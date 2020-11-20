Михайлов день в 2020 году – денежные традиции, приметы и запреты

Михайлов день 2020 - что нельзя делать, приметы и молитвы 21 ноября

Михайлов день – праздник не из числа двунадесятых торжеств в православии. В то же время он широко любим в народе еще со времен Киевской Руси. Традиции Михайлова дня связаны с дворовым и мытьем головы.

Когда Михайлов день в 2020 году, его приметы и что нельзя делать в этот день – узнал Главред.

Михайлов день – сколько раз в году

Праздник отмечается дважды в год. Сначала православные гуляют в честь праздника Михайлово чудо 19 сентября, а 21 ноября справляют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Народное название у праздника проще – День Михаила или Михайлов день.

Михайлов день в 2020 году выпал на субботу. Михайлов день 2021 отмечаться будет в воскресенье: хоть 19 сентября, хоть 21 ноября.

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Михайлов день: молитвы и заговоры

В старину в Михайлов день ублажали дворового. Тот считается младшим братом домового – и у наших предков был в большом почете. Чтобы заручиться поддержкой дворового в уходе за домашней скотиной – ему в этот день выдавали на ужин целую курицу. Для сравнения: домового в Михайлов день кормили только кашей.

Архангел Михаил – главный защитник людей от зла среди представителей Небесного воинства. Ему молятся воины и те, кто пострадал от стихии. Но, в целом, обращаться к святому Михаилу с молитвой может любой желающий, главное – чтобы просьба была праведной, не направлена кому-то во вред.

А так, молятся святому Михаилу и о замужестве, и о защите от врагов, и о богатстве. Вот, например, молитва Архангелу Михаилу на деньги:

молитва Архангелу Михаилу на деньги

О том, как молиться святому архангелу Михаилу и какие есть молитвы святому Михаилу – читайте в нашем материале Михайлово чудо: какие молитвы читать на замужество и от сил зла.

Михайлов день – что нельзя делать и что нужно

Подготовку к празднику начинают еще накануне, то есть сегодня. Уже 20 ноября нельзя есть мясо, яйца и "молочку" – надо поститься.

А вот в сам Михайлов день принято отъедаться – и за пост накануне, и за Рождественский пост 2020, который уже на носу. Поэтому в Михайлов день можно и нужно:

накрывать праздничный стол;

принимать и угощать гостей;

собственно, ходить в гости;

мириться – особенно с родственниками;

молиться святому о защите и помощи – особенно в семейных делах.

В Михайлов день нельзя:

мыть голову – а то дураком станешь;

ткать, пользоваться ножом или топором – чтоб не оскорбить архангела Михаила;

повышать голос и ссориться;

отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Приметы в Михайлов день подсказывали, какой будет зима и весна: иней сулил очень снежную зиму, а мокрый снег – дождливую весну. Человек, который на свет родился 21 ноября, по примете, обязательно проживет счастливую жизнь.

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