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Петров пост 2020: календарь питания и традиции

14 июня 2020, 06:10

Когда начинается Петровский пост 2020, что можно есть в Петров пост и, собственно, календарь питания по дням – собрал Главред в одном материале.

Петров пост 2020 - питание по дням правильное, что можно есть
Петров пост 2020 - питание по дням правильное, что можно есть / 1zoom.ru

Петров пост 2020 открывает цикл летних постов. Всего их два. Первый еще называют Петровский пост 2020 или Апостольский пост.

Это один из самых нестрогих постов года. Но в то же время – один из самых древних. Впервые он упоминается еще в III веке – в Апостольском предании. И поначалу его придерживались те, кто по какой-то причине не мог держать Великий пост.

Но уже в начале IV века – когда День Петра и Павла стал пользоваться особой любовью народа – Петровский пост перешел в разряд обязательных. Он призван помочь верующим духовно подготовиться к празднованию дня памяти этих святых.

Когда начинается Петров пост в 2020 году, что можно есть в Петров пост и, собственно, календарь питания по дням – собрал Главред в одном материале.

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Когда начинается Петров пост 2020 – даты, какого числа начинается и заканчивается

Длительность поста всегда разная, так как начало Петрова поста зависит от даты празднования Троицы – а вот дата окончания фиксированная. Апостольский пост всегда заканчивается в день святых апостолов Петра и Павла (собственно, отсюда и церковное название поста).

Праздник Петра и Павла 2020 отмечается 12 июля (как и в предыдущие годы). А начало поста – всегда во второй понедельник после Троицы.

Проще говоря, начинается Петров пост в 2020 году 15 июня (в понедельник) – а заканчивается 11 июля (в субботу).

Петровский пост длится от 8 до 42 дней. И, к примеру, в следующем году он будет продолжаться дольше: Петров пост 2021 начнется 28 июня (закончится – также 11 июля).

И раз уж мы упомянули, что летних постов в православии два, то заодно добавим: будет еще Успенский пост 2020 (с 14 августа по 27 августа 2020).

Петров пост 2020 – питание по дням, что можно есть в Петров пост

Читайте такжеПотрясные постные блюда на каждый день: простые рецептыМы уже упоминали, что Петров пост – нестрогий. То есть во время этого поста традиционно нельзя есть молочные и мясные блюда, яйца – зато в отдельные дни можно подавать на стол рыбные блюда. Такое послабление сделано в честь того, что апостол Петр был до встречи с Христом рыбаком. К тому же святой Петр – еще и покровитель рыболовов.

Основа постного стола в Петров пост 2020 – блюда из овощей и зелени (окрошка, постные щи и супы), крупы и грибы, свежие фрукты и сухофрукты, ягоды.

Строгого поста (то есть употреблять пищу без термической обработки, максимально простую) нужно придерживаться по средам и пятницам.

В Петров пост 2020 питание по дням выглядит так:

  • 15 июня 2020 – горячая пища, но без масла: супы, каши, тушеные овощи и грибы.
  • 16 июня 2020 – можно отведать блюд из рыбы и морепродуктов.
  • 17 июня 2020 сухоядение (надо есть пищу растительного происхождения): вода, хлеб и соль, сырые фрукты и овощи, орехи, сухофрукты, мед.
  • 18 июня 2020 – снова можно рыбу и морепродукты.
  • 19 июня 2020строгий пост.
  • 20 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 21 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 22 июня 2020 – едим пищу горячей, но масло не добавляем.
  • 23 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 24 июня 2020сухоядение.
  • 25 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 26 июня 2020строгий пост.
  • 27 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 28 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 29 июня 2020 – горячая пища без масла.
  • 30 июня 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 1 июля 2020сухоядение.
  • 2 июля 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 3 июля 2020 – строгий пост.
  • 4 июля 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 5 июля 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 6 июля 2020 – едим пищу горячей, но масло не добавляем.
  • 7 июля 2020Рождество Иоанна Предтечи: можно есть рыбные блюда и морепродукты.
  • 8 июля 2020сухоядение.
  • 9 июля 2020 – можно рыбу и морепродукты.
  • 10 июля 2020строгий пост.
  • 11 июля 2020 – уже можно рыбу и морепродукты.

Петров пост – что нельзя делать, традиции

► В Петров пост не принято заниматься рукоделием: наши предки старались вообще иголку в руки не брать в эти дни. Иначе, мол, можно все хорошее "зашить" и "пришить" к своей судьбе что-то плохое.

► Заодно в Петровский пост стараются не одалживать денег – по поверью, это к бедности.

► Еще нельзя стричься – чтобы на всю жизнь не остаться без счастья и удачи.

Читайте такжеКалендарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020Зато ближе к 12 июля традиции предписывают устроить в доме генеральную уборку и выкинуть лишний хлам – чтобы встречать праздник Петра и Павла в чистом доме.

Петров пост – можно ли играть свадьбу

Обряд венчания в посты (любые) церковь не проводит. Да и народные приметы утверждают, что свадьба в Петров пост сулит молодоженам скандальную семейную жизнь, еще и недолговечную к тому же.

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