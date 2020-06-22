День памяти и скорби 2020: какой сегодня праздник 22 июня, приметы

22 июня 2020 – сегодня праздник памяти. Мир проводит День памяти и скорби – день начала Второй Мировой войны.
Славяне раньше в этот день отмечали Змеиный день – День Скипера Змея.
По народному календарю, 22 июня – Кириллов день или Кириллин день.
22 июня – праздник церковный
22 июня православные почитают память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники
22 июня – приметы
Есть такие приметы 22 июня на погоду:
- утром гром гремит – непогода затянется;
- звездное небо – к хорошему урожаю грибов;
- много ягод уродилось – к холодной зиме;
- если на улице пасмурно, но пчелы в ульи не прячутся – дождь так и не пойдет.
22 июня – что нельзя делать, а что нужно
По народному календарю, Змеиный день приходится на период змеиных свадеб. Так что по лесам и высокой траве советуют без нужды не гулять.
Сам праздник Скипера Змея у славян пользовался дурной славой. Эту славу только усилил тот факт, что самые кровопролитные для славянских народов войны – Отечественная война 1812 года и Вторая Мировая война – начались как раз в этот период (24 июня и 22 июня соответственно).
Поэтому день стараются провести максимально спокойно, риски свести на минимум, а важные решения – отложить.
Кириллин день – самый длинный в году. С этого дня световая пора суток уже идет на убыль – но количество комаров, по примете, тоже.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыДо этого дня, по поверью, убивать комаров нельзя – а то их только больше станет. А вот с Кирилла – наоборот, можно и нужно.
Говорят, что после Кирилла уже нет риска заморозков – поэтому огородники смело высаживают позднюю рассаду, а фермеры – косят и сушат сено. Уже можно ходить в лес по землянику.
По народным поверьям, 22 июня нельзя:
- ссориться – а то ссора на месяц затянется;
- проводить день в дурном настроении – а то потом удачи в делах не будет;
- носить одежду мрачных тонов – еще действуют приметы для дня солнечного солнцестояния.
22 июня – именины
День ангела справляют Марианна, Мария и Марфа, Фекла. Среди парней именинники сегодня – Александр и Алексей, Иван, Кирилл и Рафаил.
22 июня – кто родился
22 июня родились такие знаменитости:
- 1964 — американский писатель, журналист, музыкант Дэн Браун.
- 1979 — украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпиады-2000 Роман Зозуля.
- 1981 — украинский телеведущий, актер Сергей Притула.