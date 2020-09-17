Какого числа Михайлово чудо 2020 и как отмечать

Когда праздник Михайлово чудо в 2020 году, приметы и традиции дня: можно ли жениться на Михайлово чудо и какую работу выполнять – в материале Главреда.
Праздник Михайлово чудо установлен в честь одного из самых любимых в православии небесных защитников – святого архангела Михаила.
По преданию, именно Михаил победил дьявола, за что и удостоился чести охранять врата рая. Святому архангелу Михаилу молятся об избавлении от болезней и несчастий, защите от несправедливости и беззакония, особенно те, кто пострадал из-за войны или стихийного бедствия.
Подробнее о том, в чем помогает архангел Михаил, и молитва на Михайлово чудо – описаны в нашем материале Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции.
- Когда праздник Михайлово чудо – какого числа дата
- Михайлово чудо – история праздника и его значение
- Михайлово чудо – что нельзя делать: традиции и обряды
- Можно ли жениться на Михайлово чудо
- Михайлов день – народные приметы на Михайлово чудо
Когда праздник Михайлово чудо – какого числа дата
День архистратига Михаила всегда отмечается 19 сентября. В 2020 году это суббота.
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Михайлово чудо – история праздника и его значение
По легенде, житель города Колоссы воздвиг храм в честь архангела Михаила в благодарность за то, что тот исцелил его дочь от немоты. Вылечилась она водой из ручья, что благословил архангел.
Однажды из ненависти к местному пономарю язычники подкопали и направили на храм потоки двух горных рек – чтобы вода смыла храм и убила служителя. Однако святой Михаил откликнулся на молитву пономаря – и защитил храм. С тех пор город, где располагался храм, получил название Хоны или Хонах (что означает отверстие, расселина: именно в расселину, что открыл в земле Михаил, и слилась горная вода, не причинив вреда храму).
В народе праздник называется Михайлово чудо – Википедия дает и другие названия для этого дня:
- Чудо архистратига Михаила, Михаил-чудо, Чуды, Чудо;
- Первая братчина (в этот праздник принято мириться – то есть брататься друг с другом);
- Михайлов день, Михаила Чудотворця;
- Первые Михайловские морозы, Михайловские утренники,Михайловские заморозки (считается, что с этого дня начинаются первые утренние заморозки).
Михайлово чудо – что нельзя делать: традиции и обряды
В Михайлов день традиции соблюдали и за приметами следили строго – иначе, мол, святой архангел сурово покарает нарушителей.
Праздник принято проводить в кругу семьи: всем вместе сходить в церковь, а затем устроить тихое семейное застолье. В храме ставят общую свечу за здравие и просят у архангела Михаила семейного счастья, здоровья и достатка.
В этот день на первое место выходят забота о душе и близких.
Под запретом в праздник Михайлово чудо – тяжелая работа, использование режущих предметов, ругань и мытье головы (а то, мол, весь ум вымоешь).
Из работ разрешены только приготовление пищи (особенно для подаяния бедным и на праздничный стол), забота о домашних животных и помощь другим людям, которые в этом нуждаются.
Можно ли жениться на Михайлово чудо
Свадьба на Михайлово чудо разрешается – но не в этом году. Речь об обряде венчания. Это связано не с приметами самого праздника, а с правилами венчания в целом. Дело в том, что церковь не венчает по вторникам, четвергам и субботам – то есть накануне постных дней.
Читайте такжеТрогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинкиКроме того, не проводят обряд венчания во время постов, в Сырную седмицу (по-народному Масленица – то есть неделя перед Великим постом), в Пасхальную седмицу (неделя после Пасхи) и в Святки (с 7 января по 18 января).
Михайлово чудо 2020 выпало на субботу – поэтому венчаться нельзя. Нельзя будет повенчаться и в воскресенье, так как это канун двунадесятого великого праздника: 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы 2020.
А вот расписываться в ЗАГСе, то есть оформлять светский брак – можно в любой день.
Михайлов день – народные приметы на Михайлово чудо
♦ На Михайлово чудо теплая погода – осень будет долгой, зима поздно придет.
♦ Утром иней лег – к снежной зиме.
♦ Березы снизу вверх желтеют – к ранней зиме и наоборот.
♦ Вечером на Михайлово чудо облака посинели – к перемене погоды.
Напомним, что православный церковный календарь в сентябре 2020 включает в себя не только такие праздники, как Михайлово Чудо и Рождество Пресвятой Богородицы 2020. Подробнее читайте в нашем материале Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники.