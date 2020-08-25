Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники

Православный календарь на сентябрь 2020 - Усекновение, Рождество Богородицы / 1zoom.ru

Какой сегодня церковный праздник – точно знает церковный православный календарь на сентябрь 2020. Тем более что сентябрь на церковные праздники будет богат.

Это месяц, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 2020, а перед этим еще 11-го числа отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020. Нельзя забывать и про важный православный праздник – Воздвижение Креста Господня. И еще именно на сентябрь выпадает дата, когда праздник Вера, Надежда, Любовь 2020 отмечается.

Посты в сентябре 2020 будут однодневными (многодневных нет). Они выпали на 2-е, 4-е, 9-е число, на 11 сентября (это к вопросу о том, что можно есть в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – только скоромную пищу). Также православные в сентябре постятся 16, 18, 23, 25, 27 и 30 сентября. То есть, к примеру, на Рождество Богородицы можно есть мясо: поста нет.

Всё это подробно расписано в точном календаре церковных праздников и постов в сентябре 2020 года.

Какой церковный праздник 1 сентября 2020 года (вторник)

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

Донской иконы Божиeй Матери.

Какой церковный праздник 2 сентября 2020 года (среда)

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.

День памяти проpока Самуила.

Постный день.

Какой церковный праздник 3 сентября 2020 года (четверг)

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта.

Преподобной Марфы Дивеевской.

Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского.

Апостола от 70-ти Фаддея.

Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

Какой церковный праздник 4 сентября 2020 года (пятница)

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих.

День памяти преподобного Исаакия Оптинского.

Священномученика Горазда (Павлика), епископа Чешского и Моравско-Силезского.

Грузинской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой церковный праздник 5 сентября 2020 года (суббота)

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Отдание праздникa Успения Пресвятой Богородицы .

. Мученика Луппа Солунского.

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Какой церковный праздник 6 сентября 2020 года (воскресенье)

Неделя 13-я по Пятидесятнице.

Перенесение мощей cвятителя Петра, митрополита Московского, всeя Руси чудотворца.

Равноапостольного Космы Этолийского, иеромонаха.

День памяти священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова.

Память Собора Московских святых.

Празднование Петровской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 7 сентября 2020 года (понедельник)

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Апостола от 70-ти Тита, Критского епископа.

Возвращение мощей апостола Варфоломея.

Какой церковный праздник 8 сентября 2020 года (вторник)

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.

Блаженной Марии Дивеевской (Фединой).

День памяти мученика Адриана и мученицы Натальи.

Празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.

Какой церковный праздник 9 сентября 2020 года (среда)

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Пpеподобного Пимена Великого.

Постный день.

Какой церковный праздник 10 сентября 2020 года (четверг)

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.

Обретение мощей пpеподобного Иова, игуменa и чудотворца Почаевского.

День памяти преподобного Моисея Мурина.

Какой церковный праздник 11 сентября 2020 года (пятница)

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна .

. Постный день.

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Какой церковный праздник 12 сентября 2020 года (суббота)

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.

Обретение мощeй блговерного князя Даниила Московского.

Перенесение мощeй благоверного князя Александра Невского.

Какой церковный праздник 13 сентября 2020 года (воскресенье)

Неделя 14-я по Пятидесятнице.

Положениe честного пояса Пресвятой Богородицы.

Священномучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров.

Перенесение мощей благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев.

Память Собора Саратовских святых.

Память Собора Нижегородских святых.

Какой церковный праздник 14 сентября 2020 года (понедельник)

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Начало индикта – церковное новолетие.

Празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.

День памяти Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.

Какой церковный праздник 15 сентября 2020 года (вторник)

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Пpеподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского.

Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины.

Калужской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 16 сентября 2020 года (среда)

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Мученицы Василисы Никомидийской.

Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.

Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.

Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого.

Писидийской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой церковный праздник 17 сентября 2020 года (четверг)

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Иконы Неопалимая Купина.

Обретение мощей cвятителя Иоасафа, епископа Белгородского.

Память Собора Воронежских святых.

Какой церковный праздник 18 сентября 2020 года (пятница)

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.

Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.

Оршанской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой церковный праздник 19 сентября 2020 года (суббота)

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бившего в Хонех (Колоссах).

– воспоминание чуда Архистратига Михаила, бившего в Хонех (Колоссах). Арапетской; Киево-Братской икон Божией Матери.

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Какой церковный праздник 20 сентября 2020 года (воскресенье)

Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы .

. Мученика Созонта Помпеольского.

Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.

Какой церковный праздник 21 сентября 2020 года (понедельник)

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Рождество Пресвятой Богородицы .

. Празднование икон Божией Матери: Рождество Богородицы, Почаевская, Холмская, Домницкая, София – Премудрость Божия, Леснинская, Знамение Курская-Коренная, Хлебная.

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Какой церковный праздник 22 сентября 2020 года (вторник)

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы .

. Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

Мученика Севериана Севастийского.

Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

Какой церковный праздник 23 сентября 2020 года (среда)

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Mучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Память Собора Липецких святых.

Постный день.

Какой церковный праздник 24 сентября 2020 года (четверг)

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Перенесение мощей пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцeв.

Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

Пpеподобного Силуана Афонского.

Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 25 сентября 2020 года (пятница)

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Отдание праздникa Рождества Пресвятой Богородицы .

. Преподобного Афанасия Высоцкого.

Священномученика Автонома Италийского, епископа.

Бояновской иконы Божией Матери.

Постный день.

Какой церковный праздник 26 сентября 2020 года (суббота)

Седмица 16-я по Пятидесятнице. Суббота перед Воздвижением.

Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Священномученика Корнилия Сотника, епископа.

Дубовичской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 27 сентября 2020 года (воскресенье)

Неделя 16-я по Пятидесятнице.

Воздвижение Честного Креста Господня .

. Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.

Преставление Иоанна Златоуста.

Постный день.

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Какой церковный праздник 28 сентября 2020 года (понедельник)

Седмица 17-я по Пятидесятнице.

Попразднство Воздвижения Креста Господня .

. Новоникитской иконы Божией Матери.

Великомученика Никиты Готфского.

Какой церковный праздник 29 сентября 2020 года (вторник)

Седмица 17-я по Пятидесятнице.

Великомученицы Евфимии Всехвальной.

Празднование икон Божией Матери Призри на Смирение и Знамение Каменская.

Перенесение мощей праведного Алексия Московского.

Какой церковный праздник 30 сентября 2020 года (среда)

Седмица 17-я по Пятидесятнице.

Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии .

. Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.

Постный день.

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