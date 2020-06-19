Душевные поздравления с Днем медика 2020 и прикольные картинки

С Днем медика поздравления в Украине звучат в третье воскресенье июня. Такая же дата у Дня медицинского работника в России, Беларуси, Армении, Молдове, Казахстане. День медика 2020 выпал на 21 июня.
Есть еще Международный день акушерки 5 мая и Международный день медицинской сестры 12 мая. И в этом году мы еще не успели отметить Международный день врача: он проходит в первый понедельник октября (то есть День врача 2020 будет 5 октября).
Медработник – нелегкая профессия. Достаточно отметить, что порядка 64% всех врачей работают сверхурочно. Так что свои душевные поздравления с Днем медика они заслужили на все 110%.
Читайте такжеКогда День медицинского работника в Украине и почему их халаты – белыеМожно дарить на праздник не только прикольные поздравления с Днем медика – своими словами в прозе или короткие смс – или сделать открытки с Днем медика своими руками. Также часто дарят цветы, сладкие презенты, наборы чая и кофе, мини-сервизы посуды. Для родного медика – мамы, сестры или мужа – подарок, конечно, подбирается уже индивидуально, исходя из предпочтений человека.
Главред же предлагает подарить на День медицинского работника 2020 трогательные поздравления с Днем медика – короткие смс, прикольные стихи на День медика коллегам и подруге, поздравления с Днем медика своими словами в прозе, а также красивые открытки с Днем медика – анимационные гифки и просто прикольные картинки.
А красивые поздравления с Днем медика на украинском языке – в прозе, стихах и в картинках – читайте в нашем материале Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки.
Поздравления с Днем медика своими словами в прозе, стихи и короткие смс
Уважаемые коллеги! С днем Медика! Желаю вам такого хорошего здоровья, чтобы не понадобилась помощь коллег, крепких нервов, успехов в работе и побольше выздоровевших пациентов! Добра и благополучия вам, пусть на жизненном пути никогда не возникают трудности и плохие ситуации!
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Медицина – призванье твое на века,
Пусть твой глаз будет точным, и твердой – рука,
Пусть бегут все болезни и горести прочь,
Ты на страже здоровья стоишь день и ночь!
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О, повелитель бинтов и зеленки! Желаем как можно реже встречаться по вопросам, связанным с твоей работой – и как можно чаще на досуге! Добрых тебе друзей, излечимых пациентов и заслуженных похвал!
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Желаю мужества и силы,
Пусть беды все проходят мимо.
И безграничного терпенья,
К нему — огромного везенья.
Ведь медик — дело непростое:
Всегда в борьбе ты с любой хворью.
Так пусть работа будет в радость,
А жизнь подарит счастья сладость!
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Пусть и в праздничный этот день, и в последующие, медицина торжествует во всех смыслах этой фразы! Пусть великодушные люди, служащие этой профессии будут удачливы и успешны! С праздником!
***
Пусть скудна твоя зарплата
И ее не ощутить,
Но без клятвы Гиппократа
Не сумеешь дня прожить!
За здоровье ты горою,
А недуг прогонишь вон,
Не ища себе покоя
И тщеславия вагон!
Но в День медика хотя бы
Отойди от дел чуть-чуть,
Беззаботной стань и слабой,
Ведь пора и отдохнуть!
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С Днём медицинского работника. Желаю сил, терпения и выдержки, предусмотрительности, мудрости и профессионализма. Пусть каждый день ведет к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться такими другим.
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С Днем медика вас поздравляем,
Удачи, здоровья и любви желаем,
Пусть заветная мечта осуществиться,
И лучиком счастья дом озариться.
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Пусть с каждым Днем медика объем вашей работы все уменьшается, а количество и качество личного времени, а также денежных знаков в бумажнике все увеличивается! А так же пусть с каждой выпитой каплей чистейшего медицинского спирта профессиональный уровень повышается, а процент общей заболеваемости в мире уменьшается!
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Подруга, пусть с каждым Днем медика объем твоей работы все уменьшается, а количество и качество личного времени, а также денежных знаков в бумажнике все увеличивается!
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С Днем медицинского работника
Сегодня вас поздравлю от души!
Пусть станут будни, словно праздники
Легки, полны улыбок, хороши.
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Пусть с каждой выпитой каплей чистейшего медицинского спирта профессиональный уровень повышается, а процент общей заболеваемости в мире уменьшается! С Днем медика!
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Пусть пациенты только радуют,
Врачи-коллеги уважают все,
И счастье в жизни пусть розарием
Для вас распустится во всей красе!
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Человеческая жизнь — бесценна, а медицина, поддерживающая ее, к сожалению, нет. Поэтому всем, причастным к этой наиважнейшей профессии, желаю удовлетворить потребности и врачей и пациентов! А именно — бесплатной медицинской помощи и неограниченной заработной платы! С Днем медицинского работника вас!
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Поздравляем всех, кто связан
С современной медициной:
Пускай куча комплиментов
Станет праздничной вакциной.
Пусть здоровей поможет стать
Укол из чистого успеха,
Развеселит и ободрит
Таблетка радостного смеха.
Все в этот день вам выражают
Благодарности слова.
И от шампанского пусть будет
На утро легкой голова.