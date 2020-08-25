Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники

Православный церковный календарь в сентябре 2020 включает такие праздники, как Усекновение главы Иоанна Предтечи и Рождество Пресвятой Богородицы 2020.
Какой сегодня церковный праздник – точно знает церковный православный календарь на сентябрь 2020. Тем более что сентябрь на церковные праздники будет богат.
Это месяц, когда празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 2020, а перед этим еще 11-го числа отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020. Нельзя забывать и про важный православный праздник – Воздвижение Креста Господня. И еще именно на сентябрь выпадает дата, когда праздник Вера, Надежда, Любовь 2020 отмечается.
Посты в сентябре 2020 будут однодневными (многодневных нет). Они выпали на 2-е, 4-е, 9-е число, на 11 сентября (это к вопросу о том, что можно есть в день Усекновения главы Иоанна Предтечи – только скоромную пищу). Также православные в сентябре постятся 16, 18, 23, 25, 27 и 30 сентября. То есть, к примеру, на Рождество Богородицы можно есть мясо: поста нет.
Всё это подробно расписано в точном календаре церковных праздников и постов в сентябре 2020 года.
Какой церковный праздник 1 сентября 2020 года (вторник)
- Седмица 13-я по Пятидесятнице.
- Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
- Донской иконы Божиeй Матери.
Какой церковный праздник 2 сентября 2020 года (среда)
- Седмица 13-я по Пятидесятнице.
- Мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.
- День памяти проpока Самуила.
- Постный день.
Какой церковный праздник 3 сентября 2020 года (четверг)
- Седмица 13-я по Пятидесятнице.
- Мученицы Вассы и чад ее, мучеников Феогния, Агапия и Писта.
- Преподобной Марфы Дивеевской.
- Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского.
- Апостола от 70-ти Фаддея.
- Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.
Какой церковный праздник 4 сентября 2020 года (пятница)
- Седмица 13-я по Пятидесятнице.
- Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих.
- День памяти преподобного Исаакия Оптинского.
- Священномученика Горазда (Павлика), епископа Чешского и Моравско-Силезского.
- Грузинской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой церковный праздник 5 сентября 2020 года (суббота)
- Седмица 13-я по Пятидесятнице.
- Отдание праздникa Успения Пресвятой Богородицы.
- Мученика Луппа Солунского.
Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции
Какой церковный праздник 6 сентября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 13-я по Пятидесятнице.
- Перенесение мощей cвятителя Петра, митрополита Московского, всeя Руси чудотворца.
- Равноапостольного Космы Этолийского, иеромонаха.
- День памяти священномученика Евтихия, ученика Иоанна Богослова.
- Память Собора Московских святых.
- Празднование Петровской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 7 сентября 2020 года (понедельник)
- Седмица 14-я по Пятидесятнице.
- Апостола от 70-ти Тита, Критского епископа.
- Возвращение мощей апостола Варфоломея.
Какой церковный праздник 8 сентября 2020 года (вторник)
- Седмица 14-я по Пятидесятнице.
- Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.
- Блаженной Марии Дивеевской (Фединой).
- День памяти мученика Адриана и мученицы Натальи.
- Празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.
Какой церковный праздник 9 сентября 2020 года (среда)
- Седмица 14-я по Пятидесятнице.
- Пpеподобного Пимена Великого.
- Постный день.
Какой церковный праздник 10 сентября 2020 года (четверг)
- Седмица 14-я по Пятидесятнице.
- Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в дальних пещерах почивающих.
- Обретение мощей пpеподобного Иова, игуменa и чудотворца Почаевского.
- День памяти преподобного Моисея Мурина.
Какой церковный праздник 11 сентября 2020 года (пятница)
- Седмица 14-я по Пятидесятнице.
- Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна.
- Постный день.
Читайте такжеУсекновение главы Иоанна Предтечи: что и почему нельзя делать в этот день
Какой церковный праздник 12 сентября 2020 года (суббота)
- Седмица 14-я по Пятидесятнице.
- День памяти Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.
- Обретение мощeй блговерного князя Даниила Московского.
- Перенесение мощeй благоверного князя Александра Невского.
Какой церковный праздник 13 сентября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 14-я по Пятидесятнице.
- Положениe честного пояса Пресвятой Богородицы.
- Священномучеников Михаила Косухина и Мирона Ржепика, пресвитеров.
- Перенесение мощей благоверных князей Петра (в иночестве Давида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев.
- Память Собора Саратовских святых.
- Память Собора Нижегородских святых.
Какой церковный праздник 14 сентября 2020 года (понедельник)
- Седмица 15-я по Пятидесятнице.
- Начало индикта – церковное новолетие.
- Празднование икон Божией Матери "Всеблаженная", Августовская, Александрийская, Миасинская, Черниговская-Гефсиманская.
- День памяти Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.
Какой церковный праздник 15 сентября 2020 года (вторник)
- Седмица 15-я по Пятидесятнице.
- Пpеподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
- Святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского.
- Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины.
- Калужской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 16 сентября 2020 года (среда)
- Седмица 15-я по Пятидесятнице.
- Мученицы Василисы Никомидийской.
- Священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия.
- Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
- Преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого.
- Писидийской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой церковный праздник 17 сентября 2020 года (четверг)
- Седмица 15-я по Пятидесятнице.
- Иконы Неопалимая Купина.
- Обретение мощей cвятителя Иоасафа, епископа Белгородского.
- Память Собора Воронежских святых.
Какой церковный праздник 18 сентября 2020 года (пятница)
- Седмица 15-я по Пятидесятнице.
- Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи.
- Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
- Оршанской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой церковный праздник 19 сентября 2020 года (суббота)
- Седмица 15-я по Пятидесятнице.
- Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бившего в Хонех (Колоссах).
- Арапетской; Киево-Братской икон Божией Матери.
Читайте такжеМихайлово чудо: что делать, чтоб ума прибавилось
Какой церковный праздник 20 сентября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.
- Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
- Мученика Созонта Помпеольского.
- Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.
Какой церковный праздник 21 сентября 2020 года (понедельник)
- Седмица 16-я по Пятидесятнице.
- Рождество Пресвятой Богородицы.
- Празднование икон Божией Матери: Рождество Богородицы, Почаевская, Холмская, Домницкая, София – Премудрость Божия, Леснинская, Знамение Курская-Коренная, Хлебная.
Читайте такжеРождество Богородицы: что делать для замужества и беременности
Какой церковный праздник 22 сентября 2020 года (вторник)
- Седмица 16-я по Пятидесятнице.
- Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
- Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
- Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
- Мученика Севериана Севастийского.
- Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
Какой церковный праздник 23 сентября 2020 года (среда)
- Седмица 16-я по Пятидесятнице.
- Mучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
- Память Собора Липецких святых.
- Постный день.
Какой церковный праздник 24 сентября 2020 года (четверг)
- Седмица 16-я по Пятидесятнице.
- Перенесение мощей пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцeв.
- Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
- Пpеподобного Силуана Афонского.
- Казанской (Каплуновской) иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 25 сентября 2020 года (пятница)
- Седмица 16-я по Пятидесятнице.
- Отдание праздникa Рождества Пресвятой Богородицы.
- Преподобного Афанасия Высоцкого.
- Священномученика Автонома Италийского, епископа.
- Бояновской иконы Божией Матери.
- Постный день.
Какой церковный праздник 26 сентября 2020 года (суббота)
- Седмица 16-я по Пятидесятнице. Суббота перед Воздвижением.
- Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
- Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
- Священномученика Корнилия Сотника, епископа.
- Дубовичской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 27 сентября 2020 года (воскресенье)
- Неделя 16-я по Пятидесятнице.
- Воздвижение Честного Креста Господня.
- Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.
- Преставление Иоанна Златоуста.
- Постный день.
Читайте такжеВоздвижение: приметы, молитвы, сдвижение змей
Какой церковный праздник 28 сентября 2020 года (понедельник)
- Седмица 17-я по Пятидесятнице.
- Попразднство Воздвижения Креста Господня.
- Новоникитской иконы Божией Матери.
- Великомученика Никиты Готфского.
Какой церковный праздник 29 сентября 2020 года (вторник)
- Седмица 17-я по Пятидесятнице.
- Великомученицы Евфимии Всехвальной.
- Празднование икон Божией Матери Призри на Смирение и Знамение Каменская.
- Перенесение мощей праведного Алексия Московского.
Какой церковный праздник 30 сентября 2020 года (среда)
- Седмица 17-я по Пятидесятнице.
- Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.
- Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.
- Постный день.
Читайте такжеВера, Надежда, Любовь и мать их София: когда праздник и что делают
Православный календарь на сентябрь 2020 распечатать можно с этой картинки: