УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила

7 ноября 2020, 00:39

Что делать в Дмитриевскую родительскую субботу, как правильно поминать близких и что делать нельзя, чтоб не согрешить – в материале Главреда.

Дмитриевская родительская суббота 2020 - что нельзя делать по канону
Дмитриевская родительская суббота 2020 - что нельзя делать по канону / hram-kupina.ru

Главная традиция и правило любой родительской субботы – это помолиться о душах покойных, которые тебе дороги. У этого правила есть исключение, но само оно непреложно.

Дмитриевская родительская суббота 2020 – последний поминальный день года, когда в церквях служат парастас, то есть специальную панихиду по умершим православным. Кто не успел заказать парастас по покойной родне в ноябре – тому уже останется ждать марта 2021 года. Детальнее читайте в нашем материале Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать.

Что делать в Дмитриевскую родительскую субботу, как правильно поминать близких и что делать нельзя, чтоб не согрешить – выяснил Главред.

Читайте такжеОткрытки с Дмитриевской родительской субботой и христианские напутствия

Дмитриевская родительская суббота – что нужно делать и что нельзя

Молитва – вот главная духовная пища и утешение покойного, объясняют священники.

Поэтому помолиться в родительскую субботу о душе усопшего – важнее, чем убрать его могилу или накрыть дома поминальный обед.

А вот место молитвы неважно: можно молиться и дома, и в храме, и даже на кладбище, на могиле покойного.

Изначально в Дмитриевскую родительскую субботу поминали лишь воинов, которые умерли в бою, защищая свою отчизну. Но со временем это стал всеобщий поминальный день, поэтому молиться в этот день можно обо всех покойниках православной веры.

Исключение – нельзя молиться и заказывать парастас по самоубийцам.

Церковь не поминает самоубийц ни в один церковный праздник года, ведь самоубийство – самый страшный грех. Убивая себя, человек как бы изгоняет себя из христианства, отрекается от заступничества Бога. Поэтому ни в Дмитриевскую родительскую субботу, ни в любой иной поминальный день за самоубийц нельзя писать записки и ставить свечи в церкви. За них можно лишь помолиться дома своими словами, подать милостыню и сделать какое-то другое доброе дело в их честь.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постВ этом исключении есть свое исключение: церковь может разрешить отпевание и поминание самоубийцы, если было доказано, что на самоубийство человек пошел в минуту помутнения рассудка, то есть он буквально не ведал, что творил.

Для остальных покойных родных и близких можно заказать парастас: для этого надо отнести в церковь поминальную записку на имя усопшего (можно написать прямо в храме: там дают и ручку, и листик бумаги) и что-то положить на поминальный стол в храме (можно не покупать продукты – а просто пожертвовать храму деньги).

Продукты, что приносят в церковь на панихиду, – это кутя и блины (они вообще считаются поминальными блюдами), хлеб и мука, любые крупы, фрукты и овощи, конфеты, из алкоголя – исключительно кагор. Если при храме есть церковная лавка, то там можно купить и отнести на канон ладан, лампадное масло или свечи. Нельзя приносить в церковь на пожертвование мясо (особенно в пост), просроченные или пропавшие продукты.

Продукты, которые люди несут для поминовения усопших, затем раздают бедным или сами съедают на общей трапезе в церкви – и тем самым поминают покойных. То есть не обязательно нести в церковь что-то дорогое (нужно исходить из своих материальных возможностей – можно хоть пару банок с домашними заготовками на зиму), но свежую и съедобную пищу. Или (как в случае с ладаном) что-то, что послужит на пользу самому храму.

Из остальныхзапретов – в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне, а на кладбище не полагается громко смеяться и устраивать веселье. К тому же ни на кладбище, ни дома нельзя поминать усопших водкой.

Читайте такжеС Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день

Молитва в родительскую субботу

Дмитрий Солунский. Икона и молитва за упокой
Дмитрий Солунский. Икона и молитва за упокой

Поминальные дни в 2020 году – Украина: видео

православие поминальные дни родительская суббота Дмитриев день
Сейчас вы просматриваете новость «Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:39
Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила
00:20
Потеря обоняния при COVID-19​: врачи назвали причину Видео
06 ноября, пятница
23:59
У Порошенко от коронавируса умирает теща
23:45
Холостячка 1 сезон 3 выпуск 06-11-2020 - кто ушел Видео
23:42
Судья КСУ похвастался участием в двух Майданах
Реклама
23:24
Ученые нашли способ определения подлинности вина
22:58
COVID-19 поставил новый рекорд: выздоровели за сутки почти 11 тысяч украинцев Видео
22:52
"Господь запрещает": под Ровно учителя наказали за отказ носить маску Видео
22:28
В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого
22:08
В Евросоюзе стартовала реформа Шенгена
21:58
Словакия высказалась об участии в Крымской платформе
21:46
Гороскоп на 7 ноября для всех: любовный подвиг и неожиданные нападки Видео
21:35
"Про уродов и людей": в КСУ ответили на оскорбления Офиса президента
21:29
Карантин выходного дня: инфекционист указал на важный факт Видео
21:14
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
21:10
Навального развеселила версия МВД РФ о панкреатите во время отравления
21:08
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
21:07
Зеленский высказался о возможности проведения выборов в ОРДЛО
20:51
Джонни Деппа изгнали из Фантастических тварей и переснимают фильм
20:35
В школах Киеве разгорелся скандал из-за языка обучения Видео
Реклама
20:16
Украина и Венгрия приняли решение по конфликту о вмешательстве в выборы
20:06
СМИ узнали о планах Трампа в случае победы Байдена на выборах в США Видео
20:03
Россиянка погорела на крупной валютной взятке из-за наркотиков
19:30
В Офисе президента прошлись по решению КСУ
19:21
Трамп признает поражение на выборах: эксперт назвал главное условие Видео
19:19
В СНБО озвучили сроки гибридной войны РФ против Украины
19:13
Трамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление Видео
18:55
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 06-11-2020: видео Видео
18:55
Стартовала продажа умных масок PuriCare: коронавирус не пройдет
18:53
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
18:52
Испытания вакцины от коронавируса: каким будет результат
18:44
Зеленский разъяснил мирные инициативы России по Донбассу Видео
18:32
Зеленский сравнил освобождение Донбасса с деоккупацией Киева от нацистов Видео
18:31
​Канада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси​ Видео
18:24
Байден вскоре объявит о своей победе на выборах - СМИ
18:12
В ключевом штате США анонсировали пересчет голосов, у Байдена выдвинули Трампу ультиматум Видео
18:05
В Украине презентовали разведывательно-ударный дрон Сокол-300 Фото
17:57
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
17:56
Сергей Бабкин сделал неожиданное признание о своем творчестве Видео
17:49
Зеленский анонсировал встречу советников "нормандской четверки", появилась реакция Москвы Видео
Реклама
17:35
Как распознать коронавирус у детей: педиатр назвал симптомы ​ Видео
17:35
В Киевский горсовет прошли 7 партий: кто и сколько получит мест Видео
17:33
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
17:26
Нардеп пояснил сумму штрафа за отсутствие маски Видео
17:13
Лукашенко сделал заявление о новых выборах в Беларуси: названо условие Видео
17:10
Инсульт: 4 главных фактора риска Видео
16:55
Я и Украина - что писал Жванецкий про родину
16:55
Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением
16:41
Байден перехватил лидерство в Пенсильвании и получает 306 голосов выборщиков Видео
16:31
Рак пищевода: онколог указал на рядовое состояние, которое испытывает каждый Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять