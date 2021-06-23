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День госслужащего: красивые поздравления - картинки и слова

23 июня 2021, 10:34

С Днем государственной службы - картинки и поздравления своими словами в прозе, стихи, короткие смс - подготовил Главред.

День держслужбовця гарні привітання з Днем державної служби - картинки й слова
День госслужащего - красивые поздравления с Днем государственной службы - картинки и слова

День государственной службы - праздник 23 июня.

С Днем госслужащего 2021 поздравления в этот день получают государственные работники не только в Украине. Ведь это официальный праздник ООН. Поэтому празднуют его многие страны, в том числе поздравления с Днем госслужащего принимают сегодня в России, с Днём дзяржслужачага виншаванни - в Беларуси. И это еще не полный перечень стран, которые приветствуют ныне госслужащих с праздником.

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С Днем государственной службы - картинки и поздравления своими словами в прозе, стихи, короткие смс - подготовил Главред на День госслужащего 2020.

Поздравления с Днем госслужащего на русском языке

Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций, всегда нести свою службу успешно и гордо! Пусть с такими людьми, как ты – государство становится крепче. Пусть у тебя всегда имеется сила и мудрость для работы, а также вдохновение и любовь – для жизни!

***

Мы не винтики и гайки,

Не сваты и кумовья,

Не "возьми", "купи — продай-ка"

Мы — особая статья.

Государству верно служим,

Честно правим и рулим,

И с законом, крепко дружим,

Всё исполним и решим.

Будет круто в Украине,

Ведь без этого нельзя,

С Днем работника госслужбы,

Всех хочу поздравить я.

***

С днем госработников! Желаю вам успехов в вашем таком нужном, но нелегком труде. Пусть ваши подопечные ценят ваши усилия и отвечают на добро добром. Бодрости вам, здоровья, достатка и удачи!

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***

В Украине День госслужащего,

С чем тебя и поздравляю,

И всего я наилучшего,

Счастья и добра желаю.

Пусть работа твоя спорится,

И всем будешь ты доволен,

Пусть хорошее исполнится,

Будешь счастлив и спокоен!

***

Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днем государственной службы! Желаю Вам крепкого здоровья, творческого вдохновения в вашей нелегкой и ответственной работе, плодотворных и реальных достижений, высокого профессионального мастерства. Счастья вам и здоровья!

***

Госслужащий — сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.

***

С Днем госслужбы! Пусть с вами всегда будет мудрость, выдержка и сила духа, которые помогут сделать все возможное для создания экономически сильной, социально состоятельной и духовно богатой страны.

С Днем государственной службы - картинки и открытки

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