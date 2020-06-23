День госслужащего и Знамения Тимофея: какой сегодня праздник 23 июня

23 июня - праздник День госслужащего и Знамения Тимофея - приметы / 1zoom.ru

23 июня 2020 – сегодня праздник государственный. Это День госслужащего 2020 в Украине.

Он проходит в один день с праздником ООН – с Днем государственной службы ООН.

Самые лучшие поздравления с Днем государственной службы и госслужащего – читайте в материале З Днем державної служби – гарні вітання українською й російською мовою.

Это также Международный Олимпийский день и Международный день вдов.

Россия отмечает День балалайки, Казахстан – День полиции, Армения – День физкультуры, а в Люксембурге проходит национальный праздник День рождения Великого Герцога.

По народному календарю, 23 июня – Знамения Тимофея.

23 июня – праздник церковный

Православные 23 июня почитают память священномученика Тимофея. Он прославился даром исцеления.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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23 июня – приметы

Есть такие приметы 23 июня на погоду:

душная погода – к дождю;

засушливый день – к плохому урожаю;

радуга – к голодному году;

белые тучи во время грозы идут впереди синих – к граду.

23 июня – что нельзя делать, а что нужно

Сегодня Иванова ночь – канун середины лета.

Читайте такжеКалендарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020В день святого Тимофея на Руси часто случались разные знамения, отсюда и народное название праздника – Знамения Тимофея.

Впрочем, чаще всего знамения были плохими: к примеру, мыши вереницами бегают – к голодному году, стаи ворон кружат – к массовой гибели людей, огненный змей в небе – к войне.

Несмотря на это, люди в старину все равно тщательно следили в этот день за любым пустяком, что мог указать на важное событие. И, получив знак свыше, старались смягчить возможные последствия беды.

Чтобы уберечься от проблем в будущем – люди старались в этот день сходить искупаться на реку или на озеро: считается, что вода на Тимофея смывает болезни и горе с человека.

Также старались пригласить в дом гостей – это, по примете, должно привлечь достаток в дом.

По народным поверьям, 23 июня нельзя:

грустить;

злиться;

жадничать.

23 июня – именины

День ангела справляют Анна и Антонина. Именинники среди мужчин – Александр, Алексей и Андрей, Василий, Герасим, Иван и Игнатий, Илья и Иннокентий, Кузьма, Макар и Николай, Павел, Семен и Тимофей.

23 июня – кто родился

23 июня родились такие знаменитости: