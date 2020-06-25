День таможенника 2020 и День моряка: какой сегодня праздник 25 июня

25 июня 2020 – сегодня праздник моря и таможни. Украина отмечает День таможенника 2020 и День моряка 2020. Последний – праздник международный, он проходит по инициативе ООН.
Как поздравить с праздниками – читайте в наших материалах С Днем моряка – удивительные поздравления и открытки и День таможенника: поздравления на словах и открытки прикольные.
Россия и Беларусь отмечают День дружбы и единения славян. В Словении и Хорватии проходит День государственности.
По народному календарю, 25 июня – Петр Солнцеворот.
25 июня – праздник церковный
25 июня у православных празднование в честь обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской.
Также чествуется память преподобного Петра Афонского.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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25 июня – приметы
Считается, что со Дня Петра в наших широтах устанавливается самая жаркая погода: то есть впереди самое летнее пекло.
Есть такие приметы 25 июня на погоду:
- солнечная погода – к удачному покосу и наоборот;
- росы много – к урожайному году;
- вечерний туман – к хорошей погоде в ближайшие дни;
- много белок в саду – год дождливым будет.
25 июня – что нельзя делать, а что нужно
С Петрова дня солнце поворачивает на убыль: дни становятся короче. Отсюда и народное название праздника.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыНародный календарь огородника предписывает высаживать последнюю рассаду и сеять всё, что еще не посеяли: до обеда – белое зерно (к примеру, пшеницу), а после – черное (например, гречку).
День благоприятен для рыбалки. На стол в этот день принято подавать уху.
По народным поверьям, 25 июня нельзя:
- ссориться;
- выносить мусор из дома – особенно после захода солнца.
25 июня – именины
День ангела справляют Анна и Мария. Среди парней – Андрей и Арсений, Иван, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан.
25 июня – кто родился
25 июня родились такие знаменитости:
- 1852 — каталонский архитектор Антонио Гауди.
- 1903 — английский писатель Джордж Оруэлл.
- 1922 — украинский писатель Петр Угляренко.