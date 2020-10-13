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Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть

13 октября 2020, 05:08

Как правильно отпраздновать Покрова Пресвятой Богородицы – приметы подскажут, что нельзя делать на Покров и что нужно, чтобы привлечь любовь и деньги.

Что нельзя делать на Покров и приметы на Покров для девушек на свадьбу
Что нельзя делать на Покров и приметы на Покров для девушек на свадьбу / Startwish

Приближается Покров Пресвятой Богородицы в 2020 году – главный церковный праздник октября и один из главных праздников в православии.

Об истории и традициях дня читайте в материале Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров.

В сегодняшнем материале мы перечислим самые интересные и важные приметы в Покров день – приметы на Покров для девушек, чтоб удачно выйти замуж, на погоду и для привлечения денег.

Приметы на Покров в сознании наших предков наделялись особым мистическим смыслом. В этот день ждали первого снега, который покроет землю и даст ей отдых после всех забот о выращивании урожая. Зима окончательно перекрывала собой лето и наступал период холодов. Девушки покрывали себя платком – чтобы привлечь в свою жизнь любовь.

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Покрова – приметы на погоду

Если выпадал снег – то снежных осадков ждали и в Дмитриев день (8 ноября). А вот если снег так и не шел – то раньше декабря его уже и не ждали.

По погоде на Покров в старину определяли, какой будет наступающая зима:

  • следят за ветром: восточный или западный – к холодам зимой, южный – к теплой зиме, северный – к снежной;
  • журавли уже улетели – к суровой зиме и наоборот;
  • листья до праздника с деревьев облетели полностью – к снежной и легкой зиме, остались – к сильным морозам.

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Покров день: приметы на свадьбу

Если кому интересно, можно ли играть свадьбу на Покров – то ответ однозначный: да. Свадьба на Покров, по поверью, подарит молодоженам благословение небес и укрепит их брак. Ведь само слово покров в старину ассоциировалось со свадебной фатой, а после брака женщины покрывали голову платком. Поэтому Покрова Пресвятой Богородицы и давали старт зимнему свадебному сезону.

При этом существуют и приметы на Покров для незамужних девушек – чтобы приблизить счастливый момент венчания с любимым.

Чтобы первой выйти замуж – девушка на праздник должна первой поставить свечку Богородице в храме.

Юноши в праздник Покрова уделяли особое внимание своим избранницам – отсюда и примета: за кем парень ухаживает на Покров – к той и сватов вскорости пришлет.

Также весь праздник Покрова девушка, которая желает выйти замуж, должна носить платок на голове – как это делали в старину уже замужние дамы. Этим она, по поверью, призывает помощь Пресвятой Богородицы в поисках суженого.

Свадьба на Покров – приметы:

  • кто на Покров свадьбу сыграет – у того брак крепким будет;
  • снег в день свадьбы в Покров день – к счастливому браку без ссор и недоразумений;
  • снег на Покров – также к большому количеству свадеб, что сыграют до Великого поста.

Что можно делать на Покров

В ночь на Покрова (с 13 на 14 октября) проходит всенощное бдение. Службу рекомендуют посетить всем верующим, чтобы встретить праздник Покрова Пресвятой Богородицы с Божьей благодатью.

На праздник принято печь пирожки и булочки – и чем больше таких булочек раздашь гостям и соседям, тем богаче станешь в новом году.

Сам праздник встречают в праздничной одежде в семейном кругу за сытным столом. Пост на Покров не установлен – если праздник не выпадает на среду или пятницу (постные дни). Но даже в этом случае в честь столь великого праздника разрешается послабление: можно подавать на стол рыбные блюда.

А чтобы в доме зимой было тепло – надо протопить камин фруктовыми ветками или просто зажечь фруктовую веточку в жилище.

Что нельзя делать на Покров

► Как во все большие церковные праздники, на Покров не принято делать грязную работу: убирать, стирать, заниматься домашними растениями и пр. Традиционное исключение – приготовление блюд на праздничный стол.

► Ругаться, грустить и сквернословить: и мысли, и речь должны быть светлыми и радостными, полными надежд и благоговения перед Господом.

► Нельзя отказывать гостям: чем больше гостеприимства проявишь – тем больше достатка придет в дом.

► Под запретом злоупотребление алкоголем и переедание: чревоугодие и пьянство – грех.

Можно ли гадать на Покров

Православная церковь не благословляет гадания в любой день, а в дни церковных праздников – особенно.

Тем не менее, гадания на Покров устраивают многие девушки. Чаще всего гадают на суженного.

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