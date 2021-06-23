День госслужащего: красивые поздравления - картинки и слова

С Днем государственной службы - картинки и поздравления своими словами в прозе, стихи, короткие смс - подготовил Главред.
День государственной службы - праздник 23 июня.
С Днем госслужащего 2021 поздравления в этот день получают государственные работники не только в Украине. Ведь это официальный праздник ООН. Поэтому празднуют его многие страны, в том числе поздравления с Днем госслужащего принимают сегодня в России, с Днём дзяржслужачага виншаванни - в Беларуси. И это еще не полный перечень стран, которые приветствуют ныне госслужащих с праздником.
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С Днем государственной службы - картинки и поздравления своими словами в прозе, стихи, короткие смс - подготовил Главред на День госслужащего 2020.
Поздравления с Днем госслужащего на русском языке
Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций, всегда нести свою службу успешно и гордо! Пусть с такими людьми, как ты – государство становится крепче. Пусть у тебя всегда имеется сила и мудрость для работы, а также вдохновение и любовь – для жизни!
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Мы не винтики и гайки,
Не сваты и кумовья,
Не "возьми", "купи — продай-ка"
Мы — особая статья.
Государству верно служим,
Честно правим и рулим,
И с законом, крепко дружим,
Всё исполним и решим.
Будет круто в Украине,
Ведь без этого нельзя,
С Днем работника госслужбы,
Всех хочу поздравить я.
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С днем госработников! Желаю вам успехов в вашем таком нужном, но нелегком труде. Пусть ваши подопечные ценят ваши усилия и отвечают на добро добром. Бодрости вам, здоровья, достатка и удачи!
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В Украине День госслужащего,
С чем тебя и поздравляю,
И всего я наилучшего,
Счастья и добра желаю.
Пусть работа твоя спорится,
И всем будешь ты доволен,
Пусть хорошее исполнится,
Будешь счастлив и спокоен!
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Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем государственной службы! Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения в вашей нелегкой и ответственной работе, плодотворных и реальных достижений, высокого профессионального мастерства. Счастья вам и здоровья!
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Госслужащий — сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днем.
А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.
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С Днем госслужбы! Пусть с вами всегда будет мудрость, выдержка и сила духа, которые помогут сделать все возможное для создания экономически сильной, социально состоятельной и духовно богатой страны.