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Михайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил зла

17 сентября 2019, 20:25

19 сентября – праздник церковный всех пострадавших от войны – Михайлово чудо 2019.

Архангел Михаил. Икона: от чего защищает и как молиться
Архангел Михаил. Икона: от чего защищает и как молиться

19 сентября 2019 – праздник в Украине особый. В этот день православные вспоминают про Михайлово чудо, которое совершил один из главных архангелов – Михаил.

Праздник установлен в честь спасения архангелом Михаилом паломников в храме в городе Хонех: язычники обратили на храм бурный поток реки, а архангел отвел потоки, тем самым спася и церковь, и молящихся там людей.

К слову, еще один праздник в честь архангела мы отметим 21 ноября. Многие и этот день называют Михайлово чудо, но это неверно. 21 ноября отмечается Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (по-народному – Михайлов день).

Сам архангел Михаил – покровитель всех пострадавших от войны и стихийных бедствий. Он помогает людям бороться со злом (как в мире, так и в душах человеческих). И он же главный хранитель райских врат.

Архангел Михаил – в чем он помогает? В первую очередь ему молятся об исцелении, и когда не знают, какое решение принять – также обращаются к нему с молитвой. Молятся ему и путники, чтоб защитил от воров и иных дурных людей.

Архангел Михаил: молитва

В отзывах на форумах люди пишут, что архангел Михаил на призыв о помощи отзывается всегда. Даже если проблема не решается сразу – то, по крайней мере, становится легче на сердце. Ему молятся о живых и усопших, о помощи в любви и с призывом защитить от нечистой силы.

Короткая молитва архангелу Михаилу

Читайте такжеРождество Богородицы 2019: что делать для замужества и беременностиО, святой Архистратиже Божий Михаиле! Молниеносным мечом Твоим отжени от меня духа лукавого, искушающего и томящего мя. Аминь.

***

О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О всесвятый, великий Михаил Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва архангелу Михаилу о замужестве

Это сильнейшая старинная молитва архангелу Михаилу, которая поможет в любви и не только:

О, пресвятой Архангел Михаил, светлый и грозны защитник Царя небесного. Помоги мне покаяться в грехах моих перед Судом Страшным, избавь нас от сетей ловчих, приведи нас к Богу, создавшему нас, молись о нас, помогая обрести покой в жизни иной. О, грозный воевода сил небесных, защитник наш ты у престола Иисуса Христа, хранитель всех людей и мудрый воин, сильный и крепкий. Помилуй меня грешного, требующего твоей помощи и милости, сохрани меня от всех зол, видимых и невидимых, избавь от страха перед смертью и от дьявольского соблазнения и искушения и помоги мне без стыда и страха встретить Великий Суд Создателя нашего. О, пресвятой и великий Архангел Михаил, не обделяй меня вниманием своим, молящегося тебе о помощи и заступничестве твоем в настоящем и будущем. Помоги мне прославить Отца и Сына и Святого Духа. Во веки веков. Аминь.

Молитва архангелу Михаилу за усопших

Читается эта молитва архангелу Михаилу в полночь на 19 сентября и на 21 ноября (еще один день памяти архангела):

Cвятый Архангеле Божий Михаиле, если мои сродники (имена усопших… и сродников по плоти до Адамова колена) находятся в огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их ко Престолу Божию и умоли Господа нашего Иисуса Христа чтобы простил им их грехи. Аминь.

Молитва архангелу Михаилу – слушать:

Так как Архангел Михаил – предводитель всех ангелов вообще, то в праздник Михайлово чудо обращаться за помощью и можно не только к нему, но и к своему ангелу-хранителю.

праздник православие молитвы Михайлово чудо
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