Душевные поздравления с Днем медика 2020 и прикольные картинки

Лучшие поздравления с Днем медика - красивые слова и открытки

С Днем медика поздравления в Украине звучат в третье воскресенье июня. Такая же дата у Дня медицинского работника в России, Беларуси, Армении, Молдове, Казахстане. День медика 2020 выпал на 21 июня.

Есть еще Международный день акушерки 5 мая и Международный день медицинской сестры 12 мая. И в этом году мы еще не успели отметить Международный день врача: он проходит в первый понедельник октября (то есть День врача 2020 будет 5 октября).

Медработник – нелегкая профессия. Достаточно отметить, что порядка 64% всех врачей работают сверхурочно. Так что свои душевные поздравления с Днем медика они заслужили на все 110%.

Читайте такжеКогда День медицинского работника в Украине и почему их халаты – белыеМожно дарить на праздник не только прикольные поздравления с Днем медика – своими словами в прозе или короткие смс – или сделать открытки с Днем медика своими руками. Также часто дарят цветы, сладкие презенты, наборы чая и кофе, мини-сервизы посуды. Для родного медика – мамы, сестры или мужа – подарок, конечно, подбирается уже индивидуально, исходя из предпочтений человека.

Главред же предлагает подарить на День медицинского работника 2020 трогательные поздравления с Днем медика – короткие смс, прикольные стихи на День медика коллегам и подруге, поздравления с Днем медика своими словами в прозе, а также красивые открытки с Днем медика – анимационные гифки и просто прикольные картинки.

А красивые поздравления с Днем медика на украинском языке – в прозе, стихах и в картинках – читайте в нашем материале Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки.

Поздравления с Днем медика своими словами в прозе, стихи и короткие смс

Уважаемые коллеги! С днем Медика! Желаю вам такого хорошего здоровья, чтобы не понадобилась помощь коллег, крепких нервов, успехов в работе и побольше выздоровевших пациентов! Добра и благополучия вам, пусть на жизненном пути никогда не возникают трудности и плохие ситуации!

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Медицина – призванье твое на века,

Пусть твой глаз будет точным, и твердой – рука,

Пусть бегут все болезни и горести прочь,

Ты на страже здоровья стоишь день и ночь!

***

О, повелитель бинтов и зеленки! Желаем как можно реже встречаться по вопросам, связанным с твоей работой – и как можно чаще на досуге! Добрых тебе друзей, излечимых пациентов и заслуженных похвал!

***

Желаю мужества и силы,

Пусть беды все проходят мимо.

И безграничного терпенья,

К нему — огромного везенья.

Ведь медик — дело непростое:

Всегда в борьбе ты с любой хворью.

Так пусть работа будет в радость,

А жизнь подарит счастья сладость!

***

Пусть и в праздничный этот день, и в последующие, медицина торжествует во всех смыслах этой фразы! Пусть великодушные люди, служащие этой профессии будут удачливы и успешны! С праздником!

***

Пусть скудна твоя зарплата

И ее не ощутить,

Но без клятвы Гиппократа

Не сумеешь дня прожить!

За здоровье ты горою,

А недуг прогонишь вон,

Не ища себе покоя

И тщеславия вагон!

Но в День медика хотя бы

Отойди от дел чуть-чуть,

Беззаботной стань и слабой,

Ведь пора и отдохнуть!

***

С Днём медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и профессионализма. Пусть каждый день ведет к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.

***

С Днем медика вас поздравляем,

Удачи, здоровья и любви желаем,

Пусть заветная мечта осуществиться,

И лучиком счастья дом озариться.

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Пусть с каждым Днем медика объем вашей работы все уменьшается, а количество и качество личного времени, а также денежных знаков в бумажнике все увеличивается! А так же пусть с каждой выпитой каплей чистейшего медицинского спирта профессиональный уровень повышается, а процент общей заболеваемости в мире уменьшается!

***

Подруга, пусть с каждым Днем медика объем твоей работы все уменьшается, а количество и качество личного времени, а также денежных знаков в бумажнике все увеличивается!

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С Днем медицинского работника

Сегодня вас поздравлю от души!

Пусть станут будни, словно праздники

Легки, полны улыбок, хороши.

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Пусть с каждой выпитой каплей чистейшего медицинского спирта профессиональный уровень повышается, а процент общей заболеваемости в мире уменьшается! С Днем медика!

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Пусть пациенты только радуют,

Врачи-коллеги уважают все,

И счастье в жизни пусть розарием

Для вас распустится во всей красе!

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Человеческая жизнь — бесценна, а медицина, поддерживающая ее, к сожалению, нет. Поэтому всем, причастным к этой наиважнейшей профессии, желаю удовлетворить потребности и врачей и пациентов! А именно — бесплатной медицинской помощи и неограниченной заработной платы! С Днем медицинского работника вас!

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Поздравляем всех, кто связан

С современной медициной:

Пускай куча комплиментов

Станет праздничной вакциной.

Пусть здоровей поможет стать

Укол из чистого успеха,

Развеселит и ободрит

Таблетка радостного смеха.

Все в этот день вам выражают

Благодарности слова.

И от шампанского пусть будет

На утро легкой голова.

Поздравления с Днем медика в картинках

С Днем медика – видео-поздравление