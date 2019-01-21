Тесто на пельмени можно делать, в частности, на воде, на молоке и на кислом молоке.
Пельмени: история блюда
Точно неизвестно, где именно впервые появилось блюдо пельмени, но большинство ученых считают их родиной Китай.
Российский историк Вильям Похлебкин полагал, что пельмени попали в Россию из Средней Азии. В XV веке блюдо уже ели на Урале и в Сибири. Также пельмени появились на столах украинцев и стали одним из любимых блюд.
Блюдо пельмени состоит из двух главных компонентов — теста и начинки (фарш).
Главред решил собрать первоклассные рецепты теста на пельмени и рассказать, как делать фарш на пельмени.
Тесто на пельмени: первоклассные рецепты
Тесто на пельмени на воде, тесто на пельмени на молоке
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тесто на пельмени: 200 миллилитров воды или молока, 2 стакана муки, 2 яйца и соль.
Как приготовить тесто на пельмени на воде или тесто на пельмени на молоке
Вбейте яйца в миску, влейте воду, всыпьте соль и все перемешайте. Высыпьте муку горкой, вливайте в нее жидкость, и все смешивайте ложкой.
Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыЗаместите тесто, готовое тесто оставьте постоять около 30 минут.
Потом раскатайте тесто тонким слоем и выдавите рюмкой кружочки. В каждый кружочек положите 1 чайную ложку фарша, сформируйте пельмень и защипните края теста.
Сколько варить пельмени
Пельмени нужно варить в подсоленном кипятке 8-10 минут.
Тесто на пельмени заварное
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить заварное тесто на пельмени: 3 стакана муки, 1 стакан крутого кипятка, 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки соли.
Как приготовить тесто на пельмени заварное
Вбейте яйцо в миску, всыпьте соль, добавьте растительное масло и все тщательно перемешайте.
Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыПросейте муку, пересыпьте в миску и сделайте в муке углубление, а потом вылейте в нее уже приготовленную жидкость.
Тщательно смешайте муку с жидкостью, а потом добавьте в массу крутой кипяток. Перемешайте ингредиенты и замесите тесто. Готовое тесто оставьте на 10-20 минут отдохнуть.
Тесто на пельмени на кислом молоке (можно также делать тесто на простокваше, на кефире и на сыворотке)
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тесто на пельмени на кислом молоке: 2 стакана муки, полстакана кислого молока, 1 яйцо, 1 столовая ложка растительного масла, соль.
Как приготовить тесто на пельмени на кислом молоке
Просейте муку, влейте в нее кислое молоко, вбейте яйцо, всыпьте соль, все перемешайте, а потом добавьте растительное масло. Вымешивайте тесто и, по необходимости, добавляйте в него муку. Готовое тесто оставьте на полчаса отдохнуть.
Фарш на пельмени
Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить фарш на пельмени: полкилограмма говядины, полкилограмма свинины, 2 луковицы, 100 миллилитров холодной воды, соль перец — по вкусу.
Как приготовить фарш на пельмени
Мясо с луком два раза пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш на пельмени холодную воду, соль, перец и тщательно перемешайте все ингредиенты.