УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Какого числа Михайлово чудо 2020 и как отмечать

17 сентября 2020, 01:34

Когда праздник Михайлово чудо в 2020 году, приметы и традиции дня: можно ли жениться на Михайлово чудо и какую работу выполнять – в материале Главреда.

Михайлово чудо 2020 - что нельзя делать - свадьба, приметы, традиции / Архангел Михаил. Икона
Михайлово чудо 2020 - что нельзя делать: свадьба, приметы, традиции / Архангел Михаил. Икона

Праздник Михайлово чудо установлен в честь одного из самых любимых в православии небесных защитников – святого архангела Михаила.

По преданию, именно Михаил победил дьявола, за что и удостоился чести охранять врата рая. Святому архангелу Михаилу молятся об избавлении от болезней и несчастий, защите от несправедливости и беззакония, особенно те, кто пострадал из-за войны или стихийного бедствия.

Подробнее о том, в чем помогает архангел Михаил, и молитва на Михайлово чудо – описаны в нашем материале Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции.

  1. Когда праздник Михайлово чудо – какого числа дата
  2. Михайлово чудо – история праздника и его значение
  3. Михайлово чудо – что нельзя делать: традиции и обряды
  4. Можно ли жениться на Михайлово чудо
  5. Михайлов день – народные приметы на Михайлово чудо

Когда праздник Михайлово чудо – какого числа дата

День архистратига Михаила всегда отмечается 19 сентября. В 2020 году это суббота.

Читайте такжеМихайлово чудо – поздравления в картинках, в прозе и стихах

Михайлово чудо – история праздника и его значение

По легенде, житель города Колоссы воздвиг храм в честь архангела Михаила в благодарность за то, что тот исцелил его дочь от немоты. Вылечилась она водой из ручья, что благословил архангел.

Однажды из ненависти к местному пономарю язычники подкопали и направили на храм потоки двух горных рек – чтобы вода смыла храм и убила служителя. Однако святой Михаил откликнулся на молитву пономаря – и защитил храм. С тех пор город, где располагался храм, получил название Хоны или Хонах (что означает отверстие, расселина: именно в расселину, что открыл в земле Михаил, и слилась горная вода, не причинив вреда храму).

В народе праздник называется Михайлово чудо – Википедия дает и другие названия для этого дня:

  • Чудо архистратига Михаила, Михаил-чудо, Чуды, Чудо;
  • Первая братчина (в этот праздник принято мириться – то есть брататься друг с другом);
  • Михайлов день, Михаила Чудотворця;
  • Первые Михайловские морозы, Михайловские утренники,Михайловские заморозки (считается, что с этого дня начинаются первые утренние заморозки).

Михайлово чудо – что нельзя делать: традиции и обряды

В Михайлов день традиции соблюдали и за приметами следили строго – иначе, мол, святой архангел сурово покарает нарушителей.

Праздник принято проводить в кругу семьи: всем вместе сходить в церковь, а затем устроить тихое семейное застолье. В храме ставят общую свечу за здравие и просят у архангела Михаила семейного счастья, здоровья и достатка.

В этот день на первое место выходят забота о душе и близких.

Под запретом в праздник Михайлово чудо – тяжелая работа, использование режущих предметов, ругань и мытье головы (а то, мол, весь ум вымоешь).

Из работ разрешены только приготовление пищи (особенно для подаяния бедным и на праздничный стол), забота о домашних животных и помощь другим людям, которые в этом нуждаются.

Можно ли жениться на Михайлово чудо

Свадьба на Михайлово чудо разрешается – но не в этом году. Речь об обряде венчания. Это связано не с приметами самого праздника, а с правилами венчания в целом. Дело в том, что церковь не венчает по вторникам, четвергам и субботам – то есть накануне постных дней.

Читайте такжеТрогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинкиКроме того, не проводят обряд венчания во время постов, в Сырную седмицу (по-народному Масленица – то есть неделя перед Великим постом), в Пасхальную седмицу (неделя после Пасхи) и в Святки (с 7 января по 18 января).

Михайлово чудо 2020 выпало на субботу – поэтому венчаться нельзя. Нельзя будет повенчаться и в воскресенье, так как это канун двунадесятого великого праздника: 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 2020.

А вот расписываться в ЗАГСе, то есть оформлять светский брак – можно в любой день.

Михайлов день – народные приметы на Михайлово чудо

♦ На Михайлово чудо теплая погода – осень будет долгой, зима поздно придет.

♦ Утром иней лег – к снежной зиме.

♦ Березы снизу вверх желтеют – к ранней зиме и наоборот.

♦ Вечером на Михайлово чудо облака посинели – к перемене погоды.

Напомним, что православный церковный календарь в сентябре 2020 включает в себя не только такие праздники, как Михайлово Чудо и Рождество Пресвятой Богородицы 2020. Подробнее читайте в нашем материале Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники.

Михайлово чудо праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «Какого числа Михайлово чудо 2020 и как отмечать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

01:34
Какого числа Михайлово чудо 2020 и как отмечать
01:31
Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день" Видео
00:55
"Папа знает?": Яна Кошкина публично показала фото топлес
00:19
Медики обнаружили связь между каннабисом и раком
16 сентября, среда
23:58
Эксперт пояснил, чему Зеленскому и Порошенко нужно поучиться у Путина
23:40
В России военные на учениях подбили собственный танк Т-90
23:31
Следующая пандемия будет разрушительнее Covid-19 – эксперты Видео
23:24
На трассе Киев-Чоп шесть автомобилей превратились в месиво после ДТП Фото Видео
22:57
В Медкомиссии Киева оценили шансы столицы попасть в "красную зону"
22:28
Стало известно, сколько лет в Киеве будут ремонтировать мост Патона
22:26
Кернеса увезли на лечение за границу - СМИ Видео
22:03
Коронавирус в Украине "убил" рекордное количество людей Видео
21:48
Жириновский негодует из-за прозападных взглядов молодежи Беларуси Видео
21:38
В Слуге народа ошарашили заявлением о готовности Украины к эпидемиям Видео
21:18
Гороскоп для всех на 17 сентября: чей кошелек "загрузится" в новолуние Видео
21:13
Комбуча и побочные эффекты: топ-5 Видео
21:04
Арахамия поведал, будет ли Богдан участвовать в местных выборах
21:01
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
20:56
Рада не разрешила студентам-иностранцам учиться на русском языке
20:50
Сельдерей: защита от болезней и опасных состояний
20:37
В Израиле родственники хасидов устроили акцию протеста
20:24
Ученые узнали, как популярность в школе влияет на риск инсульта во взрослой жизни Видео
20:06
В США создали уникальный домашний тест на коронавирус Видео
20:01
У Кернеса коронавирус спровоцировал инсульт – СМИ
19:29
Политолог пояснил, как Зеленскому "отыгрывать доверие и рейтинги"
19:29
Художник из США хочет купить тело Ленина "хоть за миллиард"
19:03
Украину и другие страны ждет новая напасть от COVID-19 из-за климата – ученые Видео
19:00
"Ввели в заблуждение и хотели заработать": в МВД пояснили ситуацию с хасидами
18:56
Астрологи назвали невероятно талантливых манипуляторов Видео
18:38
Минкульт просит Apple и Google изъять Вконтакте у украинских пользователей
18:25
Анна Ризатдинова призналась, что стимулировало ее открыть Академию гимнастики Видео
18:14
В Беларуси оппозиционерке Колесниковой предъявили обвинение
17:44
В Украине вводят водительские права и техпаспорт нового образца
17:44
"Не торгуемся": Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах Видео
17:32
Уманский провал: почему Украина угодила в скандал из-за хасидов мнение
17:09
Ксения Мишина рассказала, как ее сын отнесся к участию в Холостячке
16:51
Синяк под глазом: появилось последнее фото Тесака перед смертью
16:39
"Скатилась на дно": Анна Седокова предупредила поклонников от опасности
16:34
Выявлен неожиданный фактор риска рака простаты, связанный с пальцами Видео
16:24
СМИ узнали, что ФРГ предложила США за отказ от санкций против Северного потока-2
16:23
Труханов и лидер местного Нацкорпуса устроили перепалку из-за маршала Жукова актуально
16:12
Лукашенко попросил у Путина оружие Видео
15:59
Мигрень: симптомы, виды и лечение неприятного состояния Видео
15:51
В Украину идут морозы: градусы упадут вдвое Фото Видео
15:39
Южный Парк выпускает спецэпизод про коронавирус Видео
15:35
Лукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины Видео
15:34
Названа причина смерти активиста Тесака
14:52
Партнерша звездного участника Танців з зірками засветила сочные формы
14:45
России грозит потеря украинского рынка картофеля
14:42
Брокколи: восхитительные преимущества супер овоща Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять