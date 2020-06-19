Лучшие гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок

Ивана Купала 2020 празднуется плавно и с огоньком в ночь с 6 на 7 июля.
Наши предки отмечали его в день летнего солнцестояния – 21 июня. Поэтому и стихии у праздников общие – огонь (Солнце-Купайло) и вода (именно на богине Воды, по легенде, бог Солнца женился в день летнего солнцестояния).
Именно с этими стихиями и связаны основные ритуалы и обряды Ивана Купала: прыжки через костер и пуск венков. В обоих случаях делают это не просто так – а ради исполнения своего желания.
К примеру, мы уже описывали ритуал на исполнение желания на летнее солнцестояние – с венком и костром. Его отлично можно повторить и на Ивана Купала. При этом сам венок можно положить в коробочку или корзинку – чтоб уж точно не утонул. Только венок на этот раз нужно плести "правильный".
Плетение венков на Иван Купала – как сделать это правильно
В современном мире венок на Ивана Купала можно купить (на том же prom.ua цена на венок на Ивана Купала варьируется от 40 грн и до 800 грн) – но магических свойств от него в таком случае ждать не стоит. Считается, что судьбу девушке предсказывает лишь тот венок, который она сплела собственноручно – вплетя в него свою ауру, мысли и желания.
Поэтому и плести венок в ночь на Ивана Купала нужно только с позитивным настроем. А само желание проговаривать в настоящем времени: будто оно уже исполнилось.
Иван Купала – время сбора трав, причем целебных. Считается, что все полезные свойства растений усиливаются в эту ночь.
Именно из целебных трав и плетут купальский венок. Причем наименований трав, вплетенных в венок, должно быть ровно 12.
К таковым в наших широтах относятся:
- мать-и-мачеха – считается наиболее "приворотным" цветком (во многих регионах им даже заменяли цветок папоротника),
- ромашка,
- календула,
- аир,
- девясил,
- зверобой,
- каллизия,
- мелисса,
- мята,
- пустырник,
- подорожник,
- облепиха,
- солодка,
- тысячелистник,
- шалфей и другие.
Целебна и крапива – но одновременно и очень жгучая. Так что этот вариант – разве что для поклонниц "50 оттенков…".
Если не набралось 12-ти трав, то можно, на крайний случай, добавить пару веточек шиповника, брусники и малины.
Считается, что именно такой венок предскажет судьбу честно.
Гадание на Ивана Купала с венком
Гадание с венком и приметы на Ивана Купала для незамужних тесно связаны. Правильно сплетенный венок пускают по реке:
- коль венок уплывет дальше всех, то его обладательница будет до следующего праздника всех остальных счастливее;
- коль утонул венок – на свадьбу в этом году рассчитывать не стоит;
- дольше всех горящая свеча, закрепленная на венке, предвещает долгую жизнь.
В ряде регионов есть еще одно уточнение:
- если пристал венок к противоположному берегу – будет жених не из родных мест, может, и вовсе иностранец;
- если прибило назад к берегу, от которого пускали – найдет девушка счастье с кем-то из местных.
Есть и просто гадание с венком на желание в ночь на Ивана Купала. Пока плетут венок – мысленно визуализируют свое желание (самое-самое). Потом венок также пускают по реке и не спускают с него глаз:
- если венок уплыл далеко, скрылся с глаз, не утонув – сбудется желание;
- если увидели, как тонет венок – увы, но нет;
- если надолго замер посередине реки – жизнь в этом году будет спокойная, застойная в чем-то, но без потрясений.
Существует и гадание с венком на Ивана Купала на суженого. Для этого понадобится совместное фото с бойфрендом. Фото крепят к венку, тот традиционно пускают по воде и смотрят:
- утонул венок – жди измены и/или расставания;
- если в воде начинает расплетаться – то предложения руки и сердца ждать не стоит;
- приплыл венок к берегу – присматривай, мол, свадебное платье.
Когда прыгают через костер на Ивана Купала и гадания на костер
По поверьям, прыгать через костер нужно в ночь на Ивана Купала, то есть с 6 на 7 июля. Прыгают либо парами – чтобы усилить любовь и защитить отношения от напастей; либо, если пары нет, в одиночку – просто для привлечения здоровья и удачи.
Женщины, у которых долго не было детей, через костер на Ивана Купала прыгают, чтобы излечиться от бесплодия.
Считается, что купальский огонь очищает человека не только от болезней, но также от бед, нищеты и неудач.
С прыжками через костер на Ивана Купала связан и ряд примет:
- если прыгнуть трижды – заработаешь себе здоровье, счастье, благополучие и удачу на весь год;
- если споткнулся при прыжке – это к болезни;
- если разворотил ногой огонь – жди неприятностей в семье.
Роса на Ивана Купала
Не только травы и огонь приобретали целебные, магические свойства на Ивана Купала – но также и вода.
В первую очередь на Ивана Купала, утром 7 июля, можно повторить ритуал омоложения утренней росой. Также купальской росой лечат в народе болезни глаз и болезни кожи (особенно лица).
Полезными для здоровья считались и просто купания – в реке ли, в бане – в этот день.
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