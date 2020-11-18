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Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты

18 ноября 2020, 04:33

Как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021 – питание по дням, рецепты на любой вкус и что нельзя делать в дни поста – выяснил Главред.

Рождественский пост 2020-2021 - питание, что можно есть, постные рецепты
Рождественский пост 2020-2021 - питание, что можно есть, постные рецепты / 1zoom.ru

Рождественский пост в 2020 году начнется в субботу: дата начала – это всегда 28 ноября. Этот пост еще зовут Филипповским (как вариант – филиппки), так как заговенье приходится на 27 ноября – день памяти апостола Филиппа (это последний день, когда есть можно всё, чего душенька пожелает). Дата окончания тоже не меняется из года в год – это 6 января, то есть канун Рождества Христова в православии.

Рождественский пост у католиков длится меньше: с 1 по 24 декабря – и заканчивается, само собой, на Рождество католическое 25 декабря.

Православный Рождественский пост длится 40 дней. И это время не столько "диеты", сколько очищения духовного.

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Рождественский пост: что можно есть и что нельзя делать

Под запретом:

  • молочные продукты;
  • мясные продукты;
  • алкоголь (кроме красного вина – в небольших количествах и в строго указанные дни);
  • яйца.

Почти на протяжении всего Рождественского поста разрешаются рыба и морепродукты. Исключение – среды и пятницы, а также 6 января – Рождественский сочельник.

Помимо рыбных продуктов в Рождественский пост также можно есть:

  • каши,
  • хлебобулочные изделия (сухари, лаваши и пр.),
  • овощи, ягоды и фрукты (как сырые, так и консервированные, тушеные, вареные, запеченные и пр.),
  • орехи, семечки,
  • грибы,
  • зелень,
  • сухофрукты и мед.

То есть меню Рождественского поста включает в себя и различные салаты, и супы, и даже постные борщи на первое, овощные и сладкие запеканки, вареники, рагу на второе, соленья, пироги и различную выпечку на десерт. Можно пить соки, чай, кофе (без молока), морсы и кисели.

Строго не соблюдают пост те, кто:

  • болен;
  • занимается тяжелым физическим трудом;
  • путешествует;
  • несет военную службу;
  • старые люди;
  • маленькие дети;
  • беременные женщины.

Во время Рождественского поста нельзя грешить. То есть запреты такие же, как для любого церковного праздника: пройти пост нужно без ссор, обид и сквернословий, в молитвах и покаянии, в заботе о ближних. По вечерам стоит читать духовную литературу, по воскресеньям – ходить в храм.

Из особых запретов – воздержание (даже для супругов). Также людям нужно избегать любых соблазнов. Это касается как азартных игр, так и фривольных развлечений.

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Рождественский пост 2020-2021: питание по дням – календарь

рождественский пост 2020-2021 питание по дням календарь
Рождественский пост 2020-2021: питание по дням / КП

Рождественский пост: рецепты постных блюд на каждый день

Открытые пирожки с картошкой

Понадобится:

Для теста:

  • мука – 1 ст.;
  • сметана – 3-4 ст. л.;
  • соль.

Для начинки:

  • картофель – 3-4 шт.;
  • грибы – 200-250 г;
  • лук – 2 шт.;
  • масло;
  • зелень;
  • сушеный чеснок;
  • соль;
  • перец.

Как готовить – рассказала и показала Валентина Хамайко.

Картофель по-деревенски

Отлично идет под гарнир из солений – хрустящих огурчиков или квашеной капусты.

Понадобится:

  • картофель – 5-6 шт.;
  • соевый соус – 2-3 ст. ложки;
  • растительное масло;
  • чеснок – 1 зубчик (по желанию);
  • смесь сушеных трав – 1 ст. ложка.

Как готовить:

Картошку почистить и нарезать на крупные дольки. Отварить до полуготовности в подсоленной воде. Воду слить.

В обычный целлофановый пакет сложить картошку, сыпать внутрь травы, влить соевый соус, пережать горлышко пакета – и хорошенько перемешать содержимое, чтобы травы и соус хорошо облепили картошку.

Противень смазать растительным маслом, выложить на него картофель.

Запекать нужно в духовке при 180°С до золотистого цвета картошки (обычно это около 10 минут).

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Овсяно-грибные котлеты с чесночно-йогуртовым соусом

Этот рецепт подойдет тем, кто соблюдает пост не строго, так как в нем есть молочный продукт – йогурт. В то же время это очень сытное, но при этом полезное блюдо: овсянка и йогурт выводят токсины из организма, улучшают обмен веществ, а грибы – работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, заодно благотворно влияют на костную ткань и кроветворение.

Понадобится:

  • овсяные хлопья -1 стакан;
  • кипяток – ½ стакана;
  • шампиньоны – 300 г;
  • луковица – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • картофель – 1 шт.;
  • йогурт – 500 мл.

Как готовить – кулинарный эксперт Виталий Клопотенко наглядно показывает на видео:

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