Какого числа Михайлово чудо 2020 и как отмечать

Михайлово чудо 2020 - что нельзя делать: свадьба, приметы, традиции / Архангел Михаил. Икона

Праздник Михайлово чудо установлен в честь одного из самых любимых в православии небесных защитников – святого архангела Михаила.

По преданию, именно Михаил победил дьявола, за что и удостоился чести охранять врата рая. Святому архангелу Михаилу молятся об избавлении от болезней и несчастий, защите от несправедливости и беззакония, особенно те, кто пострадал из-за войны или стихийного бедствия.

Подробнее о том, в чем помогает архангел Михаил, и молитва на Михайлово чудо – описаны в нашем материале Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции.

День архистратига Михаила всегда отмечается 19 сентября. В 2020 году это суббота.

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По легенде, житель города Колоссы воздвиг храм в честь архангела Михаила в благодарность за то, что тот исцелил его дочь от немоты. Вылечилась она водой из ручья, что благословил архангел.

Однажды из ненависти к местному пономарю язычники подкопали и направили на храм потоки двух горных рек – чтобы вода смыла храм и убила служителя. Однако святой Михаил откликнулся на молитву пономаря – и защитил храм. С тех пор город, где располагался храм, получил название Хоны или Хонах (что означает отверстие, расселина: именно в расселину, что открыл в земле Михаил, и слилась горная вода, не причинив вреда храму).

В народе праздник называется Михайлово чудо – Википедия дает и другие названия для этого дня:

Чудо архистратига Михаила , Михаил-чудо , Чуды , Чудо ;

, , , ; Первая братчина (в этот праздник принято мириться – то есть брататься друг с другом);

(в этот праздник принято мириться – то есть брататься друг с другом); Михайлов день, Михаила Чудотворця ;

; Первые Михайловские морозы, Михайловские утренники,Михайловские заморозки (считается, что с этого дня начинаются первые утренние заморозки).

В Михайлов день традиции соблюдали и за приметами следили строго – иначе, мол, святой архангел сурово покарает нарушителей.

Праздник принято проводить в кругу семьи: всем вместе сходить в церковь, а затем устроить тихое семейное застолье. В храме ставят общую свечу за здравие и просят у архангела Михаила семейного счастья, здоровья и достатка.

В этот день на первое место выходят забота о душе и близких.

Под запретом в праздник Михайлово чудо – тяжелая работа, использование режущих предметов, ругань и мытье головы (а то, мол, весь ум вымоешь).

Из работ разрешены только приготовление пищи (особенно для подаяния бедным и на праздничный стол), забота о домашних животных и помощь другим людям, которые в этом нуждаются.

Свадьба на Михайлово чудо разрешается – но не в этом году. Речь об обряде венчания. Это связано не с приметами самого праздника, а с правилами венчания в целом. Дело в том, что церковь не венчает по вторникам, четвергам и субботам – то есть накануне постных дней.

Читайте такжеТрогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинкиКроме того, не проводят обряд венчания во время постов, в Сырную седмицу (по-народному Масленица – то есть неделя перед Великим постом), в Пасхальную седмицу (неделя после Пасхи) и в Святки (с 7 января по 18 января).

Михайлово чудо 2020 выпало на субботу – поэтому венчаться нельзя. Нельзя будет повенчаться и в воскресенье, так как это канун двунадесятого великого праздника: 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 2020.

А вот расписываться в ЗАГСе, то есть оформлять светский брак – можно в любой день.

♦ На Михайлово чудо теплая погода – осень будет долгой, зима поздно придет.

♦ Утром иней лег – к снежной зиме.

♦ Березы снизу вверх желтеют – к ранней зиме и наоборот.

♦ Вечером на Михайлово чудо облака посинели – к перемене погоды.

Напомним, что православный церковный календарь в сентябре 2020 включает в себя не только такие праздники, как Михайлово Чудо и Рождество Пресвятой Богородицы 2020. Подробнее читайте в нашем материале Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники.