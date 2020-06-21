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С Днем отца, медика, солнцестояния: какой сегодня праздник 21 июня

21 июня звучат поздравления с Днем медика и с Днем отца. Еще это солнечное затмение в День летнего солнцестояния 2020 – ритуалы у него полезные.

21 июня 2020, 01:03
21 июня - праздник День медика и летнее солнцестояние 2020 - приметы
21 июня - праздник День медика и летнее солнцестояние 2020 - приметы / 1zoom.ru

20 июня 2020 – сегодня праздник солнца и медиков. Это летнее солнцестояние 2020 в Украине и в России.

Детальнее читайте в нашем материале Летнее солнцестояние 2020: ритуалы на деньги и замужество, приметы.

А еще это День медика 2020. Прикольные поздравления с Днем медика дарят в этот день в Украине, в России, Казахстане, Беларуси, Армении и Молдове.

Трогательные поздравления с Днем медика – короткие смс, прикольные стихи коллегам и подруге, поздравления своими словами в прозе и открытки – подобрали мы в материалах Душевные поздравления с Днем медика 2020 и прикольные картинки и Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки.

В это же воскресенье празднуется и День отца 2020. Как поздравить папу – читайте в наших материалах День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020 и Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки.

ООН проводит Международный день йоги. Мир отмечает Всемирный день гидрографии и День селфи, а еще Всемирный день гуманизма. Из оригинальных праздников стоит упомянуть Международный день скейтбординга.

Еще это День коренных жителей Канады, а во Франции проходит День музыки.

По народному календарю, 21 июня – Федор Колодезник.

21 июня – праздник церковный

Православные 21 июня почитают память великомученика Феодора Стратилата. Феодор Стратилат – покровитель православных воинов.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

21 июня – приметы

Есть такие приметы 21 июня на погоду:

  • много росы утром на Федора – к доброму урожаю льна и конопли;
  • гром и молния – сено убирать будет сложно;
  • громко гром гремит – ненастье затянется;
  • погожий день без осадков – к богатому урожаю.

21 июня – что нельзя делать, а что нужно

Этот день в старину посвящали колодцам: искали места для новых, чистили и обустраивали старые.

После Федота, по народному календарю, начинается пора подкормки растения и удобрения полей навозом.

В этом году на День летнего солнцестояния 2020 наложилось еще и солнечное затмение 21 июня. И все это на фоне июньского новолуния. Детальнее читайте в нашем материале Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда, где смотреть и что делать.

По народным поверьям, 21 июня нельзя:

  • ссориться;
  • принимать важные решения, в том числе о замужестве;
  • проводить день в плохом настроении;
  • носить одежду темных цветов – лучше выбрать оранжевый, красный или желтый, как альтернатива – выбрать аксессуары, что по форме и цвету напоминают солнце;
  • много и тяжело работать – силы лучше поберечь.

21 июня – именины

День ангела справляют Василий и Ефрем, Константин, Павел и Федор.

21 июня – кто родился

21 июня родились такие знаменитости:

  • 1805 — украинский историк, фольклорист, этнограф, лингвист, писатель Николай Закревский.
  • 1935 — французская писательница Франсуаза Саган.
  • 1955 — французский футболист, трижды обладатель Золотого мяча, президент УЕФА от 2007 Мишель Платини.
  • 1970 — украинский автор-исполнитель, рок-музыкант и композитор Тарас Чубай (лидер группы Плач Єремії).
  • 1982 — старший сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям.
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