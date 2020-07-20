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День Казанской иконы Божьей Матери 2020 – молитва и традиции

В чем помогает икона Казанской иконы Божией Матери, как ей молятся и что нельзя делать в праздник Казанской иконы Божьей Матери 2020 – в материале Главреда.

20 июля 2020, 21:04
Икона Казанской иконы Божией Матери - в чем помогает, молитва, приметы
Икона Казанской иконы Божией Матери - в чем помогает, молитва, приметы

Икона Казанской иконы Божией Матери чествуется дважды в год: первый раз день Казанской иконы Божьей Матери отмечается 21 июля, а второй праздник Казанской иконы Божьей Матери пройдут в начале ноября – 4-го числа.

Как и все праздники в честь Пресвятой Богородицы – Казанская считается в первую очередь праздником женщин. Хотя по большому счету это, конечно же, праздник всех православных христиан.

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О чем молятся перед иконой Казанской Божьей Матери

Казанская почитается как покровительница женщин, детей и семьи в целом. Именно о женском счастье – удачном замужестве, крепком браке, даровании здоровых детей – и молятся перед иконой Казанской Божьей Матери в первую очередь. Недаром икона Казанской Божьей Матери традиционно дарится на венчание и на крещение ребенка.

Также перед Казанской молятся об исцелении от различных болезней (особенно тех, что связаны со зрением) и о даровании мудрости (если предстоит принять какое-то важное жизненное решение).

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Молитва Казанской иконе Божией Матери

О, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною и чудотворною иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Избави же всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховной жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающие величия и милости Твоя. Являемые над нами зде на земли, сподобимся и Небесного Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Акафист Казанской Божьей Матери

День Казанской иконы Божьей Матери – что можно и нельзя делать

Читайте такжеПогода на Казанскую Летнюю 2020: кому в Украине ждать дождейВ день Казанской иконы Божьей Матери ходят молиться в церковь, ждут дождя (он сулит хороший урожай и символизирует очищение мира от грехов) и накрывают богатый стол.

У влюбленных принято венчаться на Казанскую – чтобы брак был счастливым, долгим и крепким.

В этот день не делают никакой работы по дому, не провоцируют негатив (не врут, не ссорятся, не скандалят, не сплетничают и т.п.). Особо мнительные люди также не занимают денег и не выносят мусор (эти приметы относятся ко всем крупным церковным праздникам).

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