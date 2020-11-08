С Днем ангела, Дмитрий: как красиво поздравить Димочку в Дмитриев день

Дмитриев день - Главные именины Дмитрия: поздравления с Днем ангела и открытки

8 ноября – сегодня праздник светлый и победоносный. В день памяти великомученика Дмитрия Солунского – в народе его называют просто Дмитриев день – отмечаются главные именины Дмитрия по церковному календарю.

В Дмитриев день есть примета на богатство: наши предки старались, чтоб первым порог их дома в этот день первым переступал добрый и зажиточный человек – тогда, мол, и у хозяев дома год впереди благополучный и богатый. Так что и поздравляя с Днем ангела Дмитрия, не грех пожелать ему достатка и всяких материальных благ.

А еще стоит пожелать Диме душевного тепла и жаркого домашнего очага. Ведь есть примета на тепло и холод: что кто в Дмитриев день замерзнет – тот потом всю зиму мерзнуть будет.

В Дмитриев день главным напитком на столе считается пиво. Зачастую и сами именинники этот пенный напиток весьма уважают. Поэтому поздравительные картинки с Днем ангела Дмитрия можно "подсластить" еще и литром крафтового пивка.

Еще Дмитриев день – окончание сезона сватовства: кого не просватали, тому, мол, до следующего года предложения ждать. Но это не повод не желать Димочке любви и счастливой семейной жизни.

На главные именины Дмитрия – в Дмитриев день 2020 – поздравления с Днем ангела Дмитрия в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки с Дмитрием – подобрал Главред.

Привітання з Днем ангела Дмитра українською мовою

С Днем ангела, Дмитрий: поздравления в прозе, в стихах и смс

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником! Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

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Дима, в праздник поздравляю

И в день ангела желаю

Я уныния не знать,

Бесконечно процветать!

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Я не ангел, но обещаю охранять твое счастье всегда и не только в именины. Дмитрий, ты самый лучший на свете. Поздравляю!

***

День ангела мы с радостью отмечаем,

Он наш путь всегда благословляет.

Именины – праздник светлый и большой,

Пусть удача, Дмитрий, не расстается с тобой.

Пусть запланированное всё сбудется,

Пусть все печали позабудутся,

Пусть везёт тебе во всём, всегда,

Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

***

Сегодня великомученика Дмитрия мы почитаем,

Молитвы об исцелении глазных болезней направляем,

Верим в покровительство святого мы всегда,

Дай Бог всем милосердия, терпения, добра.

***

Пусть твой Ангел-хранитель даст тебе еще больше сил и настойчивости для достижения тех целей, которые раньше были лишь мечтами. Дмитрий, с именинами!

***

Я тебе желаю, Дима,

Жить легко, неповторимо.

Чтоб в делах все было гладко,

В доме — теплоты, достатка.

***

В День памяти святого Димитрия Солунского желаем, чтобы свет его славы озарял ваш жизненный путь, чистая вера и открытость вели душу к искренней радости, а имя его, как символ мужества и терпения, даровало силу духа и вело к новым свершениям.

***

На иконе он с копьём и на лихом коне,

Пусть даст он силы тебе и мне,

Помолимся святому Дмитрию сейчас,

Пускай от бед и зла защитит он нас.

Сегодня праздник, поздравляю,

Здоровья крепкого от души желаю,

Удачи, выдержки, терпения, тепла,

Чтобы счастливою была судьба.

***

Дмитрий, поздравляю с именинами и желаю, чтобы твой Ангел-хранитель не изменял своему хорошему вкусу и продолжал радовать тебя и окружающих.

Картинки с Днем ангела Дмитрия и открытки с Дмитрием