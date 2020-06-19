Лучшие гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок

Самые интересные и верные гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок / 1zoom.ru

Ивана Купала 2020 празднуется плавно и с огоньком в ночь с 6 на 7 июля.

Наши предки отмечали его в день летнего солнцестояния – 21 июня. Поэтому и стихии у праздников общие – огонь (Солнце-Купайло) и вода (именно на богине Воды, по легенде, бог Солнца женился в день летнего солнцестояния).

Именно с этими стихиями и связаны основные ритуалы и обряды Ивана Купала: прыжки через костер и пуск венков. В обоих случаях делают это не просто так – а ради исполнения своего желания.

К примеру, мы уже описывали ритуал на исполнение желания на летнее солнцестояние – с венком и костром. Его отлично можно повторить и на Ивана Купала. При этом сам венок можно положить в коробочку или корзинку – чтоб уж точно не утонул. Только венок на этот раз нужно плести "правильный".

Плетение венков на Иван Купала – как сделать это правильно

В современном мире венок на Ивана Купала можно купить (на том же prom.ua цена на венок на Ивана Купала варьируется от 40 грн и до 800 грн) – но магических свойств от него в таком случае ждать не стоит. Считается, что судьбу девушке предсказывает лишь тот венок, который она сплела собственноручно – вплетя в него свою ауру, мысли и желания.

Поэтому и плести венок в ночь на Ивана Купала нужно только с позитивным настроем. А само желание проговаривать в настоящем времени: будто оно уже исполнилось.

Иван Купала – время сбора трав, причем целебных. Считается, что все полезные свойства растений усиливаются в эту ночь.

Именно из целебных трав и плетут купальский венок. Причем наименований трав, вплетенных в венок, должно быть ровно 12.

К таковым в наших широтах относятся:

мать-и-мачеха – считается наиболее "приворотным" цветком (во многих регионах им даже заменяли цветок папоротника),

ромашка,

календула,

аир,

девясил,

зверобой,

каллизия,

мелисса,

мята,

пустырник,

подорожник,

облепиха,

солодка,

тысячелистник,

шалфей и другие.

Целебна и крапива – но одновременно и очень жгучая. Так что этот вариант – разве что для поклонниц "50 оттенков…".

Если не набралось 12-ти трав, то можно, на крайний случай, добавить пару веточек шиповника, брусники и малины.

Считается, что именно такой венок предскажет судьбу честно.

Гадание на Ивана Купала с венком

Гадание с венком и приметы на Ивана Купала для незамужних тесно связаны. Правильно сплетенный венок пускают по реке:

коль венок уплывет дальше всех, то его обладательница будет до следующего праздника всех остальных счастливее;

коль утонул венок – на свадьбу в этом году рассчитывать не стоит;

дольше всех горящая свеча, закрепленная на венке, предвещает долгую жизнь.

В ряде регионов есть еще одно уточнение:

если пристал венок к противоположному берегу – будет жених не из родных мест, может, и вовсе иностранец;

если прибило назад к берегу, от которого пускали – найдет девушка счастье с кем-то из местных.

Есть и просто гадание с венком на желание в ночь на Ивана Купала. Пока плетут венок – мысленно визуализируют свое желание (самое-самое). Потом венок также пускают по реке и не спускают с него глаз:

если венок уплыл далеко, скрылся с глаз, не утонув – сбудется желание;

если увидели, как тонет венок – увы, но нет;

если надолго замер посередине реки – жизнь в этом году будет спокойная, застойная в чем-то, но без потрясений.

Существует и гадание с венком на Ивана Купала на суженого. Для этого понадобится совместное фото с бойфрендом. Фото крепят к венку, тот традиционно пускают по воде и смотрят:

утонул венок – жди измены и/или расставания;

если в воде начинает расплетаться – то предложения руки и сердца ждать не стоит;

приплыл венок к берегу – присматривай, мол, свадебное платье.

Когда прыгают через костер на Ивана Купала и гадания на костер

По поверьям, прыгать через костер нужно в ночь на Ивана Купала, то есть с 6 на 7 июля. Прыгают либо парами – чтобы усилить любовь и защитить отношения от напастей; либо, если пары нет, в одиночку – просто для привлечения здоровья и удачи.

Женщины, у которых долго не было детей, через костер на Ивана Купала прыгают, чтобы излечиться от бесплодия.

Считается, что купальский огонь очищает человека не только от болезней, но также от бед, нищеты и неудач.

С прыжками через костер на Ивана Купала связан и ряд примет:

если прыгнуть трижды – заработаешь себе здоровье, счастье, благополучие и удачу на весь год;

если споткнулся при прыжке – это к болезни;

если разворотил ногой огонь – жди неприятностей в семье.

Роса на Ивана Купала

Не только травы и огонь приобретали целебные, магические свойства на Ивана Купала – но также и вода.

В первую очередь на Ивана Купала, утром 7 июля, можно повторить ритуал омоложения утренней росой. Также купальской росой лечат в народе болезни глаз и болезни кожи (особенно лица).

Полезными для здоровья считались и просто купания – в реке ли, в бане – в этот день.

О других приметах и традициях Ивана Купала читайте в нашем материале Ивана Купала: ритуалы, обряды и приметы на любовь, замужество и богатство.