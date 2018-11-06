6 ноября: какие приметы дня к покойникам и кому молиться, чтобы получить от Небес блага

Всех скорбящих радость. Икона / Правмир

6 ноября православные отмечают день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" (1688).

Впервые икона "Всех скорбящих радость" даровала чудотворное исцеление в Москве6 ноября (по новому стилю). Позднее с иконы была сделана копия – и уже новую икону "Всех скорбящих радость с грошиками" в Санкт-Петербург (Спб) перевезла царская семья.

Икона "Всех скорбящих радость": в чем помогает

Считается, что икона "Всех скорбящих радость" дарует нуждающимся нужные им блага. Помогает она также в трудностях на работе и в семейной жизни. Перед этой иконой молятся о:

излечении физических и телесных болезней,

утешении в скорби,

помощи в делах, а также в трудноразрешимых жизненных ситуациях,

о защите торговцев в поездках.

Особого правила, куда вешать икону – нет. Обычно вешают в углу напротив входа.

Всех скорбящих радость с грошиками. Икона / Правмир

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Икона "Всех скорбящих радость": молитва

Читайте также"Попам под его рукой живется несладко": что известно о новом кандидате в главы Единой украинской церквиНадежде ненадежных, сило безпомощных, пристанище обуреваемых, покрове напаствуемых, заступление обидимых, хлебоманно, услаждающая алчущих, нектаре небеснаго упокоения жаждущих, Мати Преблагословеннаго Бога, Преблагословенная и Пренепорочная Дево! К Тебе единей прибегаю, к Твоему покрову вседушно преклоняю колена, Владычице. Не презри плача и слез, утехо плачущих! Аще ужасает мя мое недостоинство и окаянство моих грехов, но уверяет мя цельбоносный сей образ, на немже благодать Твою и силу, яко неисчерпаемое море, вижду: слепых прозревших, скачущих хромых, странствующих аки под сению Твоего призрения, матерне упокоенных и по всему прошению благоизобильствующих; на оных помилования образ взирая, прибегох, слеп сый душевныма очима и хром душевными чувствы. О, Свете Незаходимый! Просвети и исправи мя, веси всякую мою скорбь, веси всякую беду, не презри моления моего, о Полезнодательнице! Не возгнушайся мене грешнаго, не презри мене сквернаго; вем, яко вся можеши, елика волиши, о добрая надеждо моя, упование мое от сосцу матере моея. К Тебе привержен есмь от чрева Матери моея, Тебе оставлен есмь, не остави мене, не отступи от мене, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

"Всех скорбящих радость": слушать акафист

6 ноября: именины

Сегодня День ангела у Виктории, Алексея, Ивана, Николая, Петра.

При этом считается, что у рожденного 6 ноября человека велики шансы стать отличным художником.

6 ноября: приметы

Считается, что услышать пение сверчка в этот день – к появлению в доме покойника, а нечаянно разбитое зеркало – к несчастью. При этом в старину говорили, что все колдовские обряды и заговоры, произнесенные 6 ноября, обладают удвоенной силой.

Приметы на погоду:

если лучина трещит – это к морозу,

если лучина мечет искры и не загорается – то к оттепели.

Есть и добрые приметы дня: если в этот день за человеком увязалась белая собака – это к богатой, счастливой и беззаботной жизни в течение всего грядущего года.