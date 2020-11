С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах

В четвертый четверг ноября США отмечает один из самых популярных у американцев праздников – День благодарения. День благодарения 2020 выпал на 26 ноября.

Это государственный праздник в США и Канаде: на него дается выходной. Отмечать День благодарения у американцев принято дома, в теплом семейном кругу. Обязательным атрибутом праздничного стола в этот день является индейка.

В этот день в Штатах отовсюду звучат пожелания: "Happy Thanksgiving Day!", что в переводе значит "Счастливого Дня благодарения!".

В последние годы День благодарения в Украине набирает все большую популярность. Поэтому Главред решил собрал душевные поздравления с Днем благодарения – в картинках, прозе и стихах.

Стихи на День благодарения

3 смс - 178 символов:

С Днем Благодарения,

Добра Вам, везения,

Счастья, понимания,

Всегда во всем внимания!

Достатка, изобилия,

Чтоб не было бессилия,

А только лишь стремление...

С Днем благодарения!

***

С Днем благодарения!

Радости в делах!

Пусть не тронет времечко

И уходит страх!

В этот праздник светлый я

Вас благодарю

И за все приветное

Спасибо говорю!

Счастья вам, родимые,

И судьбы большой,

Чтобы вас покинули

Горести долой!

Чтобы светлой песнею

Полнились сердца,

Чтобы любовь приветною

Была навсегда!

***

День благодарения – праздник заграничный,

Повод его праздновать нужен нам приличный!

Что ж, мы любим праздники – вот и вся причина,

Вам желаю радости в этой жизни длинной!

Вам желаю лучшего – пусть все будет классно,

Пусть благополучною, будет жизнь, прекрасной!

В день благодарения вас благодарю,

Пусть уйдут сомнения! Радость я дарю!

***

Влезли все в дискуссию,

Всяк на свой манер –

Об индейки вкусе и

Про "Мейфлауэр"…

Прекратим же прения,

Воцарим покой:

С Днем благодарения!

Праздник-то какой!

Поздравление с Днем благодарения в прозе

Настал День благодарения, на столе пора появиться индейке, клюквенному соусу и яблочному пирогу! И конечно, главное в этот день собраться вместе всем родным, подумать о том, как много хорошего есть в нашей жизни и как много хорошего предстоит! С Днем благодарения!

***

4 смс - 250 символов:

Поздравляю с Днем благодарения. Пусть этот день подарит множество приятных моментов и родных улыбок, семейного уюта, счастья и добра, дружественных встреч, веселья и радости. Пусть все будут благодарны за то, что имеют, пусть это ценится и бережется.

***

В День благодарения пора благодарить небеса за теплый кров и сытный стол, за удачи и все благополучие… Примите мои поздравления! Пусть жизнь идет своим мирным счастливым чередом, пусть в доме всегда будет достаток, а на семейных встречах будет весело и уютно!

Христианские пожелания на День благодарения

С Днем благодарения! Нашу благодарность

Мы отправляем прямо к небесам.

Мы говорим спасибо, за все, что мы имеем,

Теплеют наши души и глаза.

Быть благодарным значит — ценить все, что имеешь,

И радоваться мелочи любой.

Желаю тебе мудрости, пусть благодать небесная

Наполнит жизнь твою живой водой.

***

Не устану славить я Творца,

Что мне подарил папу и маму,

За земные эти чудеса,

За пейзажи, звезд за панораму.

В день благодарения скажу,

Что чудесный праздник наступает,

Всех вас очень я, друзья, люблю

И скажу всем, кто еще не знает.

Благодарность принесите вы

Богу за создание вселенной,

За чудесные плоды земли

И за мирозданья неизменность.

***

Благодаренья День – праздник понятный,

Всегда спасибо нужно говорить

За пищу, сон и досуг наш приятный,

Родителей своих боготворить.

Благодарим мы Бога за удачу,

А перво-наперво за жизнь свою,

Друзей – за помощь при любой задаче,

Конечно же, и всю свою семью.

Поздравления С днем благодарения на английском

Thanksgiving,

to be truly Thanksgiving,

is first thanks,

then giving

***

Happy Thanksgiving! All the year round may material prosperity stay with you, and your home always be full of happiness, beauty and friends. Do not forget to thank your family and friends for the fact that they are always with you, remember about it not only once a year, but every day. (С Днем благодарения! Круглый год пусть с вами будет материальный достаток, а ваш дом всегда будет полон счастья, красоты и друзей. Не забудьте также поблагодарить своих родных и близких, за то, что они всегда с вами, и не раз в году, а каждый день).