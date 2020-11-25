День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты

Что делать на День благодарения, что едят и приметы в праздник 26 ноября / goodfon.ru

У православных 26 ноября – праздник памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Но еще это большой праздник на Западе в этом году. День благодарения 2020 США и Украина и с ними заодно отмечают 26 ноября: это всегда четвертый четверг месяца.

Это праздник первых европейских переселенцев в Америку: в этот день они решили благодарить Бога за то, что позволил им пережить суровую зиму в тяжелых условиях Северной Америки. К слову, своим спасением они во многом обязаны и местным индейцам: те показали им, как лучше обрабатывать американскую землю и что выращивать в этих краях.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постНациональным праздником День благодарения в США стал лишь в 1789 году. И, кстати, именно 26 ноября изначально было фиксированной датой праздника. Лишь Авраам Линкольн почти столетие спустя (в 1864 году) сменил дату празднования на последний четверг последнего осеннего месяца.

А вот День благодарения 2020 Канада отпраздновала месяцем ранее – 12 октября.

День благодарения: традиции

День благодарения – не столько религиозный, сколько семейный праздник. Это проистекает из того, где американцы празднуют День благодарения – по традиции, именно в широком семейном кругу. А вот в церковь в этот день ходят далеко не все – ограничиваясь словами благодарности за праздничным столом.

К слову, о праздничном столе. Что обычно едят на День благодарения? На День благодарения блюда подают такие:

индейку под клюквенным соусом,

картофельное пюре,

тыквенный или морковный пирог, который запивают яблочным сидром,

прочие сезонные вкусности.

По преданию, именно это ели переселенцы во время самого первого празднования Дня благодарения.

26 ноября – праздник Иоанна Златоуста, приметы

Приметы на Иоанна обещают потепление, если сам праздник выдался ветреным, и богатый урожай – если накануне был дождь или на деревьях блестит иней.

В Украине и в России в этот день главное блюдо на праздничном столе – это пельмени. Причем, чем больше пельменей съешь – тем богаче и счастливее станешь в новом году.

26 ноября нельзя:

ругаться;

резко менять планы;

что-либо одалживать из дому.

День благодарения: открытки

Еще больше поздравлений – в нашем материале С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах.