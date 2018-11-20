Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно

Архангел Михаил. Икона

Уже завтра, 21 ноября, православные празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-простому – День Михаила или Михайлов день-2018.

День Михайла в Украине – особый праздник, ведь архангел Михаил – покровитель украинской столицы Киева.

Архангел Михаил: в чем помогает

Именно архангел Михаил считается главным покровителем всех верующих. Ему молятся не только христиане, но также последователи иудаизма и ислама.

За помощью к святому Михаилу может обратиться любой, кто искренне верит – и его молитва непременно будет услышана. У него просят защиты от всякого зла, а также:

помощи в исцелении;

помощи в решении сложных жизненных вопросов;

помощи при стихийном бедствии;

защиты в дальней дороге от воров и иных злых людей.

На иконах архангел Михаил зачастую изображен попирающим дьявола. При этом в правой руке он держит копье с белой хоругвью (как вариант – пламенный меч) с начертанным на ней крестом, а в левой руке – зеленую финиковую ветвь.

Архангел Михаил. Икона

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Архистратиг Михаил: молитва

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Михайлов день: что за праздник

Михайлов день: что нельзя делать

Накануне праздника было принято держать пост, а в сам праздник архангела Михаила 21 ноября не принято:

мыть голову – по народным поверьям, так можно "смыть ум";

ссориться, спорить и даже просто повышать голос – Михайлов день считается лучшим днем для примирения и разрешения старых конфликтов;

делать работу в корыстных целях и вообще преследовать какую-либо корысть – мол, за такое Небеса накажут;

мужчинам – рубить топором и резать ножом, а женщинам – ткать – считается, что такие действия обижают святого Михаила.

Михайлов день: что можно делать

Читайте также"Шаги по расчленению": еще одна церковь выступила против автокефалии УПЦВ день архангела Михаила-2018 лучше всего сходить в церковь – помолиться и поставить свечку святому. Если не получается сходить в храм, то помолиться святому Михаилу можно и дома. Также в этот день лучше решать семейные дела.

В этот день принято также ходить в гости и самим принимать гостей – это считается доброй приметой. Причем праздничный стол на Михаила всегда был щедрым и сытным (с домашним пивом, пирогами и мясными блюдами), ведь уже через неделю наступает строгий Рождественский пост-2018. И всю эту неделю могло продолжаться празднование Михайла.

В Михайлов день ублажали дворового, который считался младшим братом дворового. Для этого ему в хлев отдельно приносили специальный ужин – желательно, запеченную курицу. В старину верили, что задобренный таким образом дворовой присмотрит и защитит домашнюю скотину и вообще всех домашних животных. А чтобы дворовой не совался в дом – жилище очерчивали полосой из дегтя.

День Михайла-2018: приметы

По погоде на Михаила судили о погоде на всю предстоящую зиму:

иней предвещал большие снега;

утренний туман — оттепель;

если погода выдавалась ясной – ждали зимы морозной и холодной;

мокрый снег сулил дождливую весну;

южный ветер в этот день обещал раннюю и теплую весну.

Кроме того, в старину говорили, что на Михайлов день на деревьях осталось мало шишек, а вот желудей на дубе много – то быть зиме мягкой и теплой.

Была и еще примета на Михаила: услышать колокола в этот день считалось дурным знаком: мол, беда в дом придет.

Именины на Михаила-2018

Помимо мальчиков с имением Михаил именины в этот день также отмечают Гавриил, Павел и Рафаил, а также девочки Марфы.