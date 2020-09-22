Точный церковный календарь на октябрь 2020 – когда Покров день 2020

Православный церковный календарь в октябре 2020 включает несколько постов и важные церковные праздники, главный из которых – Покров Пресвятой Богородицы.
В православии что ни день – какой-то праздник: либо день памяти, либо обретение мощей, либо празднование иконы. Есть и большие праздники, в которые работать – грех. Чтоб не запутаться, какой сегодня церковный праздник – стоит держать под рукой церковный православный календарь на октябрь 2020.
Сразу скажем, что главный праздник месяца – Покров Пресвятой Богородицы 2020. Это настолько значимый праздник, что в этот день даже положен дополнительный официальный выходной в Украине.
Многодневных постов в октябре нет. А вот однодневных постов хватает: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 октября.
Какой церковный праздник 1 октября 2020 года (четверг)
- Седмица 17-я по Пятидесятнице.
- День памяти преподобного Евмения.
- Преподобной Евфросинии Суздальской.
- Преподобного Илариона Оптинского.
- Молченской, Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.
Какой церковный праздник 2 октября 2020 года (пятница)
- Седмица 17-я по Пятидесятнице.
- Благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
- Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
- Преподобного Алексия Зосимовского.
- Постный день.
Какой церковный праздник 3 октября 2020 года (суббота)
- Седмица 17-я по Пятидесятнице. Суббота по Воздвижении.
- Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
- Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
Какой церковный праздник 4 октября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
- Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- Обретение мощей святого Димитрия Ростовского.
- Апостола от 70-ти Кодрата.
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Какой церковный праздник 5 октября 2020 года (понедельник)
- Седмица 18-я по Пятидесятнице.
- Пророка Ионы.
- Священномученика Фоки Синопского.
- Собор Тульских Святых.
- Празднование иконы Божией Матери Услышательница.
Какой церковный праздник 6 октября 2020 года (вторник)
- Седмица 18-я по Пятидесятнице.
- Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- Прославление святого Иннокентия, митрополита Московского.
- Словенской, Иверской Гавайской, Мироточивой - икон Божией Матери.
Какой церковный праздник 7 октября 2020 года (среда)
- Седмица 18-я по Пятидесятнице.
- Первомученицы равноапостальной Феклы.
- Мирожской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой церковный праздник 8 октября 2020 года (четверг)
- Седмица 18-я по Пятидесятнице.
- Преставление предобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
- Преподобной Евфросинии Александрийской.
Какой церковный праздник 9 октября 2020 года (пятница)
- Седмица 18-я по Пятидесятнице.
- Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
- Постный день.
Какой церковный праздник 10 октября 2020 года (суббота)
- Седмица 18-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Савватия Соловецкого.
- Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных.
- Священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
Какой церковный праздник 11 октября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 18-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Харитона Исповедника.
- Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
- Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.
Какой церковный праздник 12 октября 2020 года (понедельник)
- Седмица 19-я по Пятидесятнице.
- Преподобного Кириака отшельника.
Какой церковный праздник 13 октября 2020 года (вторник)
- Седмица 19-я по Пятидесятнице.
- Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
- Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
- Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
Какой церковный праздник 14 октября 2020 года (среда)
- Седмица 19-я по Пятидесятнице.
- Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
- Преподобного Романа Сладкопевца, диакона.
- Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
- Апостола от 70-ти Анании.
- Празднование икон Божией Матери Касперовская, Мятинская, Покров Пресвятой Богородицы, Гербовецкая, Бравецкая, Люблинская, Псково-Покровская.
- Постный день.
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Какой церковный праздник 15 октября 2020 года (четверг)
- Седмица 19-я по Пятидесятнице.
- Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
- Блаженного Андрея, юродивого.
- Праведного воина Феодора Ушакова.
Какой церковный праздник 16 октября 2020 года (пятница)
- Седмица 19-я по Пятидесятнице.
- Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
- Трубчевской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой церковный праздник 17 октября 2020 года (суббота)
- Седмица 19-я по Пятидесятнице.
- Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
- Священномученика Иерофея Афинского.
- Память Собора Казанских святых.
Какой церковный праздник 18 октября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 19-я по Пятидесятнице.
- Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея Руси чудотворцев.
- Мученицы Харитины Амисийской.
Какой церковный праздник 19 октября 2020 года (понедельник)
- Седмица 20-я по Пятидесятнице.
- Апостола Фомы.
- Арапетской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 20 октября 2020 года (вторник)
- Седмица 20-я по Пятидесятнице.
- Mучеников Сергия и Вакха.
- Святителя Ионы Ханькоуского, епископа.
- Умиление Псково-Печерской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 21 октября 2020 года (среда)
- Седмица 20-я по Пятидесятнице.
- Преподобной Пелагии Антиохийской.
- Собор Вятских святых.
- Постный день.
Какой церковный праздник 22 октября 2020 года (четверг)
- Седмица 20-я по Пятидесятнице.
- Апостола Иакова Алфеева.
- Преподобных Адроника и Афанасии.
- Корсунской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 23 октября 2020 года (пятница)
- Седмица 20-я по Пятидесятнице.
- Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского.
- Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
- Собор Волынских святых.
- Мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
- Иконы Божией Матери Предвозвестительница.
- Постный день.
Какой церковный праздник 24 октября 2020 года (суббота)
- Седмица 20-я по Пятидесятнице.
- Собор преподобныx старцев Оптинских.
- Апостола от 70-ти Филиппа.
- Преподобного Феофана исповедника, творца канонов.
- Иконы Божией Матери Вододательница.
Какой церковный праздник 25 октября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 20-я по Пятидесятнице.
- Память святых отцев Седьмого Вселенского Собора.
- Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Богородицы и десной руки Иоанна Крестителя.
- Празднование икон Божией Матери Рудненская, Мохнатинска, Калужская, Иерусалимская, Ерманская, Ярославская.
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Какой церковный праздник 26 октября 2020 года (понедельник)
- Седмица 21-я по Пятидесятнице.
- Иверской иконы Божией Матери.
- Священномученика Карпа Фиатирского.
- Одигитрия Седмиезерной иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 27 октября 2020 года (вторник)
- Седмица 21-я по Пятидесятнице.
- Преподобной Параскевы Сербской.
- День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
- Яхромской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 28 октября 2020 года (среда)
- Седмица 21-я по Пятидесятнице.
- Преподобномученика Лукиана Антиохийского.
- Преподобного Евфимия Нового.
- Святителя Афанасия.
- Иконы Божией Матери Спорительница хлебов.
- Постный день.
Какой церковный праздник 29 октября 2020 года (четверг)
- Седмица 21-я по Пятидесятнице.
- Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
Какой церковный праздник 30 октября 2020 года (пятница)
- Седмица 21-я по Пятидесятнице.
- Пророка Осии.
- Преподобномученика Андрея Критского.
- Икон Божией Матери Прежде Рождества и по Рождестве Дева, Избавительница.
- Постный день.
Какой церковный праздник 31 октября 2020 года (суббота)
- Седмица 21-я по Пятидесятнице.
- Апостола и евангелиста Луки.
- Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.
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