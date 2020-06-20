Летнее солнцестояние 2020: ритуалы на деньги и замужество, приметы

День летнего солнцестояния - что нельзя делать и какие ритуалы нужны / 1zoom.ru

Июньское солнцестояние – самый долгий день в году.

Его еще называют День летнего солнцестояния – и это особенный праздник. Не просто астрономическая смена сезонов, сутки с самой короткой ночью и самым длинным в году днем – а мистический день, когда принято загадывать самое заветное желание.

Главред разобрался, что нельзя делать в День летнего солнцестояния 2020, а что нужно – ритуалы, приметы, традиции.

Когда летнее солнцестояние в 2020 году – дата и время

В 2020 году день летнего солнцеворота (так еще называют летнее солнцестояние) наступает 20 июня. Но так как происходит это в 21:44 по UTC – то по киевскому времени День летнего солнцестояния в Украине наступит 21 июня, в 00:44.

После этого световой день станет короче, а ночи – длиннее. И так – плоть до дня зимнего солнцестояния.

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Что нельзя делать в День летнего солнцестояния

Под запретом скандалы и ссоры. Переедать – особенно мяса. Ритуальная пища в этот день – плоды земли (то, что выросло в саду и огороде: фрукты, орехи, овощи, ягоды). Также эзотерики советуют есть рыбу (в особенности свежую) и морепродукты. Не стоит играть с огнем. Многие ритуалы в День летнего солнцестояния связаны с огнем – в этот праздник к этой стихии стоит проявлять особое уважение даже тем, что не проводит никакие обряды на летнее солнцестояние.

Что можно делать в День летнего солнцестояния – ритуалы

Нужно загадать самое заветное желание. Главное – четко его сформулировать и мысленно визуализировать. Есть и народный метод, как загадать желание в День летнего солнцестояния: после того, как мысленно произнесешь желание – перелезть через 12 заборов, и тогда, мол, оно непременно сбудется в течение двенадцати следующих месяцев.

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Ритуал назащиту дома от всяких бед – положить у порога крапиву, что сорвана на летнее солнцестояние. С этой же целью можно повесить в доме лекарственные травы или поставить букет из них (по поверью, они в этот день получают от высших сил особую чудодейственную силу).

Ритуал на замужество – сплести венок из полевых цветов, особенно из растения иван-да-марья, думая о любимом и представляя вашу свадьбу. Как альтернатива – смастерить куколку-оберег из целебных трав и цветов и подкинуть ее в карман суженому. Считается, что после такого он непременно сделает предложение.

Ритуал на богатство – зарядить солнечной энергией кошелек или даже банковскую карту (последнюю – магнитной стороной вниз, чтоб ее не испортило солнце). Для этого читают специальный заговор: "Как выйду я перекрестясь, пойду в чисто поле. В чистом поле стоит бел-горюч камень Аладырь. И стекаются к тому камню реки, с Севера да с Юга, с Запада да с Востока! Так и вы, денежки, стекайтесь в мой кошелек со всех сторон света: с Севера да с Юга, с Запада да с Востока – бурными реками и тихими ручейками. И нет предела, нет конца этим рекам и денежным потокам. И замок для моих денег – бел-горюч камень Аладырь! Да будет так! Аминь!"