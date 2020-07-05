Иван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбу

Ивана Купала 2020 - гадания с зеркалом, с подорожником и не только / 1zoom.ru

Уже скоро самая мистическая ночь в года – праздник Ивана Купала 2020.

Как гадать на Ивана Купала – с зеркалом, подорожником, расческой, перед сном и не только – выяснил Главред.

Ранее мы уже писали о том, почему Ивана Купала празднуется именно 7 июля и когда было бы правильнее отмечать этот праздник – в материале Иван Купала в 2020 году – когда отмечать и почему он самый мистический.

Ивана Купала – гадания

Венок на Ивана Купалы плели в том числе и для гадания. По венку определяют:

кто будет счастливее всех в ближайший год (у кого дальше всех венок уплыл),

кто замуж выйдет (у кого не утонул),

кто посватает (если прибило к своему берегу – то кто-то из своего окружения, к противоположному – за незнакомого пока человека замуж девушка пойдет или даже за иностранца).

Гадание на суженого на папоротникена Ивана Купала. Нужно в ночь на Ивана Купала сорвать столько веток папоротника – сколько есть парней на примете. Каждая ветка будет символизировать конкретного парня. Затем ветки в форме веера опускают в воду, плотно прижав рукой ко дну – и отпускают. Какая ветка раньше всех всплыла – с тем парнем девушка и будет самой счастливой.

Гадание на сонна Ивана Купала. По поверью, если положить под подушку в ночь на Ивана Купала 7 разных трав (цветов) – то ночью непременно приснится вещий сон.

Есть и гадание на желание на Ивана Купала. Загадываешь желание и пускаешь венок на воду: утонул – не сбудется и наоборот.

Еще одно гадание на желание на Ивана Купала по кругам воды. В миску набрать воды – прошептать над водой самое заветное желание – бросить туда камушек – подсчитать, сколько от него кругов пошло. Если кругов четное количество – то сбудется, если нечетное – нет.

Гадание на Ивана Купала – подорожник. Положить под голову на ночь подорожник со словами: "Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого!" – и ждать, кто приснится.

Гадание на Ивана Купала с зеркалом. По традиции, гадать надо в бане – и в процессе искать веточку вишни. Но в современных условиях в городе баню часто заменяют ванной комнатой, а веточку – обычной ложкой (в идеале – все-таки деревянной).

Перед зеркалом ставят тарелку с варениками, рядом оставляют ложку. Гадать можно одной или группой. В последнем случае заговор произносят хором: "На Ивана да на Купала, суженый-ряженый, ко мне приди, из тьмы выйди, угощения отведай, в зеркале покажись".

По канону – после этого нужно отправляться на улицу на поиски веточки вишни. Если выбрали вариант с ложкой – этот этап пропускают, и сразу начинают всматриваться в зеркало.

Считается, что в зеркале можно разглядеть жениха. После чего нужно съесть один вареник, а по поверхности зеркала постучать вишневой веточкой или ложкой (чтобы развеять видение).

Веточку или ложку нужно тщательно хранить даже после замужества.

Гадание на Ивана Купала с расческой. Тут правила одинаковы и для Купалы, и для Крещения, и любого иного дня гадания. Расческу берут с собой в постель, волосы оставляют не расчесанными. Перед сном проговаривают: "Суженый, мой ряженый, приди ко мне и расчеши мои волосы" – и ждут, кто приснится.

Что нельзя делать в этот день и чем интересен праздник – читайте в материале Что нельзя делать на Ивана Купала и почему.

Как отмечать Ивана Купала и какие обряды помогут преумножить красоту и здоровье – читайте в материале Иван Купала: традиции и обряды для красоты, здоровья и счастья.