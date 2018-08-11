Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать

Георгий Коваленко рассказал о работе в праздники. / Главред

Во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко ответил на вопрос, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать.

«В работе нет ничего плохого, но иногда нужно и отдыхать, и уделять время душе и бескорыстным делам. Именно поэтому одна из 10-ти Заповедей Божьих благословляет и труд, и отдых: «Шесть дней трудись, а седьмой день Богу», – напомнил он.

При том в толковании этой заповеди говорится о необходимости давать отдых и животным, и земле, подчеркнул священник.

Читайте такжеМедовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм«Однако Христос постоянно говорил о том, что важно не только внешнее соблюдение заповедей: «Суббота (выходной) для человека, а не человек для субботы». Само слово «праздник» происходит от слова «праздный», то есть не работающий. А в украинском языке слово «свято», от того, что этот день святой и проводить его нужно в святости и святых занятиях. А к святым занятиям можно отнести и действенную помощь ближнему», – отметил протоиерей Георгий.

Ранее он заявил, что история с Томосом не имеет четких временных границ и не имеет определенного результата: это - очередная попытка украинского православия войти в мировое сообщество Православных Церквей, став независимой от Москвы Украинской Церковью. При этом, в случае получения Томоса, появится возможность объединения православных украинских церквей в Единую Православную Церковь. Однако это совершенно разные, хоть и взаимосвязанные процессы.

Кроме того, православный священник назвал главное условие канонизации Путина. Его ответ, наверняка, порадовал немало противников российского президента.

Также Коваленко рассказал об Успенском посте-2018. Он длится всего две недели с 14 по 28 августа. И на этот период действуют особые требования к еде, поведению и проведению свадеб.