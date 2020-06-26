День Акулины: какой сегодня праздник 26 июня и приметы на деньги

26 июня 2020 – сегодня праздник поддержки.
ООН проводит Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
Азербайджан празднует День Вооруженных сил, Беларусь и Туркменистан – День работников прокуратуры, Мадагаскар – День независимости.
По народному календарю, 26 июня – Акулина Гречишница.
26 июня – праздник церковный
Православные 26 июня почитают память святой мученицы Акилины. Ее замучили за веру, когда девочке было всего 12 лет.
Идет Петров пост 2020. Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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26 июня – приметы
Есть такие приметы 26 июня:
- много комаров – к хорошей погоде;
- если огурцы до сих пор не созрели – толку с них уже не будет.
26 июня – что нельзя делать, а что нужно
Чтобы привлечь в дом достаток – по поверью, нужно приготовить сегодня гречневую кашу и непременно угостить ею нищих (хотя бы просто гостей).
Также и самим хозяевам дома стоит отведать сегодня блюд из гречки: кашу, суп или котлеты – тогда, мол, будут деньги в кармане водиться.
Также день отлично подходит для разрешения старой ссоры.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититьсяПо народным поверьям, 26 июня нельзя:
- пить молоко – оно на Акилину, по поверью, становится "акульим", то есть несет болезни и неприятности;
- много и тяжело работать – к неудачам;
- ходить в лес – комары заедят.
26 июня – именины
День ангела справляют Акулина, Александра, Анна и Антонина, Пелагея. Среди парней – Александр, Алексей и Андрей, Даниил и Дмитрий, Иван, Савва.
26 июня – кто родился
26 июня родились такие знаменитости:
- 1898 — немецкий авиаконструктор Вильгельм Мессершмитт.
- 1939 — украинский дирижер Виталий Куценко.
- 1993 — американская певица Ариана Гранде.