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Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать

3 ноября 2020, 06:35

Какого числа родительская суббота в ноябре 2020 и что нести в церковь в Дмитриевскую родительскую субботу – в материале Главреда.

Дмитриевская родительская суббота 2020 - какого числа и что делать
Дмитриевская родительская суббота 2020 - какого числа и что делать / photographer.ru

Дмитриевская родительская суббота 2020 (как вариант – Димитриевская родительская суббота) – последняя в списке поминальных дней года. Следующей будет уже Вселенская родительская суббота (мясопустная) – спустя аж четыре месяца, 6 марта 2021 года. За ней пойдут родительские субботы Великого поста 2021.

Так что у православных есть последняя возможность в этом году почтить память покойных родственников по всем канонам.

Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020

День поминовения усопших, известный как Дмитриевская родительская суббота, в 2020 году выпадал на 7 ноября. Это всегда суббота, которая предшествует дню памяти святого великомученика Димитрия Солунского. Сам же день памяти святого по новому стилю всегда отмечается 8 ноября.

Подробно о всех церковных праздниках ноября 2020 читайте в нашем материале Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост.

Дмитриевская родительская суббота – история

Князя Дмитрия Донского назвали в честь Дмитрия Солунского – другого великого военачальника. Солунский был воином и римским проконсулом, а мученическую смерть принял за отказ отречься от веры христовой.

В сентябре 1380 года под предводительством князя Дмитрия Донского православные русичи одержали победу над войсками Золотой Орды Мамая.

Читайте такжеЧто нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзяВ том бою погибло очень много православных воинов: некоторые летописцы даже приводили цифру в 1 500 000 человек с обеих сторон – хотя оценки ученых-историков более скромные. Например, историк Евгений Разин называет цифру в 25-30 тысяч человек со стороны русского войска (это около трети всех русских воинов, что участвовали в битве).

Так или иначе это было одно из самых масштабных сражений тех времен. И именно Куликовская битва стала решающей победой русских войск на пути к восстановлению единства Руси. Она заложила начало свержению ига Золотой Орды на русских территориях.

Поэтому погибших воинов долгие годы чтили как героев. Именно в их честь и появилась Димитриевская родительская суббота – поминальный день душ православных воинов, которые пали в сражениях.

С годами Дмитриевская родительская суббота превратилась в день поминовения всех покойников-православных (за исключением самоубийц).

Субботний день недели был выбран для поминовения, так как именно в субботу на службах в храмах в церковных песнопениях вспоминают усопших.

Дмитриевская поминальная суббота – что делать, традиции

В этот день принято молиться о покойных родных и близких людях.

Накануне в пятницу или в субботу с самого утра в церкви можно заказать парастас – специальную панихиду по умершим.

На помин в церковь в родительскую субботу можно принести любые продукты (исключение – алкоголь и мясные продукты), а также пожертвовать деньги на храм. Детальнее о том, какие молитвы читают в родительскую субботу и что нельзя делать в любую в родительскую субботу – читайте в нашем материале Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила.

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