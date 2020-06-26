День Акулины: какой сегодня праздник 26 июня и приметы на деньги

26 июня - праздник Акулины - что нельзя делать, приметы на богатство / 4damki.ru

26 июня 2020 – сегодня праздник поддержки.

ООН проводит Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Азербайджан празднует День Вооруженных сил, Беларусь и Туркменистан – День работников прокуратуры, Мадагаскар – День независимости.

По народному календарю, 26 июня – Акулина Гречишница.

26 июня – праздник церковный

Православные 26 июня почитают память святой мученицы Акилины. Ее замучили за веру, когда девочке было всего 12 лет.

Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

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26 июня – приметы

Есть такие приметы 26 июня:

много комаров – к хорошей погоде;

если огурцы до сих пор не созрели – толку с них уже не будет.

26 июня – что нельзя делать, а что нужно

Чтобы привлечь в дом достаток – по поверью, нужно приготовить сегодня гречневую кашу и непременно угостить ею нищих (хотя бы просто гостей).

Также и самим хозяевам дома стоит отведать сегодня блюд из гречки: кашу, суп или котлеты – тогда, мол, будут деньги в кармане водиться.

Также день отлично подходит для разрешения старой ссоры.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититьсяПо народным поверьям, 26 июня нельзя:

пить молоко – оно на Акилину, по поверью, становится "акульим", то есть несет болезни и неприятности;

много и тяжело работать – к неудачам;

ходить в лес – комары заедят.

26 июня – именины

День ангела справляют Акулина, Александра, Анна и Антонина, Пелагея. Среди парней – Александр, Алексей и Андрей, Даниил и Дмитрий, Иван, Савва.

26 июня – кто родился

26 июня родились такие знаменитости: