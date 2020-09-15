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Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции

15 сентября 2020, 13:47

19 сентября – праздник в честь одного из самых любимых православных архангелов. Что делать в Михайлово чудо, а что нельзя делать – выяснил Главред.

Михайлово чудо – что нельзя делать, приметы, молитвы
Михайлово чудо – что нельзя делать, приметы, молитвы / cpv.ru

На этой неделе православные отмечают великий церковный праздник – Михайлово чудо, а на следующей неделе нас ждет еще и Рождество Пресвятой Богородицы.

Оба праздника Церковь установила в IV веке. Причем Рождество Богородицы является праздником двунадесятым, то есть одним из 12 самых важных после Пасхи торжеств в православии.

Михайлово чудо: когда праздник

Праздник, призванный напомнить верующим о чуде архангела Михаила в Хонех (Колоссах) – когда архангел чудесным образом явился и спас от нападений язычников храм, установленный в его честь – отмечается 19 сентября.

Читайте такжеМихайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровительВ народе он по-простому называется Михайлово чудо, церковное же название – Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

Также у архангела Михаила есть еще один важный праздник: 21 ноября празднуется Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Это день памяти всех архангелов и ангелов, сотворенных Господом Богом совершенными и которых Он наделил великими дарами.

Архангел Михаил: в чем помогает

Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом, он защищает души умерших и охраняет врата рая. Считается, что Архангел Михаил помогает тем, кто нуждается:

  • в исцелении;
  • в решении сложных жизненных вопросов;
  • в помощи в пути;
  • в помощи, если пострадали от войны или стихийного бедствия.
Архангел Михаил. Икона
Архангел Михаил. Икона

Молитва Архангелу Михаилу о защите

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

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Молитва Архистратигу Михаилу (ежедневная)

Господи, Боже Великий, Царю безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистратиже, шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил – Херувим и Серафим и всех святых.

О, Угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный, буди нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустынях, на распутьях, на реках и на морях тихое пристанище.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести лукавыя диавольския, егда услышишь нас, грешных (имя), молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое, ускори на помощь нам и услыши молитву нашу.

О, Великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся нам, силою Честнаго и Животворящего Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы, святых Ангелов и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святаго великого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святаго Андрея Юродивого, святых великомучеников Никиты и Евстафия, святых Царственных страсторерпцев, преподобных отец и святых святителей и мучеников и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам, грешным рабам Твоим (имя), избави нас от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти, от всякого зла и от врага льстивого, и от бури поносимыя, и от лукаваго избави нас, великий Михаиле Архангеле Господень, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Михайлово чудо: что нельзя делать в этот день

По традиции в этот день категорически воспрещается:

  • работать, а то Бог покарает – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;
  • ссориться и ругаться: в старину в этот день принято было проводить обряд замирения между поздоровевшими, и если помирить удавалось – это отмечали широко и радостно. Со временем традиция забылась, но запрет на ссоры остался;
  • голову мыть – считается, что иначе ум весь смоется;
  • делать крупные покупки – в старину верили, что радости такие приобретения не принесут;
  • выбрасывать остатки еды – их раздавали бездомным людям или животным;
  • в лес ходить, но именно за черникой – считалось, что в этот день эту ягоду топчет дьявол.

Михайлово чудо: что нужно делать

Этот день лучше провести в молитвах и спокойствии. И если с кем-то в ссоре – то, воспользовавшись положительной энергетикой дня, попробовать помириться с этим человеком.

Также в старину незамужние девушки гадали в этот день на пироге: кому достанется кусок с запеченным в нем кольцом, та непременно выйдет замуж в этом году.

А еще наши предки верили, что загаданное в Михайлов день желание сбудется неприменно.

Михайлово чудо: приметы

Считается, что в Михайлов день бывают первые заморозки. К тому же большинство примет дня связано как раз с погодой:

  • если утром туман – жди потепления;
  • если на верхушке берез еще держатся зеленые листья – зима будет ранней и суровой;
  • если березовый лист желтеет сверху – то весна будет ранней, а снизу – то поздней;
  • если утром на деревьях есть иней – жди много снега в эту зиму;
  • если вечером на Михайлово чудо на небе плывут синие облака – это к перемене погоды;
  • если листья осины падают на землю "лицом" – это к холодной зиме, а нижней стороной – тогда к теплой и с оттепелями, если и так, и этак – тогда умеренная.
праздник православие приметы традиции
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