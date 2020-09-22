Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020

Православный календарь на октябрь 2020 - Покрова 2020

В православии что ни день – какой-то праздник: либо день памяти, либо обретение мощей, либо празднование иконы. Есть и большие праздники, в которые работать – грех. Чтоб не запутаться, какой сегодня церковный праздник – стоит держать под рукой церковный православный календарь на октябрь 2020.

Сразу скажем, что главный праздник месяца – Покров Пресвятой Богородицы 2020. Это настолько значимый праздник, что в этот день даже положен дополнительный официальный выходной в Украине.

Многодневных постов в октябре нет. А вот однодневных постов хватает: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 октября.

Какой церковный праздник 1 октября 2020 года (четверг)

Седмица 17-я по Пятидесятнице.

День памяти преподобного Евмения.

Преподобной Евфросинии Суздальской.

Преподобного Илариона Оптинского.

Молченской, Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.

Какой церковный праздник 2 октября 2020 года (пятница)

Седмица 17-я по Пятидесятнице.

Благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Преподобного Алексия Зосимовского.

Постный день.

Какой церковный праздник 3 октября 2020 года (суббота)

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Суббота по Воздвижении.

Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.

Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

Какой церковный праздник 4 октября 2020 года (воскресенье)

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.

Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня .

. Обретение мощей святого Димитрия Ростовского.

Апостола от 70-ти Кодрата.

Читайте такжеЧто за праздник Воздвижение Креста Господня и как его отмечать

Какой церковный праздник 5 октября 2020 года (понедельник)

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Пророка Ионы.

Священномученика Фоки Синопского.

Собор Тульских Святых.

Празднование иконы Божией Матери Услышательница.

Какой церковный праздник 6 октября 2020 года (вторник)

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна .

. Прославление святого Иннокентия, митрополита Московского.

Словенской, Иверской Гавайской, Мироточивой - икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 7 октября 2020 года (среда)

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Первомученицы равноапостальной Феклы.

Мирожской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой церковный праздник 8 октября 2020 года (четверг)

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Преставление предобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.

Преподобной Евфросинии Александрийской.

Какой церковный праздник 9 октября 2020 года (пятница)

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.

Постный день.

Какой церковный праздник 10 октября 2020 года (суббота)

Седмица 18-я по Пятидесятнице.

Преподобного Савватия Соловецкого.

Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.

Священномученика Петра, митрополита Крутицкого.

Какой церковный праздник 11 октября 2020 года (воскресенье)

Неделя 18-я по Пятидесятнице.

Преподобного Харитона Исповедника.

Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.

Какой церковный праздник 12 октября 2020 года (понедельник)

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Преподобного Кириака отшельника.

Какой церковный праздник 13 октября 2020 года (вторник)

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.

Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.

Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.

Какой церковный праздник 14 октября 2020 года (среда)

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы .

. Преподобного Романа Сладкопевца, диакона.

Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

Апостола от 70-ти Анании.

Празднование икон Божией Матери Касперовская, Мятинская, Покров Пресвятой Богородицы, Гербовецкая, Бравецкая, Люблинская, Псково-Покровская.

Постный день.

Читайте такжеПокрова: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж

Какой церковный праздник 15 октября 2020 года (четверг)

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.

Блаженного Андрея, юродивого.

Праведного воина Феодора Ушакова.

Какой церковный праздник 16 октября 2020 года (пятница)

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.

Трубчевской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой церковный праздник 17 октября 2020 года (суббота)

Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.

Священномученика Иерофея Афинского.

Память Собора Казанских святых.

Какой церковный праздник 18 октября 2020 года (воскресенье)

Неделя 19-я по Пятидесятнице.

Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея Руси чудотворцев.

Мученицы Харитины Амисийской.

Какой церковный праздник 19 октября 2020 года (понедельник)

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Апостола Фомы.

Арапетской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 20 октября 2020 года (вторник)

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Mучеников Сергия и Вакха.

Святителя Ионы Ханькоуского, епископа.

Умиление Псково-Печерской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 21 октября 2020 года (среда)

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Преподобной Пелагии Антиохийской.

Собор Вятских святых.

Постный день.

Какой церковный праздник 22 октября 2020 года (четверг)

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Апостола Иакова Алфеева.

Преподобных Адроника и Афанасии.

Корсунской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 23 октября 2020 года (пятница)

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского.

Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

Собор Волынских святых.

Мученика Евлампия и мученицы Евлампии.

Иконы Божией Матери Предвозвестительница.

Постный день.

Какой церковный праздник 24 октября 2020 года (суббота)

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Собор преподобныx старцев Оптинских.

Апостола от 70-ти Филиппа.

Преподобного Феофана исповедника, творца канонов.

Иконы Божией Матери Вододательница.

Какой церковный праздник 25 октября 2020 года (воскресенье)

Неделя 20-я по Пятидесятнице.

Память святых отцев Седьмого Вселенского Собора.

Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Богородицы и десной руки Иоанна Крестителя.

Празднование икон Божией Матери Рудненская, Мохнатинска, Калужская, Иерусалимская, Ерманская, Ярославская.

Читайте такжеПеревод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее время

Какой церковный праздник 26 октября 2020 года (понедельник)

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Иверской иконы Божией Матери.

Священномученика Карпа Фиатирского.

Одигитрия Седмиезерной иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 27 октября 2020 года (вторник)

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Преподобной Параскевы Сербской.

День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

Яхромской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 28 октября 2020 года (среда)

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Преподобномученика Лукиана Антиохийского.

Преподобного Евфимия Нового.

Святителя Афанасия.

Иконы Божией Матери Спорительница хлебов.

Постный день.

Какой церковный праздник 29 октября 2020 года (четверг)

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.

Какой церковный праздник 30 октября 2020 года (пятница)

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Пророка Осии.

Преподобномученика Андрея Критского.

Икон Божией Матери Прежде Рождества и по Рождестве Дева, Избавительница.

Постный день.

Какой церковный праздник 31 октября 2020 года (суббота)

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Апостола и евангелиста Луки.

Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.

Православный календарь на октябрь 2020 распечатать можно с этой картинки: