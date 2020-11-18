Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты

Как правильно соблюдать Рождественский пост 2020-2021 – питание по дням, рецепты на любой вкус и что нельзя делать в дни поста – выяснил Главред.
Рождественский пост в 2020 году начнется в субботу: дата начала – это всегда 28 ноября. Этот пост еще зовут Филипповским (как вариант – филиппки), так как заговенье приходится на 27 ноября – день памяти апостола Филиппа (это последний день, когда есть можно всё, чего душенька пожелает). Дата окончания тоже не меняется из года в год – это 6 января, то есть канун Рождества Христова в православии.
Рождественский пост у католиков длится меньше: с 1 по 24 декабря – и заканчивается, само собой, на Рождество католическое 25 декабря.
Православный Рождественский пост длится 40 дней. И это время не столько "диеты", сколько очищения духовного.
Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году
Рождественский пост: что можно есть и что нельзя делать
Под запретом:
- молочные продукты;
- мясные продукты;
- алкоголь (кроме красного вина – в небольших количествах и в строго указанные дни);
- яйца.
Почти на протяжении всего Рождественского поста разрешаются рыба и морепродукты. Исключение – среды и пятницы, а также 6 января – Рождественский сочельник.
Помимо рыбных продуктов в Рождественский пост также можно есть:
- каши,
- хлебобулочные изделия (сухари, лаваши и пр.),
- овощи, ягоды и фрукты (как сырые, так и консервированные, тушеные, вареные, запеченные и пр.),
- орехи, семечки,
- грибы,
- зелень,
- сухофрукты и мед.
То есть меню Рождественского поста включает в себя и различные салаты, и супы, и даже постные борщи на первое, овощные и сладкие запеканки, вареники, рагу на второе, соленья, пироги и различную выпечку на десерт. Можно пить соки, чай, кофе (без молока), морсы и кисели.
Строго не соблюдают пост те, кто:
- болен;
- занимается тяжелым физическим трудом;
- путешествует;
- несет военную службу;
- старые люди;
- маленькие дети;
- беременные женщины.
Во время Рождественского поста нельзя грешить. То есть запреты такие же, как для любого церковного праздника: пройти пост нужно без ссор, обид и сквернословий, в молитвах и покаянии, в заботе о ближних. По вечерам стоит читать духовную литературу, по воскресеньям – ходить в храм.
Из особых запретов – воздержание (даже для супругов). Также людям нужно избегать любых соблазнов. Это касается как азартных игр, так и фривольных развлечений.
Читайте такжеПравославный календарь на ноябрь 2020: родительская суббота и Рождественский пост
Рождественский пост 2020-2021: питание по дням – календарь
Рождественский пост: рецепты постных блюд на каждый день
Открытые пирожки с картошкой
Понадобится:
Для теста:
- мука – 1 ст.;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- соль.
Для начинки:
- картофель – 3-4 шт.;
- грибы – 200-250 г;
- лук – 2 шт.;
- масло;
- зелень;
- сушеный чеснок;
- соль;
- перец.
Как готовить – рассказала и показала Валентина Хамайко.
Картофель по-деревенски
Отлично идет под гарнир из солений – хрустящих огурчиков или квашеной капусты.
Понадобится:
- картофель – 5-6 шт.;
- соевый соус – 2-3 ст. ложки;
- растительное масло;
- чеснок – 1 зубчик (по желанию);
- смесь сушеных трав – 1 ст. ложка.
Как готовить:
Картошку почистить и нарезать на крупные дольки. Отварить до полуготовности в подсоленной воде. Воду слить.
В обычный целлофановый пакет сложить картошку, сыпать внутрь травы, влить соевый соус, пережать горлышко пакета – и хорошенько перемешать содержимое, чтобы травы и соус хорошо облепили картошку.
Противень смазать растительным маслом, выложить на него картофель.
Запекать нужно в духовке при 180°С до золотистого цвета картошки (обычно это около 10 минут).
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные
Овсяно-грибные котлеты с чесночно-йогуртовым соусом
Этот рецепт подойдет тем, кто соблюдает пост не строго, так как в нем есть молочный продукт – йогурт. В то же время это очень сытное, но при этом полезное блюдо: овсянка и йогурт выводят токсины из организма, улучшают обмен веществ, а грибы – работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, заодно благотворно влияют на костную ткань и кроветворение.
Понадобится:
- овсяные хлопья -1 стакан;
- кипяток – ½ стакана;
- шампиньоны – 300 г;
- луковица – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- картофель – 1 шт.;
- йогурт – 500 мл.
Как готовить – кулинарный эксперт Виталий Клопотенко наглядно показывает на видео: