С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день

На главные именины Дмитрия – в Дмитриев день 2020 – поздравления с Днем ангела Димы в прозе, в стихах, короткие и открытки с Дмитрием, подобрал Главред.
8 ноября – сегодня праздник светлый и победоносный. В день памяти великомученика Дмитрия Солунского – в народе его называют просто Дмитриев день – отмечаются главные именины Дмитрия по церковному календарю.
В Дмитриев день есть примета на богатство: наши предки старались, чтоб первым порог их дома в этот день первым переступал добрый и зажиточный человек – тогда, мол, и у хозяев дома год впереди благополучный и богатый. Так что и поздравляя с Днем ангела Дмитрия, не грех пожелать ему достатка и всяких материальных благ.
А еще стоит пожелать Диме душевного тепла и жаркого домашнего очага. Ведь есть примета на тепло и холод: что кто в Дмитриев день замерзнет – тот потом всю зиму мерзнуть будет.
В Дмитриев день главным напитком на столе считается пиво. Зачастую и сами именинники этот пенный напиток весьма уважают. Поэтому поздравительные картинки с Днем ангела Дмитрия можно "подсластить" еще и литром крафтового пивка.
Еще Дмитриев день – окончание сезона сватовства: кого не просватали, тому, мол, до следующего года предложения ждать. Но это не повод не желать Димочке любви и счастливой семейной жизни.
На главные именины Дмитрия – в Дмитриев день 2020 – поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки с Дмитрием – подобрал Главред.
Привітання з Днем ангела Дмитра українською мовою
С Днем ангела, Дмитрий: поздравления в прозе, в стихах и смс
Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником! Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.
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Дима, в праздник поздравляю
И в день ангела желаю
Я уныния не знать,
Бесконечно процветать!
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Я не ангел, но обещаю охранять твое счастье всегда и не только в именины. Дмитрий, ты самый лучший на свете. Поздравляю!
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День ангела мы с радостью отмечаем,
Он наш путь всегда благословляет.
Именины – праздник светлый и большой,
Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.
Пусть запланированное всё сбудется,
Пусть все печали позабудутся,
Пусть везёт тебе во всём, всегда,
Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.
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Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!
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Сегодня великомученика Дмитрия мы почитаем,
Молитвы об исцелении глазных болезней направляем,
Верим в покровительство святого мы всегда,
Дай Бог всем милосердия, терпения, добра.
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Пусть твой Ангел-хранитель даст тебе еще больше сил и настойчивости для достижения тех целей, которые раньше были лишь мечтами. Дмитрий, с именинами!
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Я тебе желаю, Дима,
Жить легко, неповторимо.
Чтоб в делах все было гладко,
В доме — теплоты, достатка.
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В День памяти святого Димитрия Солунского желаем, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, даровало силу духа и вело к новым свершениям.
***
На иконе он с копьём и на лихом коне,
Пусть даст он силы тебе и мне,
Помолимся святому Дмитрию сейчас,
Пускай от бед и зла защитит он нас.
Сегодня праздник, поздравляю,
Здоровья крепкого от души желаю,
Удачи, выдержки, терпения, тепла,
Чтобы счастливою была судьба.
***
Дмитрий, поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой Ангел-хранитель не изменял своему хорошему вкусу и продолжал радовать тебя и окружающих.