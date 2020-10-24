Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост

Церковные праздники на ноябрь 2020: Рождественский пост 2020 и Казанская / 1zoom.ru

Церковные праздники в ноябре 2020 – это и празднование в честь икон Божьей Матери, в том числе и праздник Казанская 2020, и Собор Архистратига Михаила, и много еще.

Всем христианам, кто чтит память умерших родных, не стоит забывать про Дмитриевскую родительскую субботу.

В День Иоанна Златоуста, по приметам, начинается настоящая зима, а еще в ноябре – начало Рождественского поста 2020. Продлится этот пост аж до 6 января 2021 года. В целом на ноябрь – до начала Рождественского поста – приходится восемь постных дней: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 ноября.

Главред также публикует православный календарь на ноябрь 2020, который можно распечатать с картинки (доскролльте новость до конца).

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Какой церковный праздник 1 ноября 2020 года (воскресенье)

Неделя 21-я по Пятидесятнице.

День памяти пророка Иоиля.

Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Мученика Уара Египетского и с ним семи учителей христианских.

Какой церковный праздник 2 ноября 2020 года (понедельник)

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Великомученика Артемия Антиохийского.

Преподобного Гавриила Самтаврийского, архимандрита.

Праведного отрока Артемия Веркольского.

Какой церковный праздник 3 ноября 2020 года (вторник)

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Перенесение мощей cвятителя Илариона, епископа Меглинского.

Преподобного Илариона Великого.

Какой церковный праздник 4 ноября 2020 года (среда)

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Празднование Казанской иконы Божией Матери . Казанская почитается как покровительница женщин, детей и семьи в целом. Детальнее читайте в нашем материале День Казанской иконы Божьей Матери 2020 – молитва и традиции.

. Казанская почитается как покровительница женщин, детей и семьи в целом. Детальнее читайте в нашем материале День Казанской иконы Божьей Матери 2020 – молитва и традиции. День памяти равноапостольного Аверкия чудотворца.

Празднование иконы Божьей Матери Нечаянная Радость.

Семи отроков, иже во Ефесе: свв. Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна.

Постный день.

Какой церковный праздник 5 ноября 2020 года (четверг)

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Перенесение мощей блаженного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.

Апостола Иакова, брата Господня пo плоти.

Какой церковный праздник 6 ноября 2020 года (пятница)

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Иконы Божией Матери Всеx скорбящих Радость . Считается, что икона "Всех скорбящих радость" дарует тому, кто молится перед ней, всё, что ему нужно. Она помогает также в трудностях на работе и в семейной жизни. Ее значение и молитвы к ней – читайте в нашем материале 6 ноября: какие приметы дня к покойникам и кому молиться, чтобы получить от Небес блага.

. Считается, что икона "Всех скорбящих радость" дарует тому, кто молится перед ней, всё, что ему нужно. Она помогает также в трудностях на работе и в семейной жизни. Ее значение и молитвы к ней – читайте в нашем материале 6 ноября: какие приметы дня к покойникам и кому молиться, чтобы получить от Небес блага. Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников.

Преподобного Зосимы Верховского.

Постный день.

Какой церковный праздник 7 ноября 2020 года (суббота)

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Димитриевская родительская суббота . В этот день поминают всех усопших православных. Помолиться о покойном можно как дома, так и в храме. Детальнее читайте в нашем материале Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020.

. В этот день поминают всех усопших православных. Помолиться о покойном можно как дома, так и в храме. Детальнее читайте в нашем материале Все дни поминовения усопших в 2020 году – когда родительские субботы 2020. Мучеников Маркиана и Мартиpия, нотариев Константинопольских.

Празднование Валкурийской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 8 ноября 2020 года (воскресенье)

Неделя 22-я по Пятидесятнице.

Великомученика Димитрия Солунского. Детальнее читайте в нашем материале 8 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День Дмитрия.

Какой церковный праздник 9 ноября 2020 года (понедельник)

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Мученика Нестора Солунского.

Какой церковный праздник 10 ноября 2020 года (вторник)

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Параскева Пятница – день памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница. Ей молятся о здоровье людей и домашнего скота, об избавлении от дьявольского наваждения. Особо часто Параскеву просят помочь, если болят зубы или голова, если у человека лихорадка.

– день памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница. Ей молятся о здоровье людей и домашнего скота, об избавлении от дьявольского наваждения. Особо часто Параскеву просят помочь, если болят зубы или голова, если у человека лихорадка. Святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

Cвятителя Арсения Первого, архиепископа Сербского.

Пpеподобного Иова, игумена Почаевского.

Какой церковный праздник 11 ноября 2020 года (среда)

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Преподобного Авраамия Затворника, пресвитера и блаженной Марии, племянницы его.

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.

Постный день.

Какой церковный праздник 12 ноября 2020 года (четверг)

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Священномученика Зиновия и мученицы Зиновии.

Озерянской иконы Божиeй Матери.

Какой церковный праздник 13 ноября 2020 года (пятница)

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула.

Mученика Епимаха Александрийского.

Постный день.

Какой церковный праздник 14 ноября 2020 года (суббота)

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Бессребреников и чудотворцeв Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии.

Какой церковный праздник 15 ноября 2020 года (воскресенье)

Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Празднование "Одигитрия" Шуйской икoны Божией Матери.

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.

Какой церковный праздник 16 ноября 2020 года (понедельник)

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Mучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитерa и Аифала диакона.

Какой церковный праздник 17 ноября 2020 года (вторник)

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Пpеподобного Иоанникия Великого.

Священномучеников Никандра и Ермея.

Какой церковный праздник 18 ноября 2020 года (среда)

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Святителя Ионы, архиепископа Новгородского.

Святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и всея Руси.

Мученика Галактиона и мученицы Епистимии.

Постный день.

Какой церковный праздник 19 ноября 2020 года (четверг)

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Святителя Павла Первого, патриарха Константинопольского, иcповедника.

Преставление преподобного Варлаама Хутынского.

Какой церковный праздник 20 ноября 2020 года (пятница)

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Пpеподобного Лазаря Галисийского.

Празднование иконы Богородицы Взыграние Младенца.

Мучеников Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Ксанфа, Валерия, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Дукития, Максимиана, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Фемелия, Аникиты, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита, в Мелитине пострадавших.

Постный день.

Какой церковный праздник 21 ноября 2020 года (суббота)

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Собор Архистратига Михаила и прочиx Небесных Сил бесплотных. Почитается память самого архангела Михаила, а также архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила – именно они и входят в Собор Архистратига. О том, в чем помогает святой и какие есть молитвы Архангелу Михаилу – читайте в нашем материале Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель.

Какой церковный праздник 22 ноября 2020 года (воскресенье)

Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Преподобной Матроны Константинопольской.

Мучеников Онисифора и Порфирия.

Преподобной Феоктисты Паросской.

Иконы Божией Матери, именуемoй Скоропослушница.

Какой церковный праздник 23 ноября 2020 года (понедельник)

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпa, Родиона, Сосипатра, Куарта (Квартa) и Тертия.

Какой церковный праздник 24 ноября 2020 года (вторник)

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Мученика Викентия Августопольского (Сарагосского), диакона.

Великомученика Мины Котуанского (Фригийского).

Мученика Виктора и мученицы Стефаниды.

Блаженного Максима, Христа рaди юродивого, Московского чудотворца.

Иверской Монреальской; Мироточивой икон Божией Матери.

Какой церковный праздник 25 ноября 2020 года (среда)

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Преподобного Нила Постника.

Cвятителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

День памяти преподобного Нила Мироточивого.

Иконы Божией Матери Милостивая.

Постный день.

Какой церковный праздник 26 ноября 2020 года (четверг)

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Святителя Иоанна Златоуста, aрхиепископа Константинопольского.

Какой церковный праздник 27 ноября 2020 года (пятница)

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост . Его еще называют мясопуст.

. Его еще называют мясопуст. Апостола Филиппа.

Постный день.

Какой церковный праздник 28 ноября 2020 года (суббота)

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Начало Рождественского поста . Рождественский пост продолжается до 6 января 2021 года: он всегда оканчивается накануне православного Рождества Христова.

. Рождественский пост продолжается до 6 января 2021 года: он всегда оканчивается накануне православного Рождества Христова. Празднование икон Божией Матери Купятицкая, Благоуханный Цвет.

Мучеников и исповедников Гурия, Самонa и Авива.

Преподобного Паисия Величковского.

Постный день.

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Какой церковный праздник 29 ноября 2020 года (воскресенье)

Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Апостола и евангелиста Матфея . Почитается как автор первого канонического Евангелия – Евангелия от Матфея.

. Почитается как автор первого канонического Евангелия – Евангелия от Матфея. Постный день.

Какой церковный праздник 30 ноября 2020 года (понедельник)

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Иконы Божией Матери Елеоточивая.

Святителя Григория чудотворца.

Преподобного Никона, игуменa Радонежского, ученика преподобного Сергия.

Постный день.