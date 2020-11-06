Что нельзя делать в праздник Дмитриев день: приметы, традиции, запреты

Дмитриев день - что нельзя делать в праздник, приметы, традиции

Дмитриев день каждый год отмечается в один и тот же день – 8 ноября. Это день памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Он умер за христианскую веру, отказавшись отречься от Христа. Святой проповедовал истинную веру до самого конца. За что и был замучен язычниками в тюрьме.

Какие есть традиции и запреты в день святого Дмитрия, что нельзя делать в Дмитриев день, чтоб не накликать беду на себя и близких – читайте в материале Главреда.

А поздравления с Днем ангела Димы в прозе, в стихах, короткие и открытки с Дмитрием – читайте в материале С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день.

Дмитриев день: что точно нельзя делать, чтоб избежать гнева святого

В Дмитриев день заканчивали сельскохозяйственные работы, рассчитывались за работу с пастухами. А еще это конец сезона сватовства. Дальше только готовили закрома к зиме и играли свадьбы.

Читайте такжеЛунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успетьУ самого святого Дмитрия Солунского после молитвы просили исцеления и здоровья для глаз, терпения для себя и близких, военных побед – для своей родины.

Накануне Дня Дмитрия всегда проходит Дмитриевская родительская суббота, когда поминают усопших родственников и знакомых. Поминальный обед подают на стол и в сам праздник Дмитрия Солунского. При этом покойников в православии никогда не поминают водкой – а вот пиво в Дмитриев день считается традиционным напитком на столе.

Детальнее о том, что делать в Дмитриевскую родительскую субботу, как правильно поминать близких и что делать нельзя, чтоб не согрешить – читайте в материале Дмитриевская суббота 2020 – что делать: традиции и правила.

Дмитриев день – что нельзя делать 8 ноября:

садиться обедать до захода солнца , так как души навещают родные дома лишь с приходом темноты: трапеза в этот праздник носит поминальный характер, а от каждого блюда нужно по ложечке отложить на отдельную тарелку и оставить ту под иконой, "для усопших;

, так как души навещают родные дома лишь с приходом темноты: трапеза в этот праздник носит поминальный характер, а от каждого блюда нужно по ложечке отложить на отдельную тарелку и оставить ту под иконой, "для усопших; игнорировать или плохо отзываться об усопших – в этот день принято молиться об их душах, подавать милостыню и делать добрые дела в память о них;

– в этот день принято молиться об их душах, подавать милостыню и делать добрые дела в память о них; отказывать в помощи или в милостыне нищим – благотворительность является едва ли не главной традицией дня;

– благотворительность является едва ли не главной традицией дня; делать грязную и тяжелую работу : в старину считалось, что если нарушить запрет, то святой Дмитрий нашлет на домашнюю скотину хищных волков – сейчас в городах эта примета уже неактуальна, но традиция откладывать работу в праздник осталась;

: в старину считалось, что если нарушить запрет, то святой Дмитрий нашлет на домашнюю скотину хищных волков – сейчас в городах эта примета уже неактуальна, но традиция откладывать работу в праздник осталась; прохладно одеваться: по примете, если замерзнуть в этот день – то всю зиму стучать зубами от холода придется.

Дмитриев день: приметы на богатство и погоду

В Дмитриев день в гости с утра звали богатых знакомых. Потому что есть примета на богатство в Дмитриев день: если первым в дом с утра войдет богатый и добродушный человек, то он принесет с собой в дом богатство и процветание, не будет в семье ссор.

Морозная погода со снегом 8 ноября предвещает холодную и снежную зиму – и такую же Пасху: "Дмитриев день по снегу, то и Пасха по снегу, а Дмитриев день по голу (то есть без снега) – и Святая по тому".

Багровая заря в Дмитриев день – жди ветреного дня. А если стекло на окнах потеет – скоро придут холода.

О том, какие есть церковные праздники в ноябре и когда начало Рождественского поста в 2020 году – читайте в нашем материале Православный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост.