афинского.
  • Память Собора Казанских святых.

Какой церковный праздник 18 октября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 19-я по Пятидесятнице.
  • Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея Руси чудотворцев.
  • Мученицы Харитины Амисийской.

Какой церковный праздник 19 октября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 20-я по Пятидесятнице.
  • Апостола Фомы.
  • Арапетской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 20 октября 2020 года (вторник)

  • Седмица 20-я по Пятидесятнице.
  • Mучеников Сергия и Вакха.
  • Святителя Ионы Ханькоуского, епископа.
  • Умиление Псково-Печерской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 21 октября 2020 года (среда)

  • Седмица 20-я по Пятидесятнице.
  • Преподобной Пелагии Антиохийской.
  • Собор Вятских святых.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 22 октября 2020 года (четверг)

  • Седмица 20-я по Пятидесятнице.
  • Апостола Иакова Алфеева.
  • Преподобных Адроника и Афанасии.
  • Корсунской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 23 октября 2020 года (пятница)

  • Седмица 20-я по Пятидесятнице.
  • Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского.
  • Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
  • Собор Волынских святых.
  • Мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
  • Иконы Божией Матери Предвозвестительница.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 24 октября 2020 года (суббота)

  • Седмица 20-я по Пятидесятнице.
  • Собор преподобныx старцев Оптинских.
  • Апостола от 70-ти Филиппа.
  • Преподобного Феофана исповедника, творца канонов.
  • Иконы Божией Матери Вододательница.

Какой церковный праздник 25 октября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 20-я по Пятидесятнице.
  • Память святых отцев Седьмого Вселенского Собора.
  • Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Богородицы и десной руки Иоанна Крестителя.
  • Празднование икон Божией Матери Рудненская, Мохнатинска, Калужская, Иерусалимская, Ерманская, Ярославская.

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Какой церковный праздник 26 октября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 21-я по Пятидесятнице.
  • Иверской иконы Божией Матери.
  • Священномученика Карпа Фиатирского.
  • Одигитрия Седмиезерной иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 27 октября 2020 года (вторник)

  • Седмица 21-я по Пятидесятнице.
  • Преподобной Параскевы Сербской.
  • День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
  • Яхромской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 28 октября 2020 года (среда)

  • Седмица 21-я по Пятидесятнице.
  • Преподобномученика Лукиана Антиохийского.
  • Преподобного Евфимия Нового.
  • Святителя Афанасия.
  • Иконы Божией Матери Спорительница хлебов.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 29 октября 2020 года (четверг)

  • Седмица 21-я по Пятидесятнице.
  • Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

Какой церковный праздник 30 октября 2020 года (пятница)

  • Седмица 21-я по Пятидесятнице.
  • Пророка Осии.
  • Преподобномученика Андрея Критского.
  • Икон Божией Матери Прежде Рождества и по Рождестве Дева, Избавительница.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 31 октября 2020 года (суббота)

  • Седмица 21-я по Пятидесятнице.
  • Апостола и евангелиста Луки.
  • Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.

Православный календарь на октябрь 2020 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на октябрь 2020 распечатать
Православный календарь на октябрь 2020
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