День памяти и скорби 2020: какой сегодня праздник 22 июня, приметы

22 июня - праздник Змеиный день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

22 июня 2020 – сегодня праздник памяти. Мир проводит День памяти и скорби – день начала Второй Мировой войны.

Славяне раньше в этот день отмечали Змеиный день – День Скипера Змея.

По народному календарю, 22 июня – Кириллов день или Кириллин день.

22 июня – праздник церковный

22 июня православные почитают память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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22 июня – приметы

Есть такие приметы 22 июня на погоду:

утром гром гремит – непогода затянется;

звездное небо – к хорошему урожаю грибов;

много ягод уродилось – к холодной зиме;

если на улице пасмурно, но пчелы в ульи не прячутся – дождь так и не пойдет.

22 июня – что нельзя делать, а что нужно

По народному календарю, Змеиный день приходится на период змеиных свадеб. Так что по лесам и высокой траве советуют без нужды не гулять.

Сам праздник Скипера Змея у славян пользовался дурной славой. Эту славу только усилил тот факт, что самые кровопролитные для славянских народов войны – Отечественная война 1812 года и Вторая Мировая война – начались как раз в этот период (24 июня и 22 июня соответственно).

Поэтому день стараются провести максимально спокойно, риски свести на минимум, а важные решения – отложить.

Кириллин день – самый длинный в году. С этого дня световая пора суток уже идет на убыль – но количество комаров, по примете, тоже.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыДо этого дня, по поверью, убивать комаров нельзя – а то их только больше станет. А вот с Кирилла – наоборот, можно и нужно.

Говорят, что после Кирилла уже нет риска заморозков – поэтому огородники смело высаживают позднюю рассаду, а фермеры – косят и сушат сено. Уже можно ходить в лес по землянику.

По народным поверьям, 22 июня нельзя:

ссориться – а то ссора на месяц затянется;

проводить день в дурном настроении – а то потом удачи в делах не будет;

носить одежду мрачных тонов – еще действуют приметы для дня солнечного солнцестояния.

22 июня – именины

День ангела справляют Марианна, Мария и Марфа, Фекла. Среди парней именинники сегодня – Александр и Алексей, Иван, Кирилл и Рафаил.

22 июня – кто родился

22 июня родились такие знаменитости: