Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила

Дмитриевская родительская суббота 2020 - что нельзя делать по канону / hram-kupina.ru

Главная традиция и правило любой родительской субботы – это помолиться о душах покойных, которые тебе дороги. У этого правила есть исключение, но само оно непреложно.

Дмитриевская родительская суббота 2020 – последний поминальный день года, когда в церквях служат парастас, то есть специальную панихиду по умершим православным. Кто не успел заказать парастас по покойной родне в ноябре – тому уже останется ждать марта 2021 года. Детальнее читайте в нашем материале Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать.

Что делать в Дмитриевскую родительскую субботу, как правильно поминать близких и что делать нельзя, чтоб не согрешить – выяснил Главред.

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Дмитриевская родительская суббота – что нужно делать и что нельзя

Молитва – вот главная духовная пища и утешение покойного, объясняют священники.

Поэтому помолиться в родительскую субботу о душе усопшего – важнее, чем убрать его могилу или накрыть дома поминальный обед.

А вот место молитвы неважно: можно молиться и дома, и в храме, и даже на кладбище, на могиле покойного.

Изначально в Дмитриевскую родительскую субботу поминали лишь воинов, которые умерли в бою, защищая свою отчизну. Но со временем это стал всеобщий поминальный день, поэтому молиться в этот день можно обо всех покойниках православной веры.

Исключение – нельзя молиться и заказывать парастас по самоубийцам.

Церковь не поминает самоубийц ни в один церковный праздник года, ведь самоубийство – самый страшный грех. Убивая себя, человек как бы изгоняет себя из христианства, отрекается от заступничества Бога. Поэтому ни в Дмитриевскую родительскую субботу, ни в любой иной поминальный день за самоубийц нельзя писать записки и ставить свечи в церкви. За них можно лишь помолиться дома своими словами, подать милостыню и сделать какое-то другое доброе дело в их честь.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постВ этом исключении есть свое исключение: церковь может разрешить отпевание и поминание самоубийцы, если было доказано, что на самоубийство человек пошел в минуту помутнения рассудка, то есть он буквально не ведал, что творил.

Для остальных покойных родных и близких можно заказать парастас: для этого надо отнести в церковь поминальную записку на имя усопшего (можно написать прямо в храме: там дают и ручку, и листик бумаги) и что-то положить на поминальный стол в храме (можно не покупать продукты – а просто пожертвовать храму деньги).

Продукты, что приносят в церковь на панихиду, – это кутя и блины (они вообще считаются поминальными блюдами), хлеб и мука, любые крупы, фрукты и овощи, конфеты, из алкоголя – исключительно кагор. Если при храме есть церковная лавка, то там можно купить и отнести на канон ладан, лампадное масло или свечи. Нельзя приносить в церковь на пожертвование мясо (особенно в пост), просроченные или пропавшие продукты.

Продукты, которые люди несут для поминовения усопших, затем раздают бедным или сами съедают на общей трапезе в церкви – и тем самым поминают покойных. То есть не обязательно нести в церковь что-то дорогое (нужно исходить из своих материальных возможностей – можно хоть пару банок с домашними заготовками на зиму), но свежую и съедобную пищу. Или (как в случае с ладаном) что-то, что послужит на пользу самому храму.

Из остальныхзапретов – в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне, а на кладбище не полагается громко смеяться и устраивать веселье. К тому же ни на кладбище, ни дома нельзя поминать усопших водкой.

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Молитва в родительскую субботу

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