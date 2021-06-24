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Варфоломеев день: какой сегодня праздник 24 июня и что нельзя делать

24 июня 2021, 06:26

В Варфоломеев день заговоры и обряды помогут избавиться от невезения и защитить себя от злых сил.

24 июня праздник Варфоломеев день - гадания, что нельзя делать
24 июня - праздник Варфоломеев день - гадания, что нельзя делать / 1zoom.ru

24 июня – сегодня праздник сразу нескольких народов. А еще это мистический Варфоломеев день 2021.

Шотландия отмечает День независимости, Канада – День Квебека, в Перу проходит День индейцев.

По народному календарю, 24 июня – День Варнавы.

24 июня – праздник церковный

24 июня православная церковь чтит память святого Варнавы. Он был основателем Кипрской церкви и одним из апостолов от семидесяти (так называют учеников самого Христа и их учеников – считается, что всего таковых 70 человек).

У католиков уже сегодня празднуется Рождество Иоанна Крестителя. А вот православные отметят этот праздник 7 июля, то есть через две недели.

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24 июня – приметы

Есть такие приметы 24 июня на погоду:

  • теплая ночь – к хорошему урожаю фруктов;
  • туман по воде стелется – грибной год выдастся;
  • утром солнце бледное – вечером дождя жди;
  • пчелы утром остались сидеть по ульям – жди дождя;
  • гром гремит – хорошо рыба будет ловиться.

24 июня – Варфоломеев день – что нельзя делать, а что нужно

День Варнавы и Варфоломея считался временем разгула нечистой силы на Руси. Причем пик разгула приходится на полдень, а не на традиционную полночь.

По поверью, на Варнаву и Варфоломея даже целебные травы и растения становятся ядовитыми – поэтому в этот день не делают никаких лекарственных сборов и настоек.

Зато с 24 июня открывается пора гаданий.

Считается, что в "русалочьи дни" – с 24 июня по 7 июля – гадания самые верные и точные. При этом лучшим днем для гаданий остается праздник Ивана Купала 7 июля.

Читайте такжеКогда день Ивана Купала 2021: как нужно провести самый мистический праздник летаПо народным поверьям, 24 июня нельзя:

  • рвать траву – считается, что в ней в этот день прячется нечисть, которая отомстит за нарушение ее покоя;
  • заниматься рукоделием и распутывать запутанные нитки – по аналогии с травой;
  • рассказывать, что приснилось – иначе хорошее не сбудется или сбудется неудачно;
  • стричь волосы;
  • давать в долг.

Варфоломеев день – заговоры и обряды

Защитить себя от злых сил в Варфоломеев день поможет следующий обряд. Надо на открытой местности – в поле или на лугу – на каждую сторону света по три раза прочесть заговор, не забывая осенять пространство перед собой крестным знамением: "Со всех сторон, со всех боков святые стоят, меня сторожат, от проделок бесов и чертей хранят. Ангелы душу мою спасут, от колдовства судьбу сберегут. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Еще существует ритуал от невезения в Варфоломеев день. Волосы, что остались на расческе после расчесывания, относят на поляну и выкидывают в траву со словами: "Нечисть, приди, мои ненужные волосы забери, а вместе с ними и все невезение. Пусть в моей жизни наступит радости и счастья прозрение. Духи, власами моими поиграйте, мне удачу дайте. Так быть. Так бывать".

Уходить нужно, не оглядываясь. А дома снова расчесать волосы – и на этот раз волосы с расчески сжечь.

Подробнее читайте в нашем материале Варфоломеев день: что нужно и что нельзя делать и как гадать.

24 июня – именины

День ангела справляют Мария, а также Варнава и Варфоломей, Ефрем.

24 июня – кто родился

24 июня родились такие знаменитости:

  • 1932 — основатель организации Гринпис Дэвид Мактаггарт.
  • 1935 — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Роберт Дауни-старший.
  • 1981 — украинский гимнаст, вице-чемпион Олимпийских игр 2000 Руслан Мезенцев.
  • 1987 — игрок сборной Аргентины по футболу, лучший футболист мира 2009-2011 Лионель Месси.
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