Главред собрал первоклассные рецепты теста на пельмени / Скриншот видео с youtube.com

Пельмени: история блюда

Точно неизвестно, где именно впервые появилось блюдо пельмени, но большинство ученых считают их родиной Китай.

Российский историк Вильям Похлебкин полагал, что пельмени попали в Россию из Средней Азии. В XV веке блюдо уже ели на Урале и в Сибири. Также пельмени появились на столах украинцев и стали одним из любимых блюд.

Блюдо пельмени состоит из двух главных компонентов — теста и начинки (фарш).

Главред решил собрать первоклассные рецепты теста на пельмени и рассказать, как делать фарш на пельмени.

Тесто на пельмени: первоклассные рецепты

Тесто на пельмени на воде, тесто на пельмени на молоке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тесто на пельмени: 200 миллилитров воды или молока, 2 стакана муки, 2 яйца и соль.

Как приготовить тесто на пельмени на воде или тесто на пельмени на молоке

Вбейте яйца в миску, влейте воду, всыпьте соль и все перемешайте. Высыпьте муку горкой, вливайте в нее жидкость, и все смешивайте ложкой.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыЗаместите тесто, готовое тесто оставьте постоять около 30 минут.

Потом раскатайте тесто тонким слоем и выдавите рюмкой кружочки. В каждый кружочек положите 1 чайную ложку фарша, сформируйте пельмень и защипните края теста.

Сколько варить пельмени

Пельмени нужно варить в подсоленном кипятке 8-10 минут.

Тесто на пельмени заварное

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить заварное тесто на пельмени: 3 стакана муки, 1 стакан крутого кипятка, 1 яйцо, 3 столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки соли.

Как приготовить тесто на пельмени заварное

Вбейте яйцо в миску, всыпьте соль, добавьте растительное масло и все тщательно перемешайте.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыПросейте муку, пересыпьте в миску и сделайте в муке углубление, а потом вылейте в нее уже приготовленную жидкость.

Тщательно смешайте муку с жидкостью, а потом добавьте в массу крутой кипяток. Перемешайте ингредиенты и замесите тесто. Готовое тесто оставьте на 10-20 минут отдохнуть.

Тесто на пельмени на кислом молоке (можно также делать тесто на простокваше, на кефире и на сыворотке)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить тесто на пельмени на кислом молоке: 2 стакана муки, полстакана кислого молока, 1 яйцо, 1 столовая ложка растительного масла, соль.

Как приготовить тесто на пельмени на кислом молоке

Просейте муку, влейте в нее кислое молоко, вбейте яйцо, всыпьте соль, все перемешайте, а потом добавьте растительное масло. Вымешивайте тесто и, по необходимости, добавляйте в него муку. Готовое тесто оставьте на полчаса отдохнуть.

Фарш на пельмени

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить фарш на пельмени: полкилограмма говядины, полкилограмма свинины, 2 луковицы, 100 миллилитров холодной воды, соль перец — по вкусу.

Как приготовить фарш на пельмени

Мясо с луком два раза пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш на пельмени холодную воду, соль, перец и тщательно перемешайте все ингредиенты.