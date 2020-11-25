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День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты

25 ноября 2020, 18:06

Что обычно едят на День благодарения и что нельзя делать 26 ноября – в праздник Иоанна Златоуста – выяснил Главред.

Что делать на День благодарения, что едят и приметы в праздник 26 ноября
Что делать на День благодарения, что едят и приметы в праздник 26 ноября / goodfon.ru

У православных 26 ноября – праздник памяти святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Но еще это большой праздник на Западе в этом году. День благодарения 2020 США и Украина и с ними заодно отмечают 26 ноября: это всегда четвертый четверг месяца.

Это праздник первых европейских переселенцев в Америку: в этот день они решили благодарить Бога за то, что позволил им пережить суровую зиму в тяжелых условиях Северной Америки. К слову, своим спасением они во многом обязаны и местным индейцам: те показали им, как лучше обрабатывать американскую землю и что выращивать в этих краях.

Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский постНациональным праздником День благодарения в США стал лишь в 1789 году. И, кстати, именно 26 ноября изначально было фиксированной датой праздника. Лишь Авраам Линкольн почти столетие спустя (в 1864 году) сменил дату празднования на последний четверг последнего осеннего месяца.

А вот День благодарения 2020 Канада отпраздновала месяцем ранее – 12 октября.

День благодарения: традиции

День благодарения – не столько религиозный, сколько семейный праздник. Это проистекает из того, где американцы празднуют День благодарения – по традиции, именно в широком семейном кругу. А вот в церковь в этот день ходят далеко не все – ограничиваясь словами благодарности за праздничным столом.

К слову, о праздничном столе. Что обычно едят на День благодарения? На День благодарения блюда подают такие:

  • индейку под клюквенным соусом,
  • картофельное пюре,
  • тыквенный или морковный пирог, который запивают яблочным сидром,
  • прочие сезонные вкусности.

По преданию, именно это ели переселенцы во время самого первого празднования Дня благодарения.

26 ноября – праздник Иоанна Златоуста, приметы

Приметы на Иоанна обещают потепление, если сам праздник выдался ветреным, и богатый урожай – если накануне был дождь или на деревьях блестит иней.

В Украине и в России в этот день главное блюдо на праздничном столе – это пельмени. Причем, чем больше пельменей съешь – тем богаче и счастливее станешь в новом году.

26 ноября нельзя:

  • ругаться;
  • резко менять планы;
  • что-либо одалживать из дому.

День благодарения: открытки

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  • Открытки с Днем благодарения бесплатно и картинки на День благодарения Фото из открытых источников
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Еще больше поздравлений – в нашем материале С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах.

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