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День таможенника 2020 и День моряка: какой сегодня праздник 25 июня

Сегодня звучат поздравления с Днем таможенника и с Днем моряка. А еще 25 июня – праздник Петр Солнцеворот – приметы у него интересные.

25 июня 2020, 00:19
25 июня - праздник День таможенника, День моряка и Петр Солнцеворот – приметы
25 июня - праздник День таможенника и Петр Солнцеворот – приметы / 1zoom.ru

25 июня 2020 – сегодня праздник моря и таможни. Украина отмечает День таможенника 2020 и День моряка 2020. Последний – праздник международный, он проходит по инициативе ООН.

Как поздравить с праздниками – читайте в наших материалах С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки и День таможенника: поздравления на словах и открытки прикольные.

Россия и Беларусь отмечают День дружбы и единения славян. В Словении и Хорватии проходит День государственности.

По народному календарю, 25 июня – Петр Солнцеворот.

25 июня – праздник церковный

25 июня у православных празднование в честь обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской.

Также чествуется память преподобного Петра Афонского.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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25 июня – приметы

Считается, что со Дня Петра в наших широтах устанавливается самая жаркая погода: то есть впереди самое летнее пекло.

Есть такие приметы 25 июня на погоду:

  • солнечная погода – к удачному покосу и наоборот;
  • росы много – к урожайному году;
  • вечерний туман – к хорошей погоде в ближайшие дни;
  • много белок в саду – год дождливым будет.

25 июня – что нельзя делать, а что нужно

С Петрова дня солнце поворачивает на убыль: дни становятся короче. Отсюда и народное название праздника.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыНародный календарь огородника предписывает высаживать последнюю рассаду и сеять всё, что еще не посеяли: до обеда – белое зерно (к примеру, пшеницу), а после – черное (например, гречку).

День благоприятен для рыбалки. На стол в этот день принято подавать уху.

По народным поверьям, 25 июня нельзя:

  • ссориться;
  • выносить мусор из дома – особенно после захода солнца.

25 июня – именины

День ангела справляют Анна и Мария. Среди парней – Андрей и Арсений, Иван, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан.

25 июня – кто родился

25 июня родились такие знаменитости:

  • 1852 — каталонский архитектор Антонио Гауди.
  • 1903 — английский писатель Джордж Оруэлл.
  • 1922 — украинский писатель Петр Угляренко.
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Сейчас вы просматриваете новость «День таможенника 2020 и День моряка: какой сегодня праздник 25 июня». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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