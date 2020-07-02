Иван Купала в 2020 году – когда отмечать и почему он самый мистический

Ивана Купала 2020 - дата, в чем особенность праздника / 1zoom.ru

Праздник Ивана Купалы в 2020 году – еще говорят: Иван Купала или Купайла – поможет отвлечься от карантина и поднять настроение на фоне мирового кризиса и экономических проблем. Веселый народный праздник – это время веселиться до рассвета.

Ивана Купалы 2020 – по старому стилю и современная дата

Ивана Купалы в 2020 году отмечается в ночь на 7 июля.

По старому стилю следовало бы отмечать этот праздник в день летнего солнцестояния – 21 июня. Или в день рождения Иоанна Крестителя (в честь которого Купайла и обзавелся именем Иван) – 24 июня. Последняя дата установилась после крещения Руси.

Читайте такжеДень НЛО 2020: какой сегодня праздник 2 июля и что нельзя делатьИоанн Креститель был выбран в покровители праздника, так как в переводе с греческого языка его имя означает Купатель.

Некоторые народы Европы до сих пор гуляют Иванову ночь Jonsok (еще одно название праздника – Jonsvaka или Jonsvoko) в ночь с 23-го на 24-е июня.

Православные же после перехода на григорианский календарь стали отмечать Ивана Купалу 7 июля. В 2020 году это вторник.

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Ивана Купалы 2020 – особенности праздника

Ночь Ивана Купала у наших предков считалась самой мистической в году. Именно в эту ночь:

расцветал заповедный папоротник, что исполнял любое желание того, кто его отыщет;

вся нечисть – от леших и русалок до домовых и кикимор – выбиралась на гулянки и охоту;

любые вода (вплоть до росы на траве) и огонь получали от природы магическую силу.

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