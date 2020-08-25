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Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники

25 августа 2020, 06:12

Православный церковный календарь в сентябре 2020 включает такие праздники, как Усекновение главы Иоанна Предтечи и Рождество Пресвятой Богородицы 2020.

Православный календарь на сентябрь 2020 - Усекновение, Рождество Богородицы
Православный календарь на сентябрь 2020 - Усекновение, Рождество Богородицы / 1zoom.ru

Какой сегодня церковный праздник – точно знает церковный православный календарь на сентябрь 2020. Тем более что сентябрь на церковные праздники будет богат.

Это месяц, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 2020, а перед этим еще 11-го числа отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020. Нельзя забывать и про важный православный праздник – Воздвижение Креста Господня. И еще именно на сентябрь выпадает дата, когда праздник Вера, Надежда, Любовь 2020 отмечается.

Посты в сентябре 2020 будут однодневными (многодневных нет). Они выпали на 2-е, 4-е, 9-е число, на 11 сентября (это к вопросу о том, что можно есть в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – только скоромную пищу). Также православные в сентябре постятся 16, 18, 23, 25, 27 и 30 сентября. То есть, к примеру, на Рождество Богородицы можно есть мясо: поста нет.

Всё это подробно расписано в точном календаре церковных праздников и постов в сентябре 2020 года.

Какой церковный праздник 1 сентября 2020 года (вторник)

  • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
  • Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
  • Донской иконы Божиeй Матери.

Какой церковный праздник 2 сентября 2020 года (среда)

  • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
  • Мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.
  • День памяти проpока Самуила.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 3 сентября 2020 года (четверг)

  • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
  • Мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта.
  • Преподобной Марфы Дивеевской.
  • Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского.
  • Апостола от 70-ти Фаддея.
  • Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.

Какой церковный праздник 4 сентября 2020 года (пятница)

  • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
  • Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих.
  • День памяти преподобного Исаакия Оптинского.
  • Священномученика Горазда (Павлика), епископа Чешского и Моравско-Силезского.
  • Грузинской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 5 сентября 2020 года (суббота)

  • Седмица 13-я по Пятидесятнице.
  • Отдание праздникa Успения Пресвятой Богородицы.
  • Мученика Луппа Солунского.

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Какой церковный праздник 6 сентября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 13-я по Пятидесятнице.
  • Перенесение мощей cвятителя Петра, митрополита Московского, всeя Руси чудотворца.
  • Равноапостольного Космы Этолийского, иеромонаха.
  • День памяти священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова.
  • Память Собора Московских святых.
  • Празднование Петровской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 7 сентября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 14-я по Пятидесятнице.
  • Апостола от 70-ти Тита, Критского епископа.
  • Возвращение мощей апостола Варфоломея.

Какой церковный праздник 8 сентября 2020 года (вторник)

  • Седмица 14-я по Пятидесятнице.
  • Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.
  • Блаженной Марии Дивеевской (Фединой).
  • День памяти мученика Адриана и мученицы Натальи.
  • Празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.

Какой церковный праздник 9 сентября 2020 года (среда)

  • Седмица 14-я по Пятидесятнице.
  • Пpеподобного Пимена Великого.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 10 сентября 2020 года (четверг)

  • Седмица 14-я по Пятидесятнице.
  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.
  • Обретение мощей пpеподобного Иова, игуменa и чудотворца Почаевского.
  • День памяти преподобного Моисея Мурина.

Какой церковный праздник 11 сентября 2020 года (пятница)

  • Седмица 14-я по Пятидесятнице.
  • Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна.
  • Постный день.

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Какой церковный праздник 12 сентября 2020 года (суббота)

  • Седмица 14-я по Пятидесятнице.
  • День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.
  • Обретение мощeй блговерного князя Даниила Московского.
  • Перенесение мощeй благоверного князя Александра Невского.

Какой церковный праздник 13 сентября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 14-я по Пятидесятнице.
  • Положениe честного пояса Пресвятой Богородицы.
  • Священномучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров.
  • Перенесение мощей благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев.
  • Память Собора Саратовских святых.
  • Память Собора Нижегородских святых.

Какой церковный праздник 14 сентября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 15-я по Пятидесятнице.
  • Начало индикта – церковное новолетие.
  • Празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.
  • День памяти Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.

Какой церковный праздник 15 сентября 2020 года (вторник)

  • Седмица 15-я по Пятидесятнице.
  • Пpеподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
  • Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского.
  • Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины.
  • Калужской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 16 сентября 2020 года (среда)

  • Седмица 15-я по Пятидесятнице.
  • Мученицы Василисы Никомидийской.
  • Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.
  • Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
  • Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого.
  • Писидийской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 17 сентября 2020 года (четверг)

  • Седмица 15-я по Пятидесятнице.
  • Иконы Неопалимая Купина.
  • Обретение мощей cвятителя Иоасафа, епископа Белгородского.
  • Память Собора Воронежских святых.

Какой церковный праздник 18 сентября 2020 года (пятница)

  • Седмица 15-я по Пятидесятнице.
  • Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.
  • Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
  • Оршанской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 19 сентября 2020 года (суббота)

  • Седмица 15-я по Пятидесятнице.
  • Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бившего в Хонех (Колоссах).
  • Арапетской; Киево-Братской икон Божией Матери.

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Какой церковный праздник 20 сентября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.
  • Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Мученика Созонта Помпеольского.
  • Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.

Какой церковный праздник 21 сентября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 16-я по Пятидесятнице.
  • Рождество Пресвятой Богородицы.
  • Празднование икон Божией Матери: Рождество Богородицы, Почаевская, Холмская, Домницкая, София – Премудрость Божия, Леснинская, Знамение Курская-Коренная, Хлебная.

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Какой церковный праздник 22 сентября 2020 года (вторник)

  • Седмица 16-я по Пятидесятнице.
  • Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
  • Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
  • Мученика Севериана Севастийского.
  • Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

Какой церковный праздник 23 сентября 2020 года (среда)

  • Седмица 16-я по Пятидесятнице.
  • Mучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
  • Память Собора Липецких святых.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 24 сентября 2020 года (четверг)

  • Седмица 16-я по Пятидесятнице.
  • Перенесение мощей пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцeв.
  • Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
  • Пpеподобного Силуана Афонского.
  • Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 25 сентября 2020 года (пятница)

  • Седмица 16-я по Пятидесятнице.
  • Отдание праздникa Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Преподобного Афанасия Высоцкого.
  • Священномученика Автонома Италийского, епископа.
  • Бояновской иконы Божией Матери.
  • Постный день.

Какой церковный праздник 26 сентября 2020 года (суббота)

  • Седмица 16-я по Пятидесятнице. Суббота перед Воздвижением.
  • Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
  • Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
  • Священномученика Корнилия Сотника, епископа.
  • Дубовичской иконы Божией Матери.

Какой церковный праздник 27 сентября 2020 года (воскресенье)

  • Неделя 16-я по Пятидесятнице.
  • Воздвижение Честного Креста Господня.
  • Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.
  • Преставление Иоанна Златоуста.
  • Постный день.

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Какой церковный праздник 28 сентября 2020 года (понедельник)

  • Седмица 17-я по Пятидесятнице.
  • Попразднство Воздвижения Креста Господня.
  • Новоникитской иконы Божией Матери.
  • Великомученика Никиты Готфского.

Какой церковный праздник 29 сентября 2020 года (вторник)

  • Седмица 17-я по Пятидесятнице.
  • Великомученицы Евфимии Всехвальной.
  • Празднование икон Божией Матери Призри на Смирение и Знамение Каменская.
  • Перенесение мощей праведного Алексия Московского.

Какой церковный праздник 30 сентября 2020 года (среда)

  • Седмица 17-я по Пятидесятнице.
  • Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.
  • Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.
  • Постный день.

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Православный календарь на сентябрь 2020 распечатать можно с этой картинки:

Православный календарь на сентябрь 2020
Православный календарь на сентябрь 2020
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